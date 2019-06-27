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冰冷的寓言——《人间，空间，时间和人》

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2019-6-27 20:24:52

冰冷的寓言——《人间，空间，时间和人》

今天介绍一部韩国电影《人间，空间，时间和人》。

片名Human, Space, Time and Human (2018)，别名人间时人(港) / 人类的时间。

 

本片导演是金基德，这部影片继承了他的一贯压抑风格。《人间，空间，时间和人》也和他的以往作品一样，导演一付对人类恨铁不成钢的样子痛心疾首，用一种玄乎的方式大声疾呼。

看金基德的电影总会感到压抑，建议备一部轻松暖心的电影，看完后接上看，免得太难受。

 

《人间，空间，时间和人》的故事发生在一艘改造为邮轮的退役军舰上。

船长和一群水手负责航行船只，穿上的游客五花八门，有参议员父子，有流氓团伙，有一对日本夫妇，有三名妓女，有一名不说话的老头，还有形形色色的路人角色。

影片主要反映一群人在临近末世时的状态，在远离文明社会的情况下，尽显兽性。

 

故事颇有人类巡回的味道，通过四个章节来表现导演眼中的人类世界。

就如片名一样，故事分的四个章节正是：人间、空间、时间、人类。

 

“人间”中，邮轮离港开始为期七天的旅行，离港第一天起，船上的人们就体现出身上的兽性，开始玩起弱肉强食的规则。当天晚上就爆发多起暴力事件，这还是仅是旅程第一天。拥有绝对权力的人脱下伪装后纷纷化身禽兽。

“空间”中，邮轮发生巨大变化，直接飞入云霄，所有事物完全背离以往的固有经验。此时事物成了决定生死的唯一条件，掌握事物的人就能掌握幸存者。在这种极端情况下，这些由不同阶级组成的人会如何选择生存方式呢。

“时间”中，一群禽兽把自己玩死了，多活一天和少活一天已经没有区别。一旦选择错生存方向，他们只能走向不可避免的灭亡。

“人类”中，整个人类社会重启的重任落在幸存者身上，一切又回到金基德最喜欢的宗教话题上，亚当夏娃的故事再次上演。

在远离科技或者人少而无法发展出科技的情况下，人们完全由着兽性驱使行事。在导演设置的极端苛刻条件下，一群野兽能够发展出来的社会大概也就是这个样子了吧。

 

如同《莫比乌斯》一样，《人间，空间，时间和人》依旧有很多无尽的元素。

片中多次出现无穷标识，可见金基德十分喜爱衔尾蛇式的图形。哪怕是一群野兽一般的幸存者，也值得金基德用无穷循环来演示。

人间、空间、时间在他眼中就是一场生生不息的轮回。

 

安圣基饰演的老头如同一名观察者。

金基德在柏林电影节首映后的问答环节中提及，故事想要表现的是“人与自然的关系”。

老头正是金基德镜头下“自然”概念的具象，他不引导事件发展方向，只做旁观，一直做着更大范围的环境繁衍工作，收集相关物品，循环利用。就像自然界对人类的态度一样，无为而治，随便人类怎么折腾，最后把人类玩死的只会是人类自己，而不是自然。

 

除了表现道家思想的“无为而治”外，片中还有涉及佛教和基督教思想。

老头即是自然，也是各类宗教神明的投射。

老头和夏娃都有割下自己血肉的情节，这正是《萨埵那太子舍身饲虎》的故事，中国早期佛教艺术中最流行的题材之一。在《萨本生鬘论·投身饲虎缘起》《金光明经·舍身品》《贤愚经·摩诃萨埵以身施虎品》等佛经中均有记载。

结尾亚当、夏娃在伊甸园内追逐繁殖的情节则对应基督教的诺亚方舟。或许未来他们能够成功繁衍出人类历史，或许未来他们的子孙发达了，但后来人绝对不承认这段黑历史。

 

金基德的眼中，世界很残酷、人类很丑陋，金基德的电影，画面很刺眼、举止很露骨。看金基德的电影别想着轻松惬意，观众越难受，金基德越开心，目的也就达到了。

 

冰冷的寓言没有温度，

冰冷的电影令人发寒。

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标签： 犯罪(2373) 韩国(1085) 惊悚(3411) 剧情片(3401) 小成本(1498)

6.1 

人间，空间，时间和人 (2018)

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人间，空间，时间和人/The Time of Humans(2018)
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