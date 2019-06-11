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爱过大海爱过你——《小偷家族》

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2019-6-11 18:05:00

爱过大海爱过你——《小偷家族》

今天介绍日本电影《小偷家族》。

片名万引き家族 / Shoplifters / Une Affaire de Famille / Manbiki kazoku (2018)。

 

这是日本导演是枝裕和作品，第71届戛纳金棕榈最佳影片。

 

墙内开花墙外香。

先说个题外话，是枝裕和的《小偷家族》勇夺金棕榈后，日本人民并没有觉得这是一件“为日本电影增光”的事情，相反日本人民对这部电影和导演本人进行了猛烈攻击，以致上升到政治层面。

向来以先进国家示人的日本总是被贴上文明程度高的标签，人民安居乐业，就差说是路不拾遗夜不闭户。这么先进发达的国家怎么会有小偷存在呢，导演一门心思地拍摄这些社会底层，是不是存心抹黑自己国家去迎合外国人。

这样的调调，在中国人民看来十分熟悉。当年我们讨论张艺谋的金熊奖最佳影片《红高粱》时，日本人民还在玩泥巴呢（误）。

是枝裕和一只关注与社会底层生活，前几部作品如此，这部作品也是如此，片中描写的家庭的确不是日本社会的光彩部分。

一个最简单的道理就是，若批评不自由，则赞美无意义。并不能以此限制艺术家创作，客观存在的事物不让艺术家们拍摄描写，非得逼着人家整天歌功颂德自我麻痹，日本国怎么可能健康发展。当爱国贼给导演扣上“反日”帽子时，只是逞一时口舌之快罢了。

 

《小偷家族》中国版两款海报制作地十分精美，抓住了影片神韵。海边和烟火是一家人团聚在一起，为数不多的开心时刻。海报笔触间传递出他们之间的羁绊。

 

说回影片正片。《小偷家族》虽说是“家族”，其实生活在这个家族里的每个人之间，毫无血缘关系。

一群没有一点血缘关系的人同住屋檐下，靠的是什么？这正是影片想要表达的。

在这个充满温情和矛盾的柴田家，维系一家人生活在一起的，正是老生常谈的“爱”。

 

只要理清柴田家的人物关系，观众们就会很容易理解影片。

 

一、祖辈奶奶柴田初枝。

日本老戏骨树木希林饰演，她在出演这部电影的时候，已经身患绝症，只有一年不到的寿命了。她对导演说，这是我最后一次参加你的电影了。

树木希林以其实际状况带入角色，本色出演一名风烛残年的老妪。某个无名清晨，柴田初枝老奶奶将在睡梦中离开，像极了树木希林随后的归宿。影片2018年上映后不久，她也于2018年9月15离开人世。

柴田初枝是一名依靠养老金过活的孤寡老人，住在当年的福利房里。她给这个“家族”的人提供了居所。

为了让一家人有栖身之所，柴田初枝多次拒绝前来游说拆迁的工作人员，有外人时就让大家躲出去，不让别人看到这里住着别人。

柴田初枝和男女主角爸爸柴田治、柴田信代并无血缘关系，只是看他们可怜，提供了一个居所。

柴田初枝和孙女柴田纱香同样没有血缘关系。柴田初枝和前夫山崎努离婚后，山崎努再婚剩下一子柴田让。柴田让第一次婚姻有个女儿柴田亚纪，柴田让离婚后再婚，又生了一个女儿柴田纱香。亚纪和生父继母矛盾重重，离家出走，投奔柴田初枝，柴田让则对外宣称大女儿去了澳大利亚。柴田初枝每个月找柴田让，名义上去祭奠前夫，其实就是给孙女拿些抚养费，柴田让美其名曰给老人的孝敬，其实大家心知肚明。

 

二、爸爸柴田治。

中川雅也饰演柴田治。

柴田治是一名小偷小摸惯犯，长期在各地超市活动，顺走以一些生活用品度日。用他自己的话说，“除了偷窃以外，我也没有什么其它能教给孩子了。”平日柴田治在工地里打零工，受伤后失去工作能力，只能重操旧业混口饭吃。

柴田治年轻时喜欢上做小姐的柴田信代。当年柴田信代已经结婚，但婚姻不幸，总被家暴，终于有一天柴田信代杀了家暴老公。柴田治则以正当防卫的名义顶替柴田信代坐牢。出狱后，两人住在停车场，柴田治靠着砸车窗偷包弄点钱财过日子。某天柴田治在停车场捡到了年幼的柴田祥太，就这样生活在了一起。柴田治随后遇到了独居的柴田初枝，被收留住进老奶奶的家中。

 

三、妈妈柴田信代。

安藤樱饰演柴田信代，她在片中爆发了令人惊艳的演技，用一段张力十足的独白完成人物塑造。

柴田信代当过小姐，经历过不幸婚姻，最后和柴田治一起圣后。柴田信代找过洗衣店的工作，后来被辞退。

柴田信代自己无法生育，却一直想要做一名母亲。尽管没有血缘关系，她依旧用自己的方式给予孩子们各种爱。她让这个家有了温度，而不是一件狭小的屋子。

不管孩子们怎么称呼她，在孩子们心中，这位给予自己关爱照顾的女性就是妈妈。

 

四、妹妹柴田亚纪。

松冈茉优饰演柴田亚纪。

柴田亚纪离家出走后投奔没有血缘关系的奶奶，除了有房子睡觉有地方吃饭，还得到了生父无法给予的爱。有奶奶在，柴田亚纪才能躺在奶奶腿上撒娇，有奶奶在，柴田亚纪才能有人诉说心事。

