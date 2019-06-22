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《罗霍》：无人监管的灵魂会怎样？

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2019-6-22 16:46:46

         这是一部阿根廷的悬疑电影，也是我第一次看阿根廷电影，托上海国际电影节的福，这部电影在去年9月“西班牙圣塞巴斯蒂安电影节”上哈明·奈斯塔特因《罗霍》获得了最佳导演奖、达里奥·格兰迪内蒂获得了最佳男主角奖、佩德罗·索特罗获得了最佳摄影奖，果然这部说着西班牙语难得一见的影片没有让我失望。


         对于阿根廷印象最深的是他们的鲳鱼和牛肉，在网上买过鱼很美味但牛肉有点老。有的人会想到足球，因为那里出了著名球星马拉多纳和梅西，但是却很少有人知道今天的阿根廷，在一百多年前曾经是西半球数一数二的发达国家，甚至让美国人羡慕的经济发达国家。


        16世纪时，来自西班牙的殖民者占领了阿根廷，因为它拥有着得天独厚的自然条件，气候湿润、水资源丰富、拥有大片的平原丘陵，是美洲大陆一片非常适宜人类生存发展的宝地，那里的气候就像是西欧平原一样，是一个非常适宜发展农业的地区。这里因为优越的自然条件，从十八世纪开始就有大批的欧洲移民来到这里。一直到了上世纪七十年代，阿根廷仍然是南美最富裕的国家，距离已经完成第三次工业革命的欧洲差距也并不大。


        但是，从二战之后开始，阿根廷的经济就开始被世界发展的主流拉开了距离。拉丁美洲政治生活中,军人参政是一个明显的特点。第二次世界大战后,特别是六十年代到七十年代中期,在庇隆夫人执政期间这个地区军事政变频繁。在百度百科上了解了阿根廷的历史后，就能完全看明白这部影片的含义了。


        开头影片讲述了中年男主来到了一家西班牙的餐厅，因为妻子迟到所以等着并没有点单。而旁边站着一位中年男人正焦急的等待着，并无礼地询问吃完了吗？男主平和地解释反而激起了中年男人的不满，于是男主大度地让出了餐位，可那中年男人得了便宜还卖乖地问为何盯着他看？这时作为律师的男主气愤不已，用不带一个脏字，滔滔不绝的羞辱了中年男人。


        没想到他发疯似的狂骂并动手去掀旁边几桌客人的桌子，嘴里还嚣张大骂着：“你们都是纳粹！”看到这，一定会觉得这个男人受过什么刺激，神经有些不正常，从影片的后面可以了解到他们家族以前是很富裕的，只是在二战以后就开始落魄，战争害人啊！


        更不可思议的事情还在后面：当男主和太太用完餐，开开心心地开车想回家时，这个中年男人在外面等候着，并用枪指着他们，当男主恳求他不要做傻事时，他竟然爆打自己的脸，并开枪自杀！


        影片的中间部分讲述了男主并没有把受伤的中年男人送进医院抢救，而是残酷地扔进了沙漠；他还利用了工作之便，让人冒名顶替购买废弃的房产从中获利；男主的女儿在学校排练舞蹈，作为主演身边不乏追求者，她的小男朋友们为此争相吃醋，竟然还有被绑架失踪的。


        而影片的最后，男主在睿智警察的质问下由掩盖事实而变成了捂脸哭泣，后悔不已。虽然没有被捕，但警察撂下了一句话：让他暂时过一段轻松的生活。回到家中的男主，一脸茫然，无精打采，面对性感妻子的拥抱和香吻没有任何反应像根木头一样。


        参加女儿学校的汇报演出在观看时，影片的最后镜头定格在他睁大了眼睛一动不动：像是在想心事，担忧着自己的未来。这样处理很棒，让观众陷入了沉思：一个军事经常变动，动荡不安的国家，社会制度出现了严重漏洞，而无人监管下的灵魂变得放肆而丑陋。大人们既然这样做了，孩子们则学的更快，所有人都这样做的话，法律和上帝都会消失。


        一个真正高尚的人是在无人监管的情况下，不管别人怎么做而是坚守着自己的正直和善良。老实人不是傻瓜，其实是最聪明的人。







罗霍 (2018)

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罗霍/Rojo(2018)
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