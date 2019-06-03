看点不足思考无效——《宝莱坞机器人2》

今天介绍印度脑洞大片的续集《宝莱坞机器人2.0：重生归来 2.0》。

片名Enthiran 2(2018)，别名宝莱坞机器人之恋2 / 宝莱坞机器人之恋2.0。

作为《宝莱坞机器人之恋》正统续集，影片故事依旧围绕当初那个超级人工智能“七弟”展开。这次七弟要对付的并不是来自同行的威胁，而是要对付来自同类的攻击。

就在印度人民沉迷于手机不能自拔时，所有人的手机全部像长了翅膀一样飞上天空。低头族们的生活瞬间乱了套，大家纷纷跑到警局报案，要求召回手机。

而数十万台手机仿佛成了精。手机们消失后，又密密麻麻地采用密集物的形式忽然出现，要么以残忍手段杀害人类，要么以暴力手段破坏通信设施，犹如鬼魅一般。

印度政府因此头疼不已，不得不请出当年明令禁止发展的人工智能。发明人工智能的科学家瓦西或成最大赢家，而当初被肢解禁用的七弟再次获得生机。

影片前半部分宛如科技恐怖电影，人们片刻不离的手机瞬间成了幽灵般的凶手。一时间人心惶惶，大家都不知道这一系列凶案背后的目的是什么，也不知道是谁在操纵这一切。

【剧透预警】

随着剧情满满推进，凶手仿佛自首一般突然出现。

原来这部影片的诉求是发展科技的同时要注意环境保护，做到人与自然可持续发展，不能只顾人类自己而破坏了其他生物的生存权利。

造成整件事情的幕后元凶其实是一名鸟类学家帕克什·拉詹。他专门从事鸟类研究工作，他发现手机通信技术发展会造成鸟类快速灭绝，于是奔走疾呼想引起社会各界人士对鸟类保护、对自然保护的重视。

可结果换来的只是一阵阵嘲笑，被逼无奈的帕克什·拉詹只得选择自尽。死后他的怨念聚集形成实体，通过控制人类手机进行复仇，通信设备厂商和主管通信的官员都是他的复仇目标，那些通信基础设施也是破坏目标，凡是会对鸟类生活产生影响的事物都是他的目标。

至此真相大白，一切都是鸟人的抗争。

帕克什·拉詹本身造型也极力像鸟类靠拢，化身怨灵的造型，和《鸟人》如出一辙。

影片出发点可能还不错，提倡人与自然和谐有序发展，可是剧本实在有些拖沓，最最美中不足的就是怨灵设定。

这种让人想到《咒怨》的设定，瞬间让影片从科幻电影变成了玄幻电影，可能再来点刮风下雨，还能加点儿渡劫进去，变成修真电影。

或许主创想通过影片唤起人们对可持续发展的思考，但略显拖沓的剧情和摇摆不定的风格，让观众们很难将精力放在思考上。

相信冲着第一部脑洞大开的样子，还是会有很多人想看第二部脑洞会开多大。

总体来说，第二部的脑洞程度不如第一部。在不断加入硬广告的同时，影片中大开脑洞的几处情节也是在模仿第一部中的成功要素。

比如整齐划一的机器人军团、不同方式的机器人合体等，都是第一部中出现过的镜头，能够让人瞬间想到前部作品的著名画面。模仿之余也暴露了本片在创意方面黔驴技穷，脑洞大幅缩小。

时隔八年，影片在演员方面保持了男主角不变，瓦西和七弟依旧由拉吉尼坎塔 Rajinikanth出演。一般的，动作电影总会要选用形体较好的人做主角，而现在七弟的身材比例和身材造型实在不咋地，考虑到演员是年近古稀的老人，算了，还是说他比较敬业吧。

唯一的亮点就是戏份不多的女配角机器人艾米·杰克逊 Amy Jackson。她作为全片唯一的女星演员，为影片增色不少。

本片时长148分钟，其实在100分钟左右的时候就可结束了，后面的一大段战斗戏有点画蛇添足。大陆上映版是107分钟，删减了一些内容或许也不是坏事，毕竟时长短了，影院周转起来更快。当然，如果想体验原汁原味的《宝莱坞机器人2》，那就得看完整版。

创意一般脑洞缩小，

看点不足思考无效。

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