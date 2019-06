野心有余能力不足——《奇妙的家族》 今天介绍一部韩国丧尸题材喜剧电影《奇妙的家族》。 片名The Odd Family: Zombie On Sale (2018)。 韩国丧尸题材喜剧电影。 《奇妙的家族》野心很大,想要拍出一部和传统丧尸电影不一样的丧尸电影。 影片中呈现多种元素,想要表现的内容也很多,恨不得将所有元素统统罗列进去。 影片开场和好莱坞血浆B级片的套路如出一辙,月黑风高杀人夜,正是丧尸出笼时。影片气氛陡然紧张起来,观众们感觉似乎可以看到一部重口味丧尸电影。 随后镜头一转,嘻嘻哈哈登场的主角们让观众们意识到,这可能是一部像《僵尸肖恩》一样的丧尸喜剧电影。 观众们继续看,丧尸和人类产生情愫,丧尸病毒开始大爆发,之前的喜剧似乎变成了亲情灾难……看着看着,观众们就会看到以往看过的丧尸影片中的各种元素。 影片尝试反传统,对比以往的丧尸电影,设置了很多不走寻常路的设定。 比如原本应该追着人跑的丧尸,在这被狗追得满地跑; 比如原本应该喜欢吃人脑的丧尸,在这成了素食主义者,专啃白菜,偶尔改善伙食,就是加点儿番茄酱; 比如被丧尸咬过的人第一反应是寻求自救,在这成了免费速效回春药,一群顺风尿湿脚的老头子抢着变身迎风尿八丈老汉; 比如寻找丧尸病毒解药总会是全片关键,在这反而成了最容易解决的问题…… 熟看丧尸电影的观众看到这些反传统设置,自然会露出会心一笑。 《奇妙的家族》影片给人的感觉十分杂糅。既想打造喜剧版本《釜山行》,又想弄出韩国版《温暖的尸体》,整不起重武器就用烟花爆竹代替,玩不起大城市就用一群山村老农代替。 影片给人的最终感觉就是啥都想沾点边,以往丧尸题材影片中的成功元素统统拿来展现一下,结果就是没有自己的特色,每种类型都只能流于表面。 整场丧尸病毒的爆发到消除,缺乏一个自洽性的解释,也就是无法自圆其说,留下太多令人无法解释通的细节。人物角色的行事动机无非也就是利益驱使,对末世下的情感元素挖掘严重不足。 当然对这种影片也不能要求太高,毕竟这是一部能力跟不上野心的作品。 如果《奇妙的家族》能够就某一点反传统设定深挖下去,在不一样的设定下拍出一部全新口味的丧尸电影,那么效果一定会很好。 影片营造黑色幽默的氛围还是缺了一口气,黑色的部分不够黑,爆笑的部分又有点绷着,加上反传统设定太多流于表面。如果编导学会做减法,减去不够深入的反传统部分,将传统丧尸元素拍出属于自己的特点,《奇妙的家族》会是一部能够衔接《釜山行》的优秀作品。 可能唯独不变的就是看脸。 最终这依旧是一个看脸的社会,不论对人还是对丧尸,只要长得好看,就有机会活下去。丧尸小哥正是沾了长得帅的光,白净脸蛋大长腿,引得小女生春心荡漾,否则早就被撞飞到不知道哪儿去了。 脑洞挺大想法挺多, 野心有余能力不足。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 喜剧(4375) 韩国(1081) 荒诞(239) 惊悚(3403)

