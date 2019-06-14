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这部真实还原印度版9·11恐怖袭击案的影片让人紧张到坐立难安

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2019-6-14 9:10:43

20081126日，一伙手持AK47冲锋枪，背着大量弹药、爆炸物的恐怖分子，兵分几路闯入孟买多个标志性建筑，他们见人就杀，疯狂扫射，随手投掷手榴弹，不断制造大屠杀，并到处放火，孟买的南区12处几乎同时发生爆炸。

 

一场巨大的灾难就此降临！

 

由于事发突然且当地武器配给不足，最近的救援队又远在首都新德里，印度警方没能快速地组织起有效的打击，导致袭击整整持续了60个小时！

 

事件爆发后，震惊了整个世界，这是9·11以来全球发生规模最大的恐怖事件，也是孟买有史以来最可怕的记忆。

 

2018年，孟买恐怖袭击案十周年之际，由美、澳、印联合制片，推出了一部名为《孟买酒店》的电影，在荧幕上重现了这段黑暗往事。

 

 

夕阳的余晖下，10名恐怖分子坐着充气皮划艇悄然登陆孟买港口，随后叫了几辆出租车，分头驶向中央火车站、泰姬玛哈酒店等当地最知名的地方，很快消失在夜幕中。

 

 


画面随后转向中央火车站。

 

作为孟买最繁忙的交通线，即便已是傍晚，依然是人头涌动，两名刚服食完毒品的恐怖分子从公厕走出，突然开始向人群射击，惊恐的尖叫此起彼伏，而枪声更是突突突地快速迸发，令人心惊肉跳。

 

 

而那一边，利洛帕尔咖啡馆里的客人正在抱怨上错了菜，服务员则是一脸油滑的推卸，一记巨大的枪声猛然响起，中枪的服务员轰然摔倒。

 

 

两名恐怖分子遂走进店内，开始逐个射杀。

 

 

慌乱的人们只得拼死从后门逃出，一路狂奔来到了他们认为附近最安全的建筑——泰姬玛哈酒店。谁曾想，早有两名恐怖分子潜入其中，与随后赶来的两名同伙汇合后，他们立即放手大开杀戒。

 

 

 

一场血腥的大屠杀就这样在毫无预警之下拉开序幕。

 

影片随后一直聚焦于泰姬玛哈酒店，但亦非常高效地勾勒出孟买恐袭的全貌，如巧妙地利用电视媒体播报，在同一画面中呈现两个场所的信息，让人们充分感知：孟买，这座印度第一大港口城市、著名的宝莱坞电影基地，印度教雪山女神守护的福佑之地，已变成了人间炼狱。

 


 


据统计，整个袭击共造成195人死亡，200多人受伤，可谓极其惨烈，一对犹太人夫妇的死状更是惨无人寰到令人发指！但影片回避了过于血腥的场面，采用灵活多变的手段来还原当时的惊悚。

 

如恐怖分子在枪决酒店员工时随意、潦草的动作，这样简单却令人胆寒的细节设计。

 

 

亦或是富有动感的镜头语言，如枪战场面中快速切换且摇晃不定的画面，瞬间呈现出情景的凶险，且极具代入感。

 

 

当然，也少不了一些震撼性的灾难场面。

 

 

为了力求逼真，片中的主要人物大多都有真实原型，而新闻画面和电话里恐怖分子的声音，则直接使用了真实素材。

 

如此种种，令人真假难辨，仿若亲身经历了那场噩梦般的灾难，紧张到坐立难安。

 

男主角戴夫·帕特尔回忆，恐袭发生的当天，他刚带着在印度拍摄的《贫民窟的百万富翁》参加完多伦多电影节。当他回到伦敦家中，发现父母两人看着新闻落泪，难以相信恐袭真的发生了。

 

 


而其中遭到攻击的火车站，正是《贫民窟的百万富翁》片尾舞蹈的拍摄地点，这让戴夫倍有感触。因此，当听说这起恐袭案件要搬上大银幕时，他便主动要求演出。

 

那么，究竟是谁制造了这起可怕的恐怖事件？

 

影片根据真实资料，以最为客观的角度刻画了袭击中的恐怖分子，对此进行深入探究。

 

与刻板印象里面容狰狞的恶徒不同，他们常常一脸平静，些许茫然，似乎并不清楚自己到底在做什么。

 

 


其中一个面对酒店的美食，还能边吃边寻开心，十分调皮。当警察从酒店监视器看清他们的面容时，才发现他们都非常年轻：根本就是一群孩子啊！

 

 

名为伊姆兰的小伙更是因为要遵守教规，即便在上级的强烈要求下，依然不愿触摸女性的身体，为难的几番踌躇，简直虔诚到发憨。

 

 

很难想象，他们会是杀人如麻的恐怖分子。

 

实际上，一直有一个神秘人通过移动电话指挥着整个袭击进程，甚至连何时扔手榴弹这种细枝末节都来自他的命令，他才是真正的幕后操控者，恐怖分子不过是执行命令的人肉武器。

 

从通话中得知，参加这次恐怖袭击，他们的家人可以获得一笔安置费，他本人则被承诺：死后可以上天堂。宝贵的生命竟如此低廉的就被收买了，而他们还这样年轻！

 

