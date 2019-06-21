千万不要被豆瓣9分给骗了！





文 /斯嘉丽

真的，这部韩剧评分完全可以再高点！

说好不看韩剧了啊。说说而已。我也说不熬夜了。做到了吗？

这部剧目前只更新了两集。为了防止你看了以后抓耳挠腮因等待而发狂，建议看看我的介绍就好了，然后等待全部更新完毕再看。

电视剧的看点很多。

首先砸晕我的就是节奏。如果你喜欢《新闻编辑室》和《纸牌屋》应接不暇的节奏和政治题材， ok。你想要的韩国也做到了。

看这部韩剧千万不要把你干啥都带着手机的陋习带上。不瞒你说，就算你每一秒都盯着屏幕也未必看得懂，你还想中途看手机？对自己的智商太自信吧？

其次是主演。

李政宰是韩国大咖级电影人。韩国所有混电影电视综艺等娱乐圈人物如果分成三六九等，李政宰是坐在第一梯队的。你们疯狂爱着的唱唱跳跳那些艺人，不好意思应该是三四级梯队吧。不管什么组合都不例外。棒子们虽然忽悠脑残粉很厉害，但是演技是个什么鬼心里还是有数的，要不人家今年戛纳怎么拿奖了呢？傻的是那些现在还觉得 “胜利哥哥”是无辜的脑残粉。

《与神同行》里的阎罗王还记得吗？帅成那样简直不像开地狱而是开公关公司的啊。

《新世界》看过吗？没有的话就复习一下这部韩国《无间道》吧，一定有你在香港电影里似曾相识的酸爽。

算了太久的我就不说了。《娑婆诃》看过吗？今年的新片。就是那部我写了影评然后被微信删掉的那篇。因为说的是跟邪教的斗争。因为我们伟大的党领导下不应该存在信仰质疑，所以，你也没机会在电影院看到。

总之了，简单点，韩国钟汉良。现在知道了吧？颜值爆表，不老男神。奔五了还能在屏幕前秀裸背。他让我相信男人四十六是最帅的。

真的不要因为这是一部连续剧就不去看它。吊打国产剧无数年。为了表达推荐诚意。给你们剧透一下。

李政宰在里面饰演的是一位辅佐官，也就是国会议员的首席秘书 +助理+策划。类似刘备身边诸葛亮的角色。他跟诸葛亮的相同点很多。

一，虽然很聪明，但都没什么背景。妥妥的草根。

诸葛亮的身世大家都知道了，躬耕于南阳的土农民一个。而我们辅佐官呢，警察去他家搜查时那一幕 360度无死角透露出他家的一穷二白以及老爸猪队友的身份。

（家里图

二。内心真的有善良的伟大的抱负。

诸葛亮不用说了，心怀天下。我们辅佐官未出道前以警察学校第一名毕业，然而进入工作中看到的社会不公让他觉得做警察根本不能保护市民实现自己的梦想，只有爬上高位获得权力才能实现自己抱负。于是弃警从政。从国会议员的非正式员工实习生开始干起，一路走到第一集议员首席辅佐官的位置。

三。为达目的不择手段。

大家都以为诸葛亮是正人君子，其实那是因为刘备说自己是正统汉室所以后世写书的都美化他们了。否则为甚么电视电影小说里诸葛亮一路智计超群常常胜仗最后却没有一统天下？大家既然一穷二白，那不用点阴谋诡计怎么上位怎么壮大？只不过古代人也很搞笑。正义之词那叫兵法智计，小人用的那叫阴谋诡计。其实本质一样。

而我们辅佐官也是秉持，只要结果是赢了，不要管过程。作为一个没有背景和关系的年轻人，要想爬进国会的阶层，靠勤勤恳恳能行吗？勤勤恳恳只能去扫大街。你看看新闻上，远了不说，就说我每天看的香港新闻，打开电视看立法会，只要开会议员就在里面吵架，不开会议员就在外面吵架。总之你方唱罢我登场，哪有善茬？那些有背景有势力的权且心怀鬼胎，你没背景没势力的还不棋高一着怎么混得下去？

所以同样作为一个小人物，还是挺愿意看到辅佐官在电视剧里作死地蹦哒的。至于最后能不能成功逆袭，我也不知道，大家注意看电视剧的海报吧：金刚不坏之身。

但是他跟诸葛亮有个很大的不同。

他女朋友很漂亮。诸葛亮老婆很丑已经是各个朝代共享的秘密了。然而。他又跟诸葛亮撞车的是，他女朋友有不输诸葛亮老婆的聪明。虽然大家服务不同的议员，政见不同，却丝毫不影响他们拉拉小手亲亲小嘴睡睡同一张床。而且还经常互相搭把手一起协助对方化解事业危机。人生路上势均力敌的朋友已经很难得，他居然遇到一位势均力敌的爱人。这一点，与《新闻编辑室》和《纸牌屋》是不是神似？哎，我这辈子想干的事，都被辅佐官女朋友干完了。她目标明确努力争取主动出击认真工作方法得当的样子，真是太美了。善用人脉善辨形势能攀高枝能打小鬼的样子，真是太帅了！

所以别再给我推荐那些傻白甜和全部男人都爱她的伪女权题材了，事实告诉我们，男女智商均在线的恋爱，才是新世纪恋情的神仙版本。希望以后能有一大波韩剧步高智商恋爱的后尘，抛弃霸道总裁的弱智戏码，玩出一条快节奏全程高嗨的智商大道。

要不先说到这里。接下来每集给你们解析剧情？

2019年6月20日

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影片信息

片名：辅佐官：改变世界的人们

导演：郭政焕

主演：李政宰。申敏儿

编剧：李大日

上映时间： 2019年6月14日

播出： JTBC

类型：剧情

集数： 10集

集长： 60分钟

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当你看电影时

其实在看自己到不了的人生

不如长按下图

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