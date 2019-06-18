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野心有余能力不足——《奇妙的家族》

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2019-6-18 20:55:57

野心有余能力不足——《奇妙的家族》

今天介绍一部韩国丧尸题材喜剧电影《奇妙的家族》。

片名The Odd Family: Zombie On Sale (2018)。

 

韩国丧尸题材喜剧电影。

《奇妙的家族》野心很大，想要拍出一部和传统丧尸电影不一样的丧尸电影。

影片中呈现多种元素，想要表现的内容也很多，恨不得将所有元素统统罗列进去。

 

影片开场和好莱坞血浆B级片的套路如出一辙，月黑风高杀人夜，正是丧尸出笼时。影片气氛陡然紧张起来，观众们感觉似乎可以看到一部重口味丧尸电影。

随后镜头一转，嘻嘻哈哈登场的主角们让观众们意识到，这可能是一部像《僵尸肖恩》一样的丧尸喜剧电影。

观众们继续看，丧尸和人类产生情愫，丧尸病毒开始大爆发，之前的喜剧似乎变成了亲情灾难……看着看着，观众们就会看到以往看过的丧尸影片中的各种元素。

 

影片尝试反传统，对比以往的丧尸电影，设置了很多不走寻常路的设定。

比如原本应该追着人跑的丧尸，在这被狗追得满地跑；

比如原本应该喜欢吃人脑的丧尸，在这成了素食主义者，专啃白菜，偶尔改善伙食，就是加点儿番茄酱；

比如被丧尸咬过的人第一反应是寻求自救，在这成了免费速效回春药，一群顺风尿湿脚的老头子抢着变身迎风尿八丈老汉；

比如寻找丧尸病毒解药总会是全片关键，在这反而成了最容易解决的问题……

熟看丧尸电影的观众看到这些反传统设置，自然会露出会心一笑。

 

《奇妙的家族》影片给人的感觉十分杂糅。既想打造喜剧版本《釜山行》，又想弄出韩国版《温暖的尸体》，整不起重武器就用烟花爆竹代替，玩不起大城市就用一群山村老农代替。

影片给人的最终感觉就是啥都想沾点边，以往丧尸题材影片中的成功元素统统拿来展现一下，结果就是没有自己的特色，每种类型都只能流于表面。

 

整场丧尸病毒的爆发到消除，缺乏一个自洽性的解释，也就是无法自圆其说，留下太多令人无法解释通的细节。人物角色的行事动机无非也就是利益驱使，对末世下的情感元素挖掘严重不足。

当然对这种影片也不能要求太高，毕竟这是一部能力跟不上野心的作品。

如果《奇妙的家族》能够就某一点反传统设定深挖下去，在不一样的设定下拍出一部全新口味的丧尸电影，那么效果一定会很好。

影片营造黑色幽默的氛围还是缺了一口气，黑色的部分不够黑，爆笑的部分又有点绷着，加上反传统设定太多流于表面。如果编导学会做减法，减去不够深入的反传统部分，将传统丧尸元素拍出属于自己的特点，《奇妙的家族》会是一部能够衔接《釜山行》的优秀作品。

 

可能唯独不变的就是看脸。

最终这依旧是一个看脸的社会，不论对人还是对丧尸，只要长得好看，就有机会活下去。丧尸小哥正是沾了长得帅的光，白净脸蛋大长腿，引得小女生春心荡漾，否则早就被撞飞到不知道哪儿去了。

 

脑洞挺大想法挺多，

野心有余能力不足。

这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

标签： 喜剧(4375) 韩国(1081) 荒诞(239) 惊悚(3403)

6.6 

奇妙的家族 (2019)

影评(2)

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奇妙的家族/The Odd Family: Zombie On Sale(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8192569/
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