更可悲的是，当伊姆兰受伤后打电话回家，发现没人关心他的生死，他忍不住痛哭起来。直到此时，他才意识到自己被家人贱卖了。

 

 

其实，从他们发现冲水马桶时那种大惊小怪的样子，就可以想象这些孩子的生活非常困苦。

 

唯一被活捉的恐怖分子告诉警察，收买他们的人说，所有的贫苦都是异教徒造成的。

 

 

就这样，贫穷与愚昧，让这些孩子变成了幕后操控者的一枚棋子。

 

当救援队赶到时，泰姬马哈酒店负隅顽抗的恐怖分子，也迎来了自己的死期，他含着悲痛的泪水，高喊着宣誓真主的口号，被炸的灰飞烟灭......

 

恐怖袭击的幕后主使者最后被证实为虔诚军——南亚规模最大、最活跃的恐怖主义组织，以巴基斯坦拉合尔地区为根据地，目的就是要终结印度在克什米尔地区的统治，并与著名的基地组织有着千丝万缕的联系。整个事件背后是悠长的历史纠葛、复杂的地缘冲突、教派恩怨以及国际政治博弈。

 

一句话，都是人和人的矛盾，跟真主没什么关系。

 

影片在最后用字幕告诉观众，电话里的神秘人潜逃去了巴基斯坦，但没有对整个事件进行任何政治分析和社会评价，而只是纯粹地讲述一个逆境求生的惊险故事，并赞美了人们在危难中散发出的人性美。

 

袭击发生后，酒店员工在短暂的慌乱后，就开始想尽办法保护顾客，而不是安于自我求生。

 

大厅前台的客服，乘恐怖分子离开的片刻时间，用电话逐个通知每个房间的住客：酒店发生危险，不要离开房间。害怕的她嘴唇不住的颤抖，但坚持完成了自己的岗位职责。

 

 


主厨赫曼特则在厨房召集手下筹谋着如何营救顾客，面对有人提出的逃生建议，他毫不犹豫的回绝了，尽管逃生口就在附近，他认为保护顾客的人生安全才是其最重要的任务。

 

 


赫曼特的精神感染了众人，几乎所有人都选择留下。他们冒着巨大的风险，掩护顾客转移至酒店最安全隐秘的地方，不少员工牺牲了自己宝贵的生命。

 

 

服务员阿俊则在恪守职责的同时，展现出更为深刻的品格。

 

一位英国妇人质疑阿俊锡克教的包头打扮与大胡子，认为他是个危险人物。

 

阿俊没有因此愤怒，他用家人的照片，向妇人表明自己只是一个有孩子有老婆的普通人，随后耐心地解释包头是锡克教规定的基本礼仪，而头巾本身则非常神圣，但如果她仍感到不安，可以为她作出让步，取下头巾。

 


 


一番真挚的话语，让妇人瞬间得到了安抚，她感激阿俊的体贴，并请他继续带着头巾。但在护送一位受伤顾客转移时，阿俊毫不犹豫地取下了他神圣的头巾，堵住满是血污的伤口。

 

 

阿俊的举动彰显了真正的信仰不是拘泥于刻板的教规礼仪，而是时刻将对人与生命的尊重放在首位，与恪守教规，不敢吃猪肉、不敢碰女人，但滥杀无辜的恐怖分子伊姆兰形成了鲜明的对比。

 

据统计，泰姬马哈酒店的遇难者中，有一半都是为了保护客人的酒店员工，我们无从得知他们都来自哪些教派，但他们无疑都践行了最崇高的信仰。

 

除此，无论是只剩六颗子弹仍上阵冲锋的警察，还是吓得发抖却始终抱紧孩子的保姆，都在生命受到威胁时依然坚持着人性中的美，连酗酒、嫖妓，看似不着调的退伍军人，亦不忘挺身护住身边的女客。

 

 

恐怖分子是疯狂的、残酷的，他们撕裂了孟买的和平与繁荣，杀害了无数条生命，但从未真正击倒人类！人性的美，仍然闪耀在这座城市上空。

 

饰演主厨赫特曼的印度国宝级男星阿努潘·凯尔强调，影片虽然对恐袭案进行了人性美的展现，“但并非过度煽情”，一切都是真实存在的！戴夫·帕特尔则赞美影片是“一首抵抗之歌”，并为此感到无比骄傲。

 

事件的最后，救援部队终于赶到，9名恐怖分子被当场击毙，1名被活捉后判处死刑，历时60多个小时的噩梦终于结束。

 

但这段黑色的记忆却从未淡却，孟买袭击案发生后的11年里，恐怖活动依然在全球各地肆虐，人类要走的路还很长。



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7.8 

孟买酒店 (2018)

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孟买酒店/Hotel Mumbai(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1215955/blog/8192251/
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但梦想，一枝潇洒，黄昏斜照水。

楼主

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2019-6-15 1:28:47

 

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The only thing predictable about life is its unpredictability! 人生中唯一能预知的就是世事难料
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1 楼

台湾人定居在珠海 876026

台湾人定居在珠海

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