真心诚意对待—《阿拉丁》





所幸，《阿拉丁》真人版没有因为威尔史密斯的明星光环太重而偏袒精灵的戏份（因为《自杀突击队》根本就是《死射》个人电影），也没有陷入下一个迪士尼动画改编电影的泥沼，相反地，《阿拉丁》的主要角色戏份安排得当，尤其茉莉公主与精灵各有亮点，在不偏离原作的情况下，改进原作的缺点，再从既有的核心价值来强化、延伸，最明显的例子就是茉莉公主的角色进化。

《阿拉丁》洗链的剧情要归功于它懂得删去或简化原作中一些不必要的人物、桥段，增加能帮助故事发展的情节，让剧情更通顺，像是删去原作说书人的角色，换某要角担任说书，完成前后呼应，强化「阿拉丁、公主与神灯」故事的真实性；或是简化贾方假扮老人这类巫婆戏码，让贾方本人接触阿拉丁，借此强调出这两位角色的出身及价值观异同；或是删除茉莉公主半夜哀怨离家的举动，直接在白天出现于市场与市民互动、缩短遇上阿拉丁的时间，让故事更快聚焦在她跟阿拉丁，而非强调她的难过；或是增加茉莉公主与阿拉丁相处的过程（宴会交谈共舞很有趣），让两人可以累积情愫，因此升华为爱情时才不会突兀（因为原作的爱情处理得太快、太简单）。

不过真人版也不是毫无缺点，正因为剧情与原作大致相同，编导能够改变或调整的部分有限，只有少许的差异，因此整体剧情并没有太多的惊喜。第二，反派贾方在转变成真人版之后，其邪恶程度被打折扣，难以感受到他的城府与阴险，缺少令人畏惧的锐气，毕竟在原作里，我小时候连他下巴的胡子都会害怕。第三，电影里某些细节缺少清楚的解释，例如神秘洞窟怎么挑人选？这位天选之人的资格是什么？或是明明可以搭魔毯上去拿神灯，却还是要花时间去攀爬？

原作里的茉莉公主虽然具备独立女性的特质，但对爱情憧憬却成为她的盲点，所以她会在喷水池畔上演内心戏、一副哀伤的样子，不过真人版在娜奥米斯科特的诠释下，她摆脱那份天真的个性，反而变得更成熟，具有智慧与勇气，拥有以理服人的魅力，眼界更开阔，她不再局限于投入一段自由恋爱，也不只是碰撞僵化的法制观念，而是向往带领自己的国家走向更美好、和平的国度，这也是为何她刚出场就在市场与村民互动，因为她好奇宫廷外的生活，也真正在乎人民的感受。

娜奥米两次唱〈Speechless〉这首新歌，第一次先带着无奈，后来第二次充满愤慨，情绪高涨到非常动人的程度，虽然这段大家突然静止不动变烟雾，她还来一段「亚瑟王走位」实在莫名其妙（刚好《亚瑟王：斗兽争霸》的导演也是盖里奇），但应该是导演盖里奇想用更纯粹、专注的手法，来强调她一直以来遭遇到的委屈和不公平，如今总算有机会能够忠于自己，能够完整说（唱）出自己的心声，所以激昂是肯定的啊，她泛红的眼神里，同时展现出她的脆弱与坚强，要边唱歌边演戏边哭泣真的超强，哭戏好美！

当初让许多人傻眼的精灵选角，表现又如何？非常精采！威尔史密斯用他独有的喜感，重新诠释精灵活跃的生命力、既浮夸又搞怪的特质带点优雅，威尔史密斯赋予精灵更为真诚与单纯的性格，让他更像一位「导师」指引阿拉丁，也是一位「朋友」陪伴他，真人版提高他化身为人类样貌的戏份，还为他设计新角色来搭配，因此可以更充足表现精灵人性的一面，为的都是让他更具血肉、更贴近观众，特别喜欢在晚宴上他跟阿拉丁说的一段话大概是「阿里王子让你来到门前，但阿拉丁还是得开门」，说明了人生路上即便有贵人相助，最终还是要由最真实的自己去面对、把握机会、做决定，出身高低是其次，投机取巧也没意义，用真心对待任何人事物比什么都还重要。

盖里奇导演选择变动度最低的改编，用大致相同的故事带领观众重回阿格拉巴，是安全牌没错，但他们非常努力打造多元的歌舞元素来制造精彩的视觉体验，而且去除片中不合理的情节或设定让整体故事更为精简，也愿意去加强角色的特质与动机，爱情部分没有过分浪漫或肉麻的桥段，总结来说《阿拉丁》少了点惊喜，但多了些娱乐，没有人设崩坏或情节走钟，故事流畅地进行完毕，何况这是一部动画改编电影的作品，简直是这些作品里少数的奇才了，导演可能也是那一位够资格的冒险者，没有惨死在神秘洞窟里面还安全走出来。