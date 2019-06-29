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第一粒纽扣很重要——《魔童》

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2019-6-29 21:19:01

第一粒纽扣很重要——《魔童》

今天介绍一部美国电影《魔童》。

片名Brightburn (2019)，别名灵异乍现(台) / 明亮的燃烧。

 

美国惊悚类型电影。

 

如果超人从小就黑化，那么这个世界会如何？

影片正是建立在这个脑洞之上。很多人都幻想过黑化小超人，没问题，《魔童》就拍给你看。

 

一对很久没有孩子的布雷耶Breyer夫妇，偶然地从森林中捡到一个乘坐宇宙飞船而来的婴儿。布雷耶夫妇很开心地抚养婴儿成大，并给他起名布兰登·布雷耶Brandon Breyer。布兰登在成长过程中渐渐发现自己异于常人，智力、体力都远超普通人类，甚至可以超高速飞行、眼睛射出激光、影响电磁波，俨然就是少年版超人。

布兰登也像超人一样，披上红披风，但他内心的邪恶意愿不断萌芽成长，最终他屈从与自己内心，走上一条反派之路。

 

《魔童》由索尼出品，而超人等角色的版权握在华纳手中，因此《魔童》中出现的人物想要蹭到华纳角色，只能玩玩擦边球。

拍摄黑化超人的点子颇具看点，漫画迷能够想到，漫画家们自然早早地就创作出类似作品。

DC旗下有一个著名的反派组织“犯罪辛迪加”。犯罪辛迪加组织源自地球3，简单的说就是地球1的正义联盟在地球3的反派版本。犯罪辛迪加由超霸、枭雄、超女王、强尼·快客、权戒者、死亡风暴、原子女为核心组成。

DC的闪点大事件重启使得地球1与地球3相连，犯罪辛迪加有机会穿越来到了地球1。地球1的超级反派们则组成不义联盟，共同对抗犯罪辛迪加。

犯罪辛迪加中的角色可以完全满足漫迷对主角黑化的幻想。超霸对应超人，冷酷无情、欺软怕硬；枭雄对应蝙蝠侠，意志坚定、思维冷静；超女王对应人物神奇女侠，阴险残忍；强尼·快客对应闪电侠，骄傲自大；权戒者对应绿灯侠，胆小软弱、贪婪懒惰；死亡风暴对应火风暴，骄傲自大；原子女对应原子侠，网格对应钢骨的机械部分，局外人对应阿尔弗雷德·潘尼沃斯，亚历山大·卢瑟对应惊奇队长，反海王对应海王。

不义联盟正好相反，满足漫迷对反派洗白的幻想。这里就不展开了。

 

《魔童》是一部比较典型的惊悚类型片。

影片成本只有600万美元，经费十分紧张。好钢用在刀刃上，《魔童》将有限的经费全部用在B级片该有的特效方面。

影片中血腥镜头十分充足，该飙血的时候，丝毫不吝啬血浆，该残忍的时候，可以让观众们看得肉疼。如果光图一个爽字，那么看一看《魔童》绝对可以满足。

 

《魔童》中的小主人公布兰登则正好对应超霸，碍于版权不能直接说这就是超霸，但布兰登的来历和成长过程就是明显借鉴了超霸。

从氪星来到地球的外星人，如果没有好好长大成为超人，不想着社会做贡献，而是成了超级大反派，那么该多悲剧。

超人得益于健康的生长环境，有家人陪伴呵护成长，自己也有正确三观。如果中间出了一点偏差，说不定就是另一个布兰登。

 

12岁的小男孩，刚是青春懵懂的年纪，生理心理都在发生急速变化。

此时布兰登没有得到正确引导，突然发现自己具有远超常人的超能力，布兰登对自己产生身份怀疑。

周围的人也并不知道布兰登是一名超人，继续按照以往的方式对待他。这就像用小学生的标准约束博士后一样，当超霸意识觉醒后，当初约束越紧，后续反抗越激烈。

 

如果布兰登能够得到正确引导，父亲不是那么简单粗暴、母亲也不是那么放纵溺爱，布兰登应该还有很大机会成为好人。

能力越大责任越大，当一个不谐世事的孩子突然拥有毁天灭地葬海的能力，他丝毫不会知道如何正确使用自己的能力。这时候一个合格的领路人就显得特别重要。有了合格的引路人，才能帮助孩子们系好人生第一粒纽扣。

在超级英雄电影中，引路人的角色贯穿超英角色成长始终。在《魔童》中，这个角色缺位，大人们对孩子的态度简单粗暴直接，孩子们之间也更是缺乏引导。矛盾慢慢积累，迎来的只能是惨剧。

 

看不到犯罪辛迪加，可以看看《魔童》，

第一粒纽扣很重要，引路人不好当。

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标签： 美国(8459) 科幻(3184) 惊悚(3413) 动作片(1466) 血腥(562) 恐怖(2481) 索尼影业(116)

6.1 

魔童 (2019)

影评(3)

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魔童/Brightburn(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8193148/
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