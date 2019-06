爽性而为,活出真我——《教授》 今天介绍一部美国电影《教授》。 片名The Professor /Richard Says Goodbye (2018),别名理查德的道别。 这部美国剧情片聚焦一位癌症晚期患者。 约翰尼·德普饰演一名大学英文教授理查德Richard。他一次背痛时去医院检查,结果得知自己已经进入癌症四期。如果立即采取治疗,最多可以活一年,如果不接受治疗,还能活半年。 为了保证生活质量,理查德拒绝接受治疗,选择率性地度过生命里最后一段光阴。 理查德身为英文终身教授,自然熟读各种典籍,对人生的意义自然肯定也有过很多思考。 死亡是每个人避不开的话题,但日常生活中的人们似乎很少会思考死亡的意义,即便饱读诗书的英文教授也不例外。只有当死亡真正来到身边时,人们才会好好想一想这一辈子究竟活得如何。 理查德听到癌症的噩耗时,第一反应也和普通人的反应一样,极度抗拒、极度排斥,不甘心不愿意,认为这种噩耗实在无法接受。理查德一度自暴自弃,跑进泥潭打滚、带着学生旷课,反正没几天时间活了,何不胡闹一番,生死看淡,一切随缘。 经历一段时间的胡闹后,理查德成功接受癌症晚期的消息。他决定从容面对死神,利用人生的最后一段时间,好好和这段人生做一个告别。 早已从教学生涯中理解过多种生死,理查德决定让自己的生命不留遗憾。 很多人的一生都是浑浑噩噩,甚至到死都没有想过自己的一生。 很多人平安度过一生,或者意外离世,他们都不知道死神何时会来到自己身边,因此他们也从来没有认真对待过死亡。 相反那些明确知道自己生命期限的人,明确知道自己行将就木,反而会好好思考一下人生的意义,会用一种认真的态度对待所剩不多的生命。 站在人生的岔路口前,有人选择向左走,有人选择向右走,也有人选择直走。在没有感知死亡前,人们都会畏首畏尾瞻前顾后,想要选择一条利益最大化的路线。而和死神相伴时,人们才会顺从自己的内心,选择一条以往永远不会选择的路线。 理查德平静地接受死神,开始认真思考自己的剩余日子该做些什么。一个人这一辈子究竟有没有为自己活过,究竟活着感受到了什么、体验到了什么,又留下了什么。 Fuck it, and fuck it right. 就像影片小标题所说,理查德即便真的认命,也要活出有自己的痕迹、活得精彩才行。如果一辈子都活成别人口中的形象,未免有些对不起自己,于是理查德彻底释放自我,尝试以往从未想过的事情,体验以往从未体验的经历,喊出以往从未说出口的言语。 理查德和老友道别、和妻子和解、和女儿寄语、和学生教诲,他用自己将死的体验向大家传递真实自我,也在向自己的一生做告别。 人生苦短,及时行乐, 爽性而为,活出真我。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 美国(8449) 明星(2443) 剧情片(3395) 狮门(160)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.