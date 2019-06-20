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爽性而为，活出真我——《教授》

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2019-6-20 19:22:54

爽性而为，活出真我——《教授》

今天介绍一部美国电影《教授》。

片名The Professor /Richard Says Goodbye (2018)，别名理查德的道别。

 

这部美国剧情片聚焦一位癌症晚期患者。

约翰尼·德普饰演一名大学英文教授理查德Richard。他一次背痛时去医院检查，结果得知自己已经进入癌症四期。如果立即采取治疗，最多可以活一年，如果不接受治疗，还能活半年。

 

为了保证生活质量，理查德拒绝接受治疗，选择率性地度过生命里最后一段光阴。

理查德身为英文终身教授，自然熟读各种典籍，对人生的意义自然肯定也有过很多思考。

死亡是每个人避不开的话题，但日常生活中的人们似乎很少会思考死亡的意义，即便饱读诗书的英文教授也不例外。只有当死亡真正来到身边时，人们才会好好想一想这一辈子究竟活得如何。

 

理查德听到癌症的噩耗时，第一反应也和普通人的反应一样，极度抗拒、极度排斥，不甘心不愿意，认为这种噩耗实在无法接受。理查德一度自暴自弃，跑进泥潭打滚、带着学生旷课，反正没几天时间活了，何不胡闹一番，生死看淡，一切随缘。

 

经历一段时间的胡闹后，理查德成功接受癌症晚期的消息。他决定从容面对死神，利用人生的最后一段时间，好好和这段人生做一个告别。

早已从教学生涯中理解过多种生死，理查德决定让自己的生命不留遗憾。

 

很多人的一生都是浑浑噩噩，甚至到死都没有想过自己的一生。

很多人平安度过一生，或者意外离世，他们都不知道死神何时会来到自己身边，因此他们也从来没有认真对待过死亡。

相反那些明确知道自己生命期限的人，明确知道自己行将就木，反而会好好思考一下人生的意义，会用一种认真的态度对待所剩不多的生命。

 

站在人生的岔路口前，有人选择向左走，有人选择向右走，也有人选择直走。在没有感知死亡前，人们都会畏首畏尾瞻前顾后，想要选择一条利益最大化的路线。而和死神相伴时，人们才会顺从自己的内心，选择一条以往永远不会选择的路线。

 

理查德平静地接受死神，开始认真思考自己的剩余日子该做些什么。一个人这一辈子究竟有没有为自己活过，究竟活着感受到了什么、体验到了什么，又留下了什么。

Fuck it, and fuck it right. 就像影片小标题所说，理查德即便真的认命，也要活出有自己的痕迹、活得精彩才行。如果一辈子都活成别人口中的形象，未免有些对不起自己，于是理查德彻底释放自我，尝试以往从未想过的事情，体验以往从未体验的经历，喊出以往从未说出口的言语。

理查德和老友道别、和妻子和解、和女儿寄语、和学生教诲，他用自己将死的体验向大家传递真实自我，也在向自己的一生做告别。

 

人生苦短，及时行乐，

爽性而为，活出真我。

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标签： 美国(8449) 明星(2443) 剧情片(3395) 狮门(160)

7.1 

教授 (2018)

影评(1)

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教授/The Professor(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8192664/
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