《必是天堂》 ：那个能让你内心淡定的地方

这部影片是由法国、巴勒斯坦共同拍摄的，很特别以纪实的方式叙述：导演兼主演以一位巴勒斯坦人为视角，说到巴勒斯坦必须要先了解下它的历史，巴勒斯坦国（阿拉伯语：فلسطين‎‎，英语：the State of Palestine）是中东的一个国家，由加沙和约旦河西岸两部分组成。加沙地带面积365平方公里，约旦河西岸地区面积5800平方公里，目前实际控制领土为2500平方公里。





人口约1200万人，其中加沙地带和约旦河西岸人口为481万，其余为在外的难民和侨民。主要居民为阿拉伯人，通用阿拉伯语，主要信仰伊斯兰教。是一个由居住在巴勒斯坦地区的约旦河西岸以色列占领区以及加沙地带的阿拉伯人所建立的国家，1988年11月15日正式宣布建国，宣布耶路撒冷是巴勒斯坦国的首都。





影片的节奏是欢快的以喜剧的形式体现，比如：男主在巴勒斯坦的时候居住地的邻居，一位中年男人偷了他家院子里梨树上的梨，满满一袋被他惊讶地看见后，中年男人立马理直气壮地解释：事先敲过门的没人回应才进来的。好吧！那还是主人不对了咯？中年男人身强力壮、气势汹汹的样子，男主无话可说只能吓得缩回脑袋不予理睬。





可是之后没几天那个中年男人又来了，他不是来摘梨的而是来赎罪的：他又是为梨树剪枝又是浇水让男主看不懂，又好气又好笑。而他邻居是个话唠神经兮兮的爱喝酒的老头，男主觉得环境对他的导演事业毫无灵感。





于是来到了巴黎，发现警察抓起小偷来都是三人一组，有的骑着单轮滑车、溜冰鞋看似效率很高。警察查看一家咖啡店的露台是否超过规定范围，是六个人一群一起操作的办事效率也太低了，其实一个人就可以搞定。还有一位看似拎着大包小包的老太太，像是无家可归的样子居然身后跟了一群的警察，这简直太浪费资源了不禁让人想起，很多中国游客在法国被人无辜抢劫的事件，请问警察叔叔阿姨们你们都在哪里呢？





男主在坐地铁的时候更是遇到一件很尴尬的事情：当他在地铁口轧机验票进入时，身后有位男士紧挨着他进了站，原来他是蹭票的，可他随男主进入车厢后没有羞耻感却是一脸的桀骜不驯，像是在威胁他可以看破但不要说破，素质差到了极点，可以说他已经丢尽了法国人的脸。





像这样的例子还有，比如喷泉公园旁边的绿色铁椅，这是免费给人们坐的，只见有奔跑着抢座的、穿着溜冰鞋抢座的、骑着山地车抢座的、小青年和老奶奶抢座的、就是没有诚意让座的，这让男主看得一脸惊叹并唏嘘不已。所以影片中才会呈现出，男主到了很多旅游景点都是空无一人的情景，耐人寻味的同时这也是强烈的讽刺浪漫的法国再这样下去将会葬送自己。





让人联想到了前段时间在法国举行的大规模黄马甲暴乱事件，和巴黎圣母院的大火事件，真是让人一声叹息啊！片中当导演等待法国制作人回复他的剧本时，用了很多赞美之词但还是拒绝了他，令他失望地来到了美国。





可美国也超出了他的想象，他竟然做了这样的梦：在大街上走路、超市里买东西的人们手里，都人手一把机关枪或凯基炮，这哪里是一座城市啊，简直是地狱。这种夸张的想法也一定是来自于美国911之后严格的检查制度，和人们的恐惧心理。而男主对于美国女制片方人的接见，得知他是巴勒斯坦人后，也就两句话打发了他，连吃顿饭的机会都没有给表示无奈。





他的身份和才华都被无人问津，当他心灰意冷的回到巴勒斯坦后，发现那个偷梨的中年男人还是继续来帮他浇着水，原来他是那么善良。而巴勒斯坦的顶水妇女也让他另眼相看：烈日下头顶水壶移动交替行走，却保持一头乌亮秀发尽显了勤劳与智慧啊！影片结尾镜头：导演在吵杂的迪斯科舞厅微笑端坐着，虽然他的年龄和环境格格不入，就算自己没有跳舞，但他在自己的祖国看着年轻的同胞们开心地嗨着，他也感到幸福！





这部影片由伊利亚·苏雷曼执导，于2019年5月24日在戛纳国际电影节主竞赛单元首映。所以它是还温热着就来到了上海国际电影节让影迷们品尝的，真是新鲜又美味。虽然导演没有用一句台词，但他的表情和经历却足以让观众领略到巴勒斯坦、法国、美国各地的风土人情及奇人异事，最后领悟到: 唯有让自己内心淡定的地方必是天堂。























