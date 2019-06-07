营救达人歪打正着——《冷血追击》

今天介绍一部动作电影《冷血追击》。

片名Cold Pursuit / Hard Powder / In Order of Disappearance (2019)，别名天动地(港) / 酷寒杀手(台) / 穷追不舍 / 冰峰追击 / 硬粉。

这是一部英国/挪威/加拿大/美国动作电影。

主演连姆·尼森换了一个工作环境，之前在《飓风营救》《通勤营救》《空中营救》《天龙特攻队》各类影片中已经完成了陆海空全方位营救任务。

常见的不常见的交通工具，他都玩过了，如果还让连姆大叔继续玩营救任务，那估计就要去太空才行。

这次《冷血追击》中，连姆大叔来到冰天雪地的挪威，开着一辆除雪车，当着小镇荣誉市民，开始过上安稳日子。

连姆大叔扮演的是一位兢兢业业工作了几十年的老司机尼尔斯·考克斯曼Nels Coxman。老司机和妻子儿子生活在一起，某个平常的日子，老司机却突然得到儿子吸毒过量身亡的噩耗，一时间白发人送黑发人，颇受打击。

死人不需要营救，连姆这次的任务也不再是营救家人。他不救人改为拯救名声。

平时老实本分的儿子过着简单生活，突然暴毙身亡，还被按上吸毒过量的恶名，老人家无论如何也不能接受。

于是，考克斯曼开始给儿子正名之旅。

只要你读一读男主角考克斯曼的姓氏：Coxman，你就会明白片中的黑帮、门卫为啥拿这个名字取笑逗乐了。学校门卫甚至拿Coxman的名字编排了一个类似《惊声尖笑》的段子笑话。

不过这个梗过于低俗，点到为止，明白的人都会明白，这也正符合了影片黑色幽默的气质。

《冷血追击》没用采用连姆以往作品的套路，考克斯曼不再是勇猛无敌的退役猛男，而是一名普普通通的除雪车司机而已。

因此观众们可以看到一个充满愤怒绝望的父亲，在为亡子讨回公道。这个外行人的战斗过程说不得好看，没有那么多花里胡哨的战斗，只有普通老人的耿直方法。

在《冷血追击》中，大家可以感受到不一样的营救套路，原来一本正经地铲奸除恶也能充满喜感。

《冷血追击》想要表现出黑色幽默，于是便将黑色幽默气质转移到其他方面。

原本看似人挡杀人、佛挡杀佛的老年司机，在消灭几名小喽啰后，转眼间退居幕后，引得当地维京帮和印第安帮一阵火拼。

维京帮和印第安帮原本就是相看两不爽的黑帮组织。考克斯曼只是一名籍籍无名的除雪车司机，刚获得荣誉市民称号后，更是显得人畜无害，黑帮分子怎么也不会怀疑到他头上。

头脑简单、四体不勤的维京帮没有进行任何取证调查工作，就主观认定这是敌对帮派印第安帮挑起的战火，于是二话不说就开始反击。结果故事发展地太快，只留下一脸蒙圈的考克斯曼在一旁渔翁得利。

片中角色塑造的都很形象，人物特点鲜明。

看似强硬的维京帮其实外强中干，除了逞强唬人起伏老实人，别无他用，遇到问题只会大呼小叫，还不如印第安前妻来的果断。

看似稳重的印第安帮其实偷奸耍滑，利用政治正确大肆捞取好处，以受害者的身份亮相后，一通乱打。

片中的警察彻底成了背景板，没有多少存在感。影片通过为数不多的镜头，寥寥数笔，勾勒出一个混吃等死的老油条和初出茅庐的新兵蛋子。两派黑帮能够在小镇做大做强，和他们的不作为有密切联系。

营救达人扫黑除恶，

歪打正着造福一方。

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