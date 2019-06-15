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高开低走假悬疑——《极端邪恶》

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2019-6-15 22:28:59

高开低走假悬疑——《极端邪恶》

今天介绍一部美国犯罪题材电影《极端邪恶》。

片名Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (2019)，别名极恶人魔(台)。

 

本片聚焦美国最为最臭名昭著的连环杀手Ted Bundy泰德·邦迪。

 

本片原型泰德·邦迪Theodore Robert "Ted" Bundy，原名TheodoreRobert Cowell，出生于1946年11月24日，于1989年1月24日被执行死刑。他活跃于1973年至1978年，在美国连续犯案几十起，受害者均为年轻女性。

和影片中表现的一样，他曾两次越狱，但均很快被捕。经过漫长的庭审，最终被判定有罪，判处电椅死刑。

 

《极端邪恶》的片名引自庭审法官的宣判词，法官宣判说道：“这些罪行是极端邪恶的，令人震惊的邪恶和卑劣的。这些罪行是犯罪者精心设计给受害者带来巨大痛苦的。”

如果将“Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile”翻译出来就太长了，极端邪恶的，令人震惊的邪恶和卑劣的，于是中文片名又截取了其中前一半，就变成了《极端邪恶》。

 

泰德·邦迪颇具话题性的一生成了影视作品最佳改编素材。《美国精神病人》《沉默的羔羊》等都借鉴了泰德·邦迪的一些经历。

泰德·邦迪和其他影视作品中连环杀手不太一样，并不追求仪式感，纯粹为了发泄欲望。每次都需要寻找新猎物，发泄心中的新欲望才能满足自己。

泰德·邦迪总是将被害人尸体埋在在同一个地点，然后经常回去看她们。他不断对警方强调：“杀死她们不是仅仅为了满足暴力的需求，而是为了占有。当你看着她们身体上最后一缕呼吸离开的时候，你就觉得她们成为了自己的一部分……看着她们的眼睛，你就觉得自己像一个神。”

 

片中两位主演扎克·埃夫隆 Zac Efron和莉莉·科林斯LilyCollins都奉献了精彩演技。

扎克·埃夫隆外形和泰德颇为相似，充满邪魅，行事夸张，说话富有感染力。如果近看外形，绝对是一幅人畜无害的样子，普通人肯定不会将这个小帅哥和连环杀手联系起来。充满魅力的形象颠覆了大家对连环杀手的刻板印象。也无怪乎，庭审现场有许多单身年轻女性参加，大家都想看看泰德的尊容，甚至很多无知的人爱慕着这样的连环杀手。

莉莉·科林斯扮演一名受伤的女性，单身母亲拉扯着孩子长大已经很不易，偏偏遇到了一位深藏不露的连环杀手做伴侣。当丽兹初遇泰德时，泰德完美到不像话，丽兹瞬间坠入爱河不能自拔。爱得越深伤得越痛，不论丽兹如何否认事实，枕边人泰德就是美国史上最为著名的连环杀手。莉莉·科林斯很细致地表现出丽兹从苦闷无助的弱女子，变成自行寻求解脱的女强人，经历长时间痛苦彷徨的过程。

 

演员们的精彩表现只能保住影片下限，并不能确保影片成功，而导演把控影片节奏的能力成了影片成败关键。

 

本片导演并不像简简单单拍摄一个连环杀手的一生，于是选中泰德·邦迪的女朋友丽兹，通过丽兹的视角讲述连环杀手充满看点的神秘经历。

于是《极端邪恶》的从丽兹的视角来探索泰德，其实这个切入点挺好，另辟蹊径，不走寻常路，说不定就能To be No.1了。

有了好点子还需要好剧本，选择了丽兹做切入点后，影片给人的感觉比较割裂。前半部通过丽兹的视角推进故事，后半段丽兹突然退出，完全变成了泰德的法庭抗争戏。

 

全片一直在回避表现泰德的犯罪过程，这个本意也很好理解。目的就是营造悬念，让观众们对泰德的真实身份产生怀疑。

通过泰德的个人魅力让观众们的态度产生摇摆，然后再来最终一击，啪的把泰德定死在耻辱柱上。

这个点子和前面选择丽兹做切入点一样，出发点很好，可是却忽视了泰德的经历早已世人皆知，强行制造悬念反而会弄巧成拙。

节奏没有把握好，结果就是观众们会看得很无语，影片高开低走，着实浪费了一种演员卖力出演。

 

演员表现出色，

导演节奏走偏。

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标签： 犯罪(2363) 美国(8443) 明星(2441) 惊悚(3401) 剧情片(3389) 传记(802)

6.8 

极端邪恶 (2019)

影评(1)

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极端邪恶/Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8192425/
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