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让人爽不起来的爽片——《三方国界》

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2019-5-31 18:49:52

让人爽不起来的爽片——《三方国界》

今天介绍一部美国动作电影《三方国界》。

片名Triple Frontier (2019)，别名三重国境 / 三重边界(台)。

 

Netflix出品的一部看似充满男性荷尔蒙的动作电影。

 

《三方国界》演员阵容十分强大，五位男演员都是有点名号的角儿。但在强大男团加持下，本片的本质还是一部充满南美风景的动作片，加上一点纠结的人性。

 

经历换角、烂尾风波后，影片最终五位演员是蝙蝠侠“大本”本·阿弗莱克、最早的叉男“天启”奥斯卡·伊萨克、会开“危险流浪者”的“亚瑟王”查理·汉纳姆、被爆头的“红毒蛇”佩德罗·帕斯卡、“泥土之界”加内特·赫德兰。

观众看到这么强大阵容自然会对影片产生很强的期待，期待Netflix能够用这个男团打出一手好牌。

其实《三方国界》给人的感觉，更像是一部男性动作版的《瞒天过海：美人计》。别看男演员一个个的都很有型，但是角色的塑造浮于表面，大量群戏分散了电影对角色的刻画，随便换个男演员都可以胜任。

再说，这么多男星同台竞技，电影的噱头和卖点有了，但资金也会更加向片酬倾斜，剩下的资金就会显得不那么够用了。

 

电影叫做《三方国界》，故事也就发生三国交界处，在南美洲巴拉圭、阿根廷和巴西之间的边界地带，伊瓜苏河和巴拉那河在此交汇。地理位置偏远加上毒贩和政府之间错综复杂的关系，这里成了三不管区域。缺乏监管的“三方国界”成了毒贩们的天堂。

 

奥斯卡·伊萨克扮演一名缉毒警察 Santiago 'Pope' Garcia，绰号教父Pope。他长期战斗在禁毒第一线，见惯了毒贩赚着大把大把的钞票、终日花天酒地的生活，自己却只能拼死拼活赚一点点辛苦钱，心中一直很不爽。在得知自己只是毒贩和政府用来演戏的棋子后，他更加心里不平衡。

一次偶然的机会，他得知大毒枭Lorea隐匿在“三方国界”内的别墅位置。于是他回到美国，召集昔日的四位战友，准备黑吃黑，吞掉大毒枭Lorea的赃款，给自己赚点退休金。

 

在Pope的牵线下，其他四位男星闪亮登场。

查理·汉纳姆饰演退役军人、人生激励师William 'Ironhead' Miller，绰号铁头Ironhead，每天给新兵蛋子打鸡血，赚点儿讲课费。

加内特·赫德兰 Garrett Hedlund扮演Ben Miller，除了一身蛮劲之外，别无长处，只能靠打黑拳混口饭吃。

佩德罗·帕斯卡 Pedro Pascal饰演Francisco 'Catfish' Morales，绰号鲇鱼Catfish，曾因为运送可卡因而被吊销飞机驾照。

咖位最大的本·阿弗莱克 Ben Affleck扮演 Tom 'Redfly' Davis，绰号红苍蝇Redfly。他曾是战术小队的大脑，负责团队各项决策，指挥行动，现在只能靠着卖房子为生。

 

这些当年服役期间的军队佼佼者，退役后没有一技之长，只能沦落到打拳、贩毒、卖房为生，不得不说是一件挺可悲的事情。

这些军人将最青春最宝贵的年华献给了军队，除了学会杀人本领，并没有其他一技之长。年老后，被丢回社会，自谋生路，仔细想想的确不够厚道。这些型男作为家里顶梁柱，总要赚钱养家，于是当一个暴富机会摆在眼前时，大家都心动了。

 

黑吃黑越吃越肥。一群技战术精良的老兵冲入毒贩老巢时，就像一群狼冲进了毫无防备的羊圈。他们执行任务的时候，任务进展一切均和事前勘察的一致，任务推进十分顺利。

但巨额财富出现在这些军人面前时，他们全都慌了手脚。

或许是穷怕了，或许是没见过这么多钱。他们原先预估毒枭别墅会有7500万美元现金，可实际发现的却有足足2亿美元现金。

他们贪心地想把所有现金带走，结果现金过重，导致后期运输时状况连连，原本以为可以轻松到手的退休金，反而成了压死骆驼的最后一根稻草。

 

《三方国界》中花了很多笔墨描写人性的挣扎。当满屋子现金冲进大家的眼帘时，大家都疯了。

回想起自己前一天还在为生计奔波，现在却能够触摸到自己几辈子都花不完的钱，谁还能淡定的了。

在足够的利益诱惑面前，那些信誓旦旦的誓词会显得十分可笑。

随后他们不断突破自己的底线，为了活命、为了金钱，那些有意无意挡路的人，都必须清除。五人组不断修改自己的底线后，也发现了自己逐渐背离初心，心中产生了很复杂的情绪，夹杂着懊恼、悔恨、羞愧、愤怒，他们之间也产生了一些裂隙。

 

《三方国界》开场的Metallica的《For whom the bell tolls丧钟为谁而鸣》出现的十分贴切的。就像用音乐在最开场的时候点明中心，别看这些人到处奔波，但忙到最后，真的能得到什么呢？

要钱还是要命，这似乎是一个不需要回答的问题。没命了还要钱干嘛。偏偏很多人在遇到这个问题时，都心存侥幸，以为可以统统拿下。一旦贪欲战胜理智，那么现实就会让他死得很有节奏感。

 

本片想要通过男团散播雄性激素，让观众们兴奋一把，又想展示南美丛林风光，还想通过拧巴的剧情展示纠结的人性，结果就是想要表现的东西太多，反而让人爽不起来。

就像五人组一直在做减法一样，剧情也可以适当做做减法，把让人爽不起来的部分去掉，干脆利落地来一部爽片，让观众们爽一把就好。

 

想活下去就要抛弃一些，

想爽起来就要专注一点。

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6.4 

三方国界 (2019)

影评(5)

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三方国界/Triple Frontier(2019)
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