让人爽不起来的爽片——《三方国界》 今天介绍一部美国动作电影《三方国界》。 片名Triple Frontier (2019),别名三重国境 / 三重边界(台)。 Netflix出品的一部看似充满男性荷尔蒙的动作电影。 《三方国界》演员阵容十分强大,五位男演员都是有点名号的角儿。但在强大男团加持下,本片的本质还是一部充满南美风景的动作片,加上一点纠结的人性。 经历换角、烂尾风波后,影片最终五位演员是蝙蝠侠“大本”本·阿弗莱克、最早的叉男“天启”奥斯卡·伊萨克、会开“危险流浪者”的“亚瑟王”查理·汉纳姆、被爆头的“红毒蛇”佩德罗·帕斯卡、“泥土之界”加内特·赫德兰。 观众看到这么强大阵容自然会对影片产生很强的期待,期待Netflix能够用这个男团打出一手好牌。 其实《三方国界》给人的感觉,更像是一部男性动作版的《瞒天过海:美人计》。别看男演员一个个的都很有型,但是角色的塑造浮于表面,大量群戏分散了电影对角色的刻画,随便换个男演员都可以胜任。 再说,这么多男星同台竞技,电影的噱头和卖点有了,但资金也会更加向片酬倾斜,剩下的资金就会显得不那么够用了。 电影叫做《三方国界》,故事也就发生三国交界处,在南美洲巴拉圭、阿根廷和巴西之间的边界地带,伊瓜苏河和巴拉那河在此交汇。地理位置偏远加上毒贩和政府之间错综复杂的关系,这里成了三不管区域。缺乏监管的“三方国界”成了毒贩们的天堂。 奥斯卡·伊萨克扮演一名缉毒警察 Santiago 'Pope' Garcia,绰号教父Pope。他长期战斗在禁毒第一线,见惯了毒贩赚着大把大把的钞票、终日花天酒地的生活,自己却只能拼死拼活赚一点点辛苦钱,心中一直很不爽。在得知自己只是毒贩和政府用来演戏的棋子后,他更加心里不平衡。 一次偶然的机会,他得知大毒枭Lorea隐匿在“三方国界”内的别墅位置。于是他回到美国,召集昔日的四位战友,准备黑吃黑,吞掉大毒枭Lorea的赃款,给自己赚点退休金。 在Pope的牵线下,其他四位男星闪亮登场。 查理·汉纳姆饰演退役军人、人生激励师William 'Ironhead' Miller,绰号铁头Ironhead,每天给新兵蛋子打鸡血,赚点儿讲课费。 加内特·赫德兰 Garrett Hedlund扮演Ben Miller,除了一身蛮劲之外,别无长处,只能靠打黑拳混口饭吃。 佩德罗·帕斯卡 Pedro Pascal饰演Francisco 'Catfish' Morales,绰号鲇鱼Catfish,曾因为运送可卡因而被吊销飞机驾照。 咖位最大的本·阿弗莱克 Ben Affleck扮演 Tom 'Redfly' Davis,绰号红苍蝇Redfly。他曾是战术小队的大脑,负责团队各项决策,指挥行动,现在只能靠着卖房子为生。 这些当年服役期间的军队佼佼者,退役后没有一技之长,只能沦落到打拳、贩毒、卖房为生,不得不说是一件挺可悲的事情。 这些军人将最青春最宝贵的年华献给了军队,除了学会杀人本领,并没有其他一技之长。年老后,被丢回社会,自谋生路,仔细想想的确不够厚道。这些型男作为家里顶梁柱,总要赚钱养家,于是当一个暴富机会摆在眼前时,大家都心动了。 黑吃黑越吃越肥。一群技战术精良的老兵冲入毒贩老巢时,就像一群狼冲进了毫无防备的羊圈。他们执行任务的时候,任务进展一切均和事前勘察的一致,任务推进十分顺利。 但巨额财富出现在这些军人面前时,他们全都慌了手脚。 或许是穷怕了,或许是没见过这么多钱。他们原先预估毒枭别墅会有7500万美元现金,可实际发现的却有足足2亿美元现金。 他们贪心地想把所有现金带走,结果现金过重,导致后期运输时状况连连,原本以为可以轻松到手的退休金,反而成了压死骆驼的最后一根稻草。 《三方国界》中花了很多笔墨描写人性的挣扎。当满屋子现金冲进大家的眼帘时,大家都疯了。 回想起自己前一天还在为生计奔波,现在却能够触摸到自己几辈子都花不完的钱,谁还能淡定的了。 在足够的利益诱惑面前,那些信誓旦旦的誓词会显得十分可笑。 随后他们不断突破自己的底线,为了活命、为了金钱,那些有意无意挡路的人,都必须清除。五人组不断修改自己的底线后,也发现了自己逐渐背离初心,心中产生了很复杂的情绪,夹杂着懊恼、悔恨、羞愧、愤怒,他们之间也产生了一些裂隙。 《三方国界》开场的Metallica的《For whom the bell tolls丧钟为谁而鸣》出现的十分贴切的。就像用音乐在最开场的时候点明中心,别看这些人到处奔波,但忙到最后,真的能得到什么呢? 要钱还是要命,这似乎是一个不需要回答的问题。没命了还要钱干嘛。偏偏很多人在遇到这个问题时,都心存侥幸,以为可以统统拿下。一旦贪欲战胜理智,那么现实就会让他死得很有节奏感。 本片想要通过男团散播雄性激素,让观众们兴奋一把,又想展示南美丛林风光,还想通过拧巴的剧情展示纠结的人性,结果就是想要表现的东西太多,反而让人爽不起来。 就像五人组一直在做减法一样,剧情也可以适当做做减法,把让人爽不起来的部分去掉,干脆利落地来一部爽片,让观众们爽一把就好。 想活下去就要抛弃一些, 想爽起来就要专注一点。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(2349) 美国(8426) 明星(2437) 冒险(711) 剧情片(3375) 动作片(1448) 娱乐片(872) Netflix(6)

