燃到火炎焱燚的《绝杀慕尼黑》





首先感谢时光网组织的观影活动，感谢泽位先森的热心组织。《绝杀慕尼黑》是 2017年俄罗斯票房冠军，看之前心里期待是的能拍到《最后一球》的水平就谢天谢地了，没曾想就如同1972年的男篮决赛一样，让人心潮起伏，在体育竞技列影片中也算上等。



《百万金臂》里有一句台词：十年以后没人会记得这场比赛，但百年以后仍会有人记得这一次击球。美国自参加奥运会篮球比赛以来，几乎包揽了所有冠军，美国队成为冠军不是新闻，只有当美国队输掉的时刻，才会被历史铭记。





1972年，在冷战中苏联刚刚输掉了登月竞赛，那时候，苏联抢先把人送进了太空，美国就送两个人，苏联再塞进去三个人，知道阿姆斯特朗在月球插上了美国国旗。两个国家的竞争让人类的科技实现了有史以来最大飞跃，也压榨出了当时人类科技的所有潜力，要知道，那个时候NASA登月计划所有计算机的主频加起来都没有你现在用的智能手机高。

战争不论是冷的还是热的都能让人拼尽全力。





苏联解体了，一个世界上数一数二的超级大国消失的不见踪迹，现在的九零后几乎不知道有这个国家，儿子一次在老地球仪上发现苏联时，还以为是地球仪印刷错误。留下来的是数不清的影视题材和打不完的内战。俄罗斯在普京统治下二十余载，从准超级大国一路混到了二流国家，甚至在石油危机、乌克兰争端中要当年的小弟中国拉一把。真是想起来不失眠都难。

俄罗斯的电影从《理发师》开始才走上复兴之路，中间《星星》、《第九连》、《决战要塞》、《斯大林格勒》等电影都在力图恢复当年苏联的辉煌，可惜一直不得其法，如同当年中国的主旋律电影，拍的有点用力过猛。直到二十一世纪，电影的镜头聚焦到普通人身上，影片的质量开始飞速上升，除非今年陈可辛贺岁的《女排》或者《李娜》正常发挥，否则只能尴尬地承认俄罗斯体育电影的水平已经甩了中国哥们几条街。





《绝杀慕尼黑》的影片从一开始就不演示举国体制下的竞技体育尴尬的处境，官僚关心乌纱，球员只想改善生活，更不要说心怀二志的分离主义球员和孩子残疾待医教练。甚至影片中还用海关检查开启了社会主义的玩笑，一个从球员到领队都要走私的球队，一个男篮国手要学织毛衣的国家，一个压抑人性的社会，这些现在看起来都是笑点，当年确实发生的故事，让人唏嘘不已。

从拍摄技巧上来看，《绝杀慕尼黑》前半段中规中矩，后半段过多的闪回插入甚至影响影片的节奏，但是把一整场比赛全景式的呈现给观众，不可不说是一个创新，商业片最怕拍成流水账。篮球比赛再激烈也避免不了垃圾时间，但是在导演的操控下，基本上 40分钟的比赛全是燃点，看着比分一点点迫近，观众难免紧张，美国队的贴身紧逼，苏联队员的受伤倒地，一次次冲击观众的神经，直到最后三次发球，终于改写了奥运会的历史，美国队第一次被击倒在地，影片也恰然而止，留给观众只有震撼。

《绝杀慕尼黑》值得观看，更值得中国电影人和体育人学习。





历史上，苏联击败过一次美国队，还有一次战胜了击败美国队的西班牙队，从此以后，美国队也开始组建职业球员组成的梦之队，基本上每一场比赛，美国队都是先玩玩，分数拉不开时，祭出全场紧逼，一节之内把分数拉开，进入垃圾时间。全世界能和一心一意打篮球掰腕子的大约也就是西班牙、阿根廷了。

1972年的男篮决赛颁奖台上没有美国队，因为他们觉得自己才是冠军，苏联是在裁判的帮助下取胜的，也难怪，最终的申诉3：2败诉，支持苏联的三位委员来自古巴、波兰、苏联。