高开低走假悬疑——《极端邪恶》 今天介绍一部美国犯罪题材电影《极端邪恶》。 片名Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (2019),别名极恶人魔(台)。 本片聚焦美国最为最臭名昭著的连环杀手Ted Bundy泰德·邦迪。 本片原型泰德·邦迪Theodore Robert "Ted" Bundy,原名TheodoreRobert Cowell,出生于1946年11月24日,于1989年1月24日被执行死刑。他活跃于1973年至1978年,在美国连续犯案几十起,受害者均为年轻女性。 和影片中表现的一样,他曾两次越狱,但均很快被捕。经过漫长的庭审,最终被判定有罪,判处电椅死刑。 《极端邪恶》的片名引自庭审法官的宣判词,法官宣判说道:“这些罪行是极端邪恶的,令人震惊的邪恶和卑劣的。这些罪行是犯罪者精心设计给受害者带来巨大痛苦的。” 如果将“Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile”翻译出来就太长了,极端邪恶的,令人震惊的邪恶和卑劣的,于是中文片名又截取了其中前一半,就变成了《极端邪恶》。 泰德·邦迪颇具话题性的一生成了影视作品最佳改编素材。《美国精神病人》《沉默的羔羊》等都借鉴了泰德·邦迪的一些经历。 泰德·邦迪和其他影视作品中连环杀手不太一样,并不追求仪式感,纯粹为了发泄欲望。每次都需要寻找新猎物,发泄心中的新欲望才能满足自己。 泰德·邦迪总是将被害人尸体埋在在同一个地点,然后经常回去看她们。他不断对警方强调:“杀死她们不是仅仅为了满足暴力的需求,而是为了占有。当你看着她们身体上最后一缕呼吸离开的时候,你就觉得她们成为了自己的一部分……看着她们的眼睛,你就觉得自己像一个神。” 片中两位主演扎克·埃夫隆 Zac Efron和莉莉·科林斯LilyCollins都奉献了精彩演技。 扎克·埃夫隆外形和泰德颇为相似,充满邪魅,行事夸张,说话富有感染力。如果近看外形,绝对是一幅人畜无害的样子,普通人肯定不会将这个小帅哥和连环杀手联系起来。充满魅力的形象颠覆了大家对连环杀手的刻板印象。也无怪乎,庭审现场有许多单身年轻女性参加,大家都想看看泰德的尊容,甚至很多无知的人爱慕着这样的连环杀手。 莉莉·科林斯扮演一名受伤的女性,单身母亲拉扯着孩子长大已经很不易,偏偏遇到了一位深藏不露的连环杀手做伴侣。当丽兹初遇泰德时,泰德完美到不像话,丽兹瞬间坠入爱河不能自拔。爱得越深伤得越痛,不论丽兹如何否认事实,枕边人泰德就是美国史上最为著名的连环杀手。莉莉·科林斯很细致地表现出丽兹从苦闷无助的弱女子,变成自行寻求解脱的女强人,经历长时间痛苦彷徨的过程。 演员们的精彩表现只能保住影片下限,并不能确保影片成功,而导演把控影片节奏的能力成了影片成败关键。 本片导演并不像简简单单拍摄一个连环杀手的一生,于是选中泰德·邦迪的女朋友丽兹,通过丽兹的视角讲述连环杀手充满看点的神秘经历。 于是《极端邪恶》的从丽兹的视角来探索泰德,其实这个切入点挺好,另辟蹊径,不走寻常路,说不定就能To be No.1了。 有了好点子还需要好剧本,选择了丽兹做切入点后,影片给人的感觉比较割裂。前半部通过丽兹的视角推进故事,后半段丽兹突然退出,完全变成了泰德的法庭抗争戏。 全片一直在回避表现泰德的犯罪过程,这个本意也很好理解。目的就是营造悬念,让观众们对泰德的真实身份产生怀疑。 通过泰德的个人魅力让观众们的态度产生摇摆,然后再来最终一击,啪的把泰德定死在耻辱柱上。 这个点子和前面选择丽兹做切入点一样,出发点很好,可是却忽视了泰德的经历早已世人皆知,强行制造悬念反而会弄巧成拙。 节奏没有把握好,结果就是观众们会看得很无语,影片高开低走,着实浪费了一种演员卖力出演。 演员表现出色, 导演节奏走偏。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

