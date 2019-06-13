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一如既往的槽点——《反贪风暴4》

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2019-6-13 19:06:09

一如既往的槽点——《反贪风暴4》

今天介绍一部中国香港犯罪题材电影《反贪风暴4》。

片名P Storm (2019)，别名P风暴。

 

《反贪风暴》系列从第一部《Z风暴》，拍到第二部《S风暴》、第三部《L风暴》，然后到了今年这部《P风暴》，下一步《反贪风暴5》取名叫做《G风暴》。

看到编导对字母表很感兴趣。先把辅音字母全部拍成风暴，然后在拍个元音字母风暴系列。26个英文字母全部拍完后，还有希腊字母可以用……

不知道第六部会是什么字母的风暴呢？

 

可能导演林德禄急于拓展《反贪风暴》电影宇宙，有很多很多想法想要加进来，亟需进一步充实《反贪风暴》的电影宇宙。于是制作方提升了《反贪风暴》原本2年出品一部的频率，和第三部时隔1年就推出了第四部。

这次廉政公署高级官员陆志廉只身前往监狱，调查一起贪腐案件线索，想通过调查被关押在监狱的富二代，顺藤摸瓜，揪出其背后的巨贪。

 

《反贪风暴4》的宣传语写着“闯牢打虎”。

原本高智商反贪对决戏码变成了肉搏版监狱风云。

从片中反派表现来看，编导对“老虎”“苍蝇”的概念可能理解有误差。这种级别的黑恶分子，顶多算是个绿头苍蝇，扫黑除恶一扫就没了的货色。

 

一般来说，影片质量可以从预告片看出一二。像《反贪风暴4》这种，预告片已经把全片高潮都用光了。但凡预告片依靠正片中的所有高亮镜头堆砌而成，基本上来看，正片也就那样了。

 

《反贪风暴》一如既往地想要蹭上《人民的名义》的热点，不拉上大陆检察院，似乎就显得不正宗。可是这种漏洞百出，全是槽点的电影，拉上大陆检察院才是真的高级黑。

除开热点蹭歪，《反贪风暴》系列唯一保持的优良传统就是满满的槽点。

 

要说继承槽点，这部《反贪风暴4》真的完美继承。只要你想看，分分钟可以找出各种槽点。

廉政公署高级官员想要前往监狱做卧底，居然采用酒驾方式公开入狱。试问，跑的比那啥啥都快的香港记者们，会放过这么一个惊爆新闻么，“廉署官员酒驾入狱”想想就很有看点。分分钟给你弄出十几种标题党出来。即便不会做到全香港路人皆知，至少也是轰动一时的大新闻。

陆志廉入狱后依旧很刚，身体力行地刚正不阿，行不更名坐不改姓，就用自己的名字和嫌犯接触。随便编一个假身份就能骗过嫌犯和嫌犯律师，真当这是几十年前没有网络的时代呵。

陆志廉卧底前，事先居然不把可能认识他的人换个监狱。非要等待别人出卖揭穿身份才开心。林家栋饰演的黄文彬算是洗白了，但这样“洗白”怕是快洗，洗不干净，无法让人信服。

曹元元犯罪团伙当街开枪抢劫，打伤廉署官员后堂而皇之地离开。那些英姿飒爽的PTU哪里去了，十多年前五部《机动部队》仿佛被吃书了，林峯也是演过《机动部队》的人，这样设玩反差不太好吧。

 

演员的表演方面，其实没有太多发挥空间。

除了太阳没人可以黑的古天乐，从头到尾鲜有笑容，总是苦大仇深的样子，但他的苦情戏似乎没啥效果，最终还是要依靠拳头解决问题。

当年那些玩高智商侦查的套路早就被大量搏斗戏取代，就像印度电影喜欢在各处情节加入歌舞一样，《反贪风暴4》喜欢在各处加入搏斗，随便抓几个人就开始干架。

反派林峯的表演很明显在借鉴《越狱》T-bag。他有多次舔舌头的动作，和T-bag的招牌动作十分相似。碍于剧情粗糙，这种模仿只能表现出T-bag的形，无法传递这个反派角色的神。

 

抛开槽点，《反贪风暴4》最大贡献就是说出了引发热议的金句。

坐牢，才是香港年轻人唯一的出路。

这句话很讽刺，在沉重的生活压力下，年轻人有过社畜转向社鬼的经历后，身心俱疲。

话糙理不糙，重压之下，他们纷纷理解窃格瓦拉的话。毕竟监狱里的人，个个都是人才，说话又好听，大家超喜欢这里面的感觉。监狱内外都是难以生存的世界，身无长技的人都如蝼蚁一般，要么被这个大佬压榨，要么被那个大佬剥削。与其卑微疲惫地活着，不如卑微轻松地活着。至少监狱里生活规律，吃穿不愁，住房无忧。

除了这句扎心肝脾肺肾的毒舌外，《反贪风暴4》让人丝毫看不到港片出头的感觉。

 

重压下，年轻人找到出路。

困境中，香港电影找到没？

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6.6 

反贪风暴4 (2019)

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反贪风暴4/P Storm(2019)
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