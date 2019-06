一如既往的槽点——《反贪风暴4》 今天介绍一部中国香港犯罪题材电影《反贪风暴4》。 片名P Storm (2019),别名P风暴。 《反贪风暴》系列从第一部《Z风暴》,拍到第二部《S风暴》、第三部《L风暴》,然后到了今年这部《P风暴》,下一步《反贪风暴5》取名叫做《G风暴》。 看到编导对字母表很感兴趣。先把辅音字母全部拍成风暴,然后在拍个元音字母风暴系列。26个英文字母全部拍完后,还有希腊字母可以用…… 不知道第六部会是什么字母的风暴呢? 可能导演林德禄急于拓展《反贪风暴》电影宇宙,有很多很多想法想要加进来,亟需进一步充实《反贪风暴》的电影宇宙。于是制作方提升了《反贪风暴》原本2年出品一部的频率,和第三部时隔1年就推出了第四部。 这次廉政公署高级官员陆志廉只身前往监狱,调查一起贪腐案件线索,想通过调查被关押在监狱的富二代,顺藤摸瓜,揪出其背后的巨贪。 《反贪风暴4》的宣传语写着“闯牢打虎”。 原本高智商反贪对决戏码变成了肉搏版监狱风云。 从片中反派表现来看,编导对“老虎”“苍蝇”的概念可能理解有误差。这种级别的黑恶分子,顶多算是个绿头苍蝇,扫黑除恶一扫就没了的货色。 一般来说,影片质量可以从预告片看出一二。像《反贪风暴4》这种,预告片已经把全片高潮都用光了。但凡预告片依靠正片中的所有高亮镜头堆砌而成,基本上来看,正片也就那样了。 《反贪风暴》一如既往地想要蹭上《人民的名义》的热点,不拉上大陆检察院,似乎就显得不正宗。可是这种漏洞百出,全是槽点的电影,拉上大陆检察院才是真的高级黑。 除开热点蹭歪,《反贪风暴》系列唯一保持的优良传统就是满满的槽点。 要说继承槽点,这部《反贪风暴4》真的完美继承。只要你想看,分分钟可以找出各种槽点。 廉政公署高级官员想要前往监狱做卧底,居然采用酒驾方式公开入狱。试问,跑的比那啥啥都快的香港记者们,会放过这么一个惊爆新闻么,“廉署官员酒驾入狱”想想就很有看点。分分钟给你弄出十几种标题党出来。即便不会做到全香港路人皆知,至少也是轰动一时的大新闻。 陆志廉入狱后依旧很刚,身体力行地刚正不阿,行不更名坐不改姓,就用自己的名字和嫌犯接触。随便编一个假身份就能骗过嫌犯和嫌犯律师,真当这是几十年前没有网络的时代呵。 陆志廉卧底前,事先居然不把可能认识他的人换个监狱。非要等待别人出卖揭穿身份才开心。林家栋饰演的黄文彬算是洗白了,但这样“洗白”怕是快洗,洗不干净,无法让人信服。 曹元元犯罪团伙当街开枪抢劫,打伤廉署官员后堂而皇之地离开。那些英姿飒爽的PTU哪里去了,十多年前五部《机动部队》仿佛被吃书了,林峯也是演过《机动部队》的人,这样设玩反差不太好吧。 演员的表演方面,其实没有太多发挥空间。 除了太阳没人可以黑的古天乐,从头到尾鲜有笑容,总是苦大仇深的样子,但他的苦情戏似乎没啥效果,最终还是要依靠拳头解决问题。 当年那些玩高智商侦查的套路早就被大量搏斗戏取代,就像印度电影喜欢在各处情节加入歌舞一样,《反贪风暴4》喜欢在各处加入搏斗,随便抓几个人就开始干架。 反派林峯的表演很明显在借鉴《越狱》T-bag。他有多次舔舌头的动作,和T-bag的招牌动作十分相似。碍于剧情粗糙,这种模仿只能表现出T-bag的形,无法传递这个反派角色的神。 抛开槽点,《反贪风暴4》最大贡献就是说出了引发热议的金句。 坐牢,才是香港年轻人唯一的出路。 这句话很讽刺,在沉重的生活压力下,年轻人有过社畜转向社鬼的经历后,身心俱疲。 话糙理不糙,重压之下,他们纷纷理解窃格瓦拉的话。毕竟监狱里的人,个个都是人才,说话又好听,大家超喜欢这里面的感觉。监狱内外都是难以生存的世界,身无长技的人都如蝼蚁一般,要么被这个大佬压榨,要么被那个大佬剥削。与其卑微疲惫地活着,不如卑微轻松地活着。至少监狱里生活规律,吃穿不愁,住房无忧。 除了这句扎心肝脾肺肾的毒舌外,《反贪风暴4》让人丝毫看不到港片出头的感觉。 重压下,年轻人找到出路。 困境中,香港电影找到没? 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(2361) 明星(2439) 中国(3131) 香港(1825) 惊悚(3399) 剧情片(3387)