柴田家族能够给亚纪必要的照顾，但无法满足所有人的情感需求。柴田亚纪缺少来自家庭的关爱，亟需情感满足。

柴田亚纪在风俗店上班，赚钱一般，也基本用于自己花销。柴田亚纪用妹妹的名字作为艺名，对原家庭的怨念尽显。当她遇到有和自己经历类似的客人时，便显得不能自已，只有极度缺爱的人才会这样。

 

五、儿子柴田祥太。

小演员城桧吏饰演柴田祥太。

柴田祥太年幼时被捡走，如果不是被砸窗偷钱的柴田治带走，被单独留在车内的祥太估计那天就会死了。祥太的亲生父母并不是合格称职的父母，与其和这样的父母度日，不如跟着一个还能提供一点爱的小偷。

祥太喜爱读书，但柴田治没有文化，无法满足祥太求知欲。祥太自幼被告知，只有无法在家学习的小孩才要去上学。孩子多么单纯好骗，一个漏洞百出的谎言也能骗住。随着逐渐长大，祥太终于有了自己独立思考的能力，他渴望拥有更加广阔的生活，想要读书。

祥太开始思考时，就是他寻求改变的开始。他爱救他养他的家族，但也渴求更好的生活。

一切皆源于爱。

在影片尾声，经历了一系列波折后，祥太终于认清了自己对这个家族的态度，喊出了一直无法喊出口的两个字。

 

六、小女孩由里。

佐佐木美雪饰演由里。

观众们跟着小由里走进这个小偷家族，观众们也是通过小由里进一步了解没有血缘关系的柴田家。

小由里的遭遇不由得让人想到韩国电影《白小姐》，小小年纪就要忍受来自亲身父母的虐待。

柴田夫妻俩捡到小由里后，因为自己有过前科，害怕再摊上刑事案件，便想送回小由里。可看到小由里家里令人愤怒的暴力环境后，几个苦命的人咬咬牙决定收留小由里。

“真正爱你的人，会像我一样紧紧的拥抱你”所有打着爱你的幌子伤害你的人，都是坏人。小小年纪的由里不明白这些道理，只知道挨打被骂，但在柴田家，她感受到爱的温暖，终于放下戒心融入这个小偷家族。

小孩子还没有记事，没有分辨是非的能力，只会有样学样。当身边的人都在进行盗窃时，她也会觉得盗窃是一种正常的生活方式。盗窃当然是错误行为，可他们又想活下去，最终只能出此下策。活得不光彩，但好歹能活下去。

 

“生下孩子就自然成为母亲了吗？”

信代和由里都是亲身经历者，身上有着同样的伤痕，心里也有同样的伤痕。

没有爱、没有责任的人哪里配做父母，柴田家的人都经历过不称职的父母。信代和由里遭遇暴力虐待，亚纪有个不闻不问的生父继母，祥太有个差点闷死自己的父母，如果他们还在原生家庭中，也不知道能活到几岁。

 

这“一家人”虽然存在相互利用的关系，但让他们维系在一起的更主要是他们之间的感情。

为对方着想，心在一起才是幸福的一家人。

六个没有血缘关系的人因为爱聚到一起。尽管他们自己会打趣说，是因为钱才聚在一起，但大家心知肚明，只有几个人在一起才有家的温暖。

影片前半段用各种生活琐事，表现一家人其乐融融的生活，给观众们一种错觉，好像这种小偷小摸的日子也不错。可事实却是，他们一直在生存的边缘挣扎，光有爱并不能活得很好。

 

后半段剧情急转直下。为了自己也为了孩子，不能再这样浑浑噩噩地活着。

祥太被抓成了整件故事的转折点。其实被抓过程并不是如祥太所言，是故意被抓，被抓包含了故意和不甘。

祥太是推动整个故事的关键。他的启蒙转变从海边看到美女比基尼开始，躁动青春让他的思想有了转变。

他自幼接受的教育就是，店里的东西没有主人，只要超市不倒闭，拿一点超市的商品没有关系。当杂货铺老爷爷告诉祥太，不要带着小由里做这些事情时，祥太隐约觉得拿走超市的东西是错的。

杂货铺办理丧事关门时，祥太并不懂店上挂的牌子的意思，以为杂货铺倒闭了，这让他对一直接受的观念产生质疑，会不会盗窃真的是错误行为，造成杂货铺倒闭。

祥太转向大超市下手时，看到小由里也跟了过来，为了保护小由里便估计暴露自己。此刻他故意败露，但没有想着被抓，否则也不会跳下高架，摔伤自己。

 

祥太和治说自己是故意被抓，和治说一家子人故意要抛弃祥太逃跑一样，想用一种诀别的方式让对方死心，好让对方可以追求更好的明天。

祥太的被抓和治的逃跑一样，都只是说说而已，本意并非如此。祥太为了保护妹妹，治一家子则是去接祥太，否则也不会带着祥太的鞋子、也不会顶住由里说奶奶不存在，家里只有五口人。

归根到底，这家人都在为对方着想，哪怕说一些善意谎言让对方“恨”自己也无所谓。

 

什么都没只有爱，

爱过大海爱过你。

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标签： 日本(1997) 剧情片(3385) 生活(5200) 小成本(1492) 压抑(198)

8.7 

小偷家族 (2018)

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小偷家族/万引き家族(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8192154/
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