《海蒂和爷爷》：一个多世纪过去了，阿尔卑斯山少女感动依旧

维多利亚时代的西方文学中诞生了许多经典的孤儿形象。狄更斯给我们带来了大卫·科波菲尔、匹普和奥利弗·崔斯特；马克·吐温塑造了汤姆·索亚和哈克·费恩；莱曼·弗兰克·鲍姆则通过他的《绿野仙踪》系列丛书将多萝西介绍给了读者；而这些文学作品中生活最惬意的孤儿可能就算属瑞士作家约翰娜·斯比丽笔下的阿尔卑斯山少女小海蒂了.

秀兰·邓波儿版《海蒂》

自从1937年秀兰·邓波儿扮演了这个流连于风景如画的瑞士和德国之间的瑞士小孤儿以来，至今海蒂的故事已经有超过20种不同的影视改编版本。但没有哪个能够比阿兰·葛斯彭纳执导的这部德国和瑞士联合制作的最新版更好地捕捉到1881年原著儿童小说的精髓。

《海蒂和爷爷》忠于原著，在德国和瑞士阿尔卑斯山取景拍摄，充分利用了得天独厚的自然景观，极力表现了海蒂沉醉在大自然中的无限乐趣。海蒂纯真善良的天性往往可以感染到她身边的大多数人，这一点有点像后来因为迪士尼同名电影而广为人知的美国孤儿波利安娜. 但海蒂不需要玩什么“快乐游戏”，她以自己积极的态度，乐于助人的天性，以及永恒不变的微笑赢得朋友们的青睐。

《海蒂和爷爷》

这部电影讲述了原本在阿尔卑斯山上与牧羊人爷爷过着田园生活的海蒂，被送到法兰克福寄宿在一个富裕的德国家庭，陪他们久病衰弱无法站立的女儿一起生活，最终又回到瑞士与爷爷团聚的历程，相比狄更斯笔下那些在伦敦肮脏、危险且流传疾病的街道上流窜的孤儿们，海蒂的故事显然更积极乐观。

《海蒂和爷爷》是一部非常温馨的合家欢电影，其中的阿尔卑斯景观分外令人赏心悦目，对于年轻的小观众来说唯一可能存在的问题是：这是一部德语电影，如果选择配音版的话，年幼的孩子也许会因为对话和嘴唇稍微不同步而困扰，当然年龄足够大的孩子可以选择原声版，中文字幕可以完美避免这种问题。总的来说，这部电影节奏轻松，大部分对话交流都很短，没有长篇大论的独白，角色说话语速也都不是很快。

海蒂和爷爷

演员们的表现也都很不错，阿努克·斯戴芬饰演头发乱蓬蓬的的海蒂容光焕发讨人喜欢，布鲁诺·甘茨饰演外冷内热、不善交际的爷爷也恰如其分，卡塔琳娜·舒特勒饰演法兰克福富人家庭的管家既苛刻呆板又不失可爱之处。这部电影有一种时光倒退的复古感。也很有教育意义，但这意味着初中年龄以上的孩子们很可能会对之有所排斥。而且维多利亚时代的特定服饰，让这部电影很有年代感，看惯好莱坞大片的中学生可能会认为它不够新潮。但是小孩子们应该会很喜欢小海蒂。

这部电影的部分吸引力在于它讲述了每个小孩子的幻想。当然，不是做孤儿，而是冒险，包括住在有各种动物的高山上，放羊的时候无拘无束自由自在地自得其乐。完全不必在乎餐桌上的规矩。只管双手拿起自己的木碗，随意喝里面的东西。这样宛若天堂的山野生活肯定会是一些孩子们的梦想。同时它也满足了另外一些孩子当有钱人的梦想？即使被当作孤儿送到有钱的人家，也不是去当仆人，而是成为这个富人家庭的一分子，像宾客一样受到优越的招待。

海蒂与富家少女克拉拉

尤其是设想你是个小女孩，和另外一个与你年龄相仿，不过母亲早逝，父亲大部分时间都在外远行的富家少女做朋友，一起住在一栋佣人任你差遣的大房子里，这有什么不好的呢？而当这个坐在轮椅上的新朋友表示想要离开这个家，挣脱管家和她父亲对其过度保护的束缚时，你自然不会不愿意帮助她偷偷溜出去…哪怕只在外面待几个小时？而且这个家也绝对不是《安妮：纽约奇缘》中安妮所处的那种监狱式的牢笼。海蒂只是趁仆人忙的时候，把她的朋友推出前门到附近的市场上逛了逛。

在原著小说中，海蒂多次使她的爷爷忏悔祈祷，但在这部制作豪华的最新改编版本中，宗教元素被淡化了。重点不在于爷爷的救赎，而是海蒂终于找到了一个家。如果你曾为海蒂的故事所感动，就一定不要错过这部新电影。【 电影角 】系头条号签约作者