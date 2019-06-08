​无脑爽片！《哥斯拉2：怪兽之王》的4大硬伤

有时候, 你很清楚一部电影值得期待的看点是什么, 但看完电影出来, 你还是会觉得有点晕头转向。这种电影追求强烈的感官体验, 一定程度上你的期待并不重要, 评价也无关紧要。从这种标准来说, 《哥斯拉2：怪兽之王》绝对是一部令人满意的纯粹的娱乐大片。

2 0 1 4年加里斯·爱德华斯的新版《哥斯拉》被誉为为主流观众重塑了怪兽类型电影, 而相比前集, 《哥斯拉2》更宏大、更大胆、更令人印象深刻。不过, 最重要的问题是, 是否真的更好看了呢.....。

正如毁誉参半的先期评价所暗示的, 这部续集极力呈现了众所期待的看点, 但同时影迷反感的东西也被放大暴露了出来。当然, 判断一部电影主要取决于个人观影经验以及电影本身能否让你有所共鸣, 从这方面说, 《哥斯拉2》绝对是成功的。毫无疑问, 它是今年最令人愉悦的娱乐体验之一。

也就是说, 这部电影远非完美。在具体分解哪些环节和内容存在缺陷之前, 希望你已经看过这部电影, 而且最好选择了最大的银幕格式..。

4. 剧情有点混乱

你选择看《哥斯拉2：怪兽之王》当然不是为了看剧情。这是一部将电影史上最传奇的一些怪兽集结起来, 以我们前所未见的规模混战争霸作为营销噱头的怪兽电影。但它仍然需要一些点缀将它们联系到一起。

这部续集沿用了爱德华斯版《哥斯拉》的线索, 利用前集的人类角色添加感情维系, 同时也通过他们的视角, 带领我们经历所有发生的疯狂事件。如果少了这些人类角色, 那么影片很快就会失控, 成为一场宏大但又滑稽荒谬、且主题缺失的奇观展示。

问题在于剧本缺乏克制: 整体情节元素被严重弱化, 人类角色要么很快被遗忘要么匆忙辗转各地, 以至于你总是疑惑他们为什么在这儿、为什么要去那儿 (以及他们怎么会移动得这么快)。一旦你开始注意到这些问题, 就很难再有乐趣了。而且一些角色的行为逻辑也存在严重问题。

3. 有些角色完全多余

大家都知道, 如果一部电影的角色太多, 那么在电影进行的过程中, 就会很容易无暇顾及而忽略了部分角色。《哥斯拉2》以人类为焦点的决策是正确的, 这保证了剧情的平衡, 因为无论“怪兽之王”听起来有多么吸引人, 也不会有人想要连看两个小时怪兽大战怪兽的动作色情片, 但是过犹不及就又成了一个问题。

这部续集里塞了很多角色, 而且大多数根本就是多余的, 似乎完全将这些演员的名字当成了卖出更多电影票的一种手段。莎莉·霍金斯基本上没有理由参与其中, 任何希望看到她有更多出色表现的观众都会对她的待遇感到大失所望。小奥谢拉·杰克逊的角色完全是一个满嘴口号式台词的脸谱化大兵, 换一个路人甲来扮演效果也完全一样。

至于查尔斯·丹斯--虽然看到他很让人高兴--但他在这部电影里完全被浪费了, 你一定会埋怨他们给“泰温·兰尼斯特”安排的戏份太少了。这不仅仅是角色刻画不饱满的问题: 还在于, 这些角色最初被设定的很重要, 但后来却逐渐消失了。这表明, 幕后主创在早期规划阶段可能就没有注意到这些问题。

2. 金刚堪忧

完全基于一部电影批评另一部电影并不可取, 但这个案例略有不同。根据怪兽宇宙已公告的项目, 我们知道下一部电影就是《哥斯拉大战金刚》, 《哥斯拉2》里也隐约给出了暗示。金刚本尊在这部续集里也有亮相, 不过从头到尾根本没他什么事 (持续提及他实际上也没有太大意义), 而现在的问题在于金刚的定位。他不是哥斯拉, 他甚至还不足以成为哥斯拉的对手, 这是个大问题。

因为不仅《哥斯拉2》制作升级, 哥斯拉也在升级: 更大, 更壮, 更强。正如其中一个人类角色所说到的, 哥斯拉就像是在持续吸收能量一样。对于电影的高潮来说, 充能过爆的哥斯拉确实很有看头, 但接下来的后续发展就不好办了。因为, 坦白说, 金刚根本不可能跟哥斯拉相较量。金刚虽然块头很大, 但说到底他还只是一只大猴子。哥斯拉甚至不用动手就可以一口把他喷死。这样我们如何能相信他们之间能相互抗争呢？

尽管这么说似乎有点过于拘泥于细节了, 但《哥斯拉2》作为共同宇宙的一部分还引出了另一个更为宽泛的问题。在这部续集中，地球遭到了大规模的摧毁: 由怪兽和怪兽混战所造成的灾难可说是世界末日级别的, 而且还可能会继续发生。这么安排似乎完全没有妥善考虑到该系列的后续发展。

1. 所有人都很白痴

一定程度上, 动作片确实不要求人物角色一直智商在线, 这样他们才会做出一些鲁莽而有趣的决定, 但相比之下, 简直就连迈克尔·贝的电影也比《哥斯拉2》更有逻辑性了。主要是因为其中的每个人类角色--尤其是科学家们--都很白痴。当然, 他们的功能性很强, 但没有一个带脑子的。

试想一个头脑反常、思想危险、行径可怕的科学狂人, 却受到了大批人的拥护。影片中的人类角色基本都难以令人信服, 大多数人完全懵懂, 只是不停做蠢事, 而他们应对怪兽的战斗策略就是像利若·杰克因斯一样莽撞硬来。

其中一个必然经过层层专业考核才成为全球顶级科学权威的科学家, 竟然坚信地球空心理论是对的。还有一个军事领导人则直接把那群科学家当炮灰, 一意孤行丢导弹炸怪兽, 而且几乎每个人的说话方式都像是在参加广告试镜一样。以至于在某些时候, 你真的很希望能有一个人做一点合乎理智的事情。【 电影角 】系头条号签约作者

你看过《哥斯拉2》了吗？欢迎在下面留言评论分享你的想法。