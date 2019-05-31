《传奇的诞生》：坚持自我！

我出生在巴西特雷斯科拉索斯的一个小村庄里，那里的小朋友们和我一样都喜欢踢足球。因为穷买不起足球大伙想了个好办法：用有弹性的衣服扎成圆球来踢，哈哈！效果很不赖。就像这样日复一日，年复一年地练习我们的球技日益娴熟。在一次和嘲笑我们的高年级球队比赛时虽然6:5输了，但我的任加球技让现场的观众激动地喊起了我的绰号“贝利”！我的名字是：埃德森·阿兰特斯·多·纳西门托。就因为这场比赛被星探：巴西前国脚瓦尔德马尔·德布里托发掘了！可我的妈妈不允许， 也是在这场比赛之后我的一位小伙伴,因为我的部分原因离我而去了，泥石流将他埋葬之前对我说的，竟然是叫我出去闯一闯！





我悲痛至极我不想碰足球了，我的爸爸唐迪尼奥曾经也是名球员，因为受伤后只能在医院里做清洁工收入低廉，妈妈不希望我重走父亲的路，因为家里还有弟弟和妹妹。我是家里的大哥平时还要靠擦皮鞋给家里挣钱，虽然我一直在医院里帮爸爸做清洁，但爸爸却不死心的经常让我练习踢芒果：熟芒果练射门，生芒果练踮脚，成年累月的积累使得我的球技有增无减，促进着我对足球兴趣的延续，爸爸真是用心良苦啊。















妈妈看见了我的执着和天赋，她像预见大师般给星探打了电话，我11岁时，跟着星探到了圣保罗州的巴鲁竞技青年队踢了三年，后来刻苦努力表现不俗到了桑托斯足球俱乐部，和那些仰慕已久的球星——济托、佩佩、瓦斯康塞洛斯、佛米加一同训练，真是兴奋啊！试训期间根据我的表现让俱乐部立即同意签下我了，没过多久我在9月和科林蒂安的比赛里，我第一次为一线队出场并打进本队第6球。





就这样继续超着目标前行，1957年，我已经成为球队主力并在圣保罗州联赛打进了36球。我用实力稳固了在球队中的位置，毕竟我是球队中数量极少的黑人，1958年世界杯足球赛即将打响，我的名字出现在国家队的名单中，而且是年龄最小的一个，这让爸爸兴奋不已。是的，我答应过爸爸，在他看1950年世界杯决赛的那一天巴西队输球后他哭了，我从来没有看见过坚强的爸爸哭过，当时我很认真的对他说：会把冠军赢回来并保证！我要为爸爸，为我们全家，为自己出人头地去打赢比赛！















我们的主教练费奥拉显示了他非凡的胆略，他力排众议坚持带上了有伤在身，而且心理测试被认定是“幼稚，脆弱”的我。当时我的伤势无法参加前两场比赛，好在巴西队发挥稳定，当半决赛巴西挑战的是法国队前，有三位队友负伤了，我在主教练的坚持下硬着头皮上场，只记得上半场浑浑噩噩的不知道在踢什么，经队友的鼓励下半场我开始用任加踢法大发神威，这是我从小就玩的踢法，是巴西人骨子里的玩法，我坚持做好自己就可以了！





23分钟的时间里我独中三元完成“帽子戏法”，巴西5-2击败法国，成功杀进世界杯决赛啦。决赛是和骄傲的瑞典人打，可我们并不怕，我们团结一致越战越勇！就这样充满美感、技术和智慧的任加踢法让巴西队第一次获得了世界杯冠军，全国都在欢呼雀跃，我也能感应到全家全村人都在为我呐喊。















那年我17岁，《巴黎竞赛报》称我为“新国王”后，从此巴西和世界球迷称我为“O Rei do futebol”（足球之王），太夸张了，听上去都让我有一些飘飘然了，可能是因为在这届世界杯赛上我收获了世界杯银靴奖（进了6球）和最佳年轻球员。我给很多观众带来了惊喜，可我并不满足，继续再接再厉，又为巴西队获得两次世界杯的冠军，这才是我要的目标：创造奇迹，再铸辉煌！























