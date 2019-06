第一粒纽扣很重要——《魔童》 今天介绍一部美国电影《魔童》。 片名Brightburn (2019),别名灵异乍现(台) / 明亮的燃烧。 美国惊悚类型电影。 如果超人从小就黑化,那么这个世界会如何? 影片正是建立在这个脑洞之上。很多人都幻想过黑化小超人,没问题,《魔童》就拍给你看。 一对很久没有孩子的布雷耶Breyer夫妇,偶然地从森林中捡到一个乘坐宇宙飞船而来的婴儿。布雷耶夫妇很开心地抚养婴儿成大,并给他起名布兰登·布雷耶Brandon Breyer。布兰登在成长过程中渐渐发现自己异于常人,智力、体力都远超普通人类,甚至可以超高速飞行、眼睛射出激光、影响电磁波,俨然就是少年版超人。 布兰登也像超人一样,披上红披风,但他内心的邪恶意愿不断萌芽成长,最终他屈从与自己内心,走上一条反派之路。 《魔童》由索尼出品,而超人等角色的版权握在华纳手中,因此《魔童》中出现的人物想要蹭到华纳角色,只能玩玩擦边球。 拍摄黑化超人的点子颇具看点,漫画迷能够想到,漫画家们自然早早地就创作出类似作品。 DC旗下有一个著名的反派组织“犯罪辛迪加”。犯罪辛迪加组织源自地球3,简单的说就是地球1的正义联盟在地球3的反派版本。犯罪辛迪加由超霸、枭雄、超女王、强尼·快客、权戒者、死亡风暴、原子女为核心组成。 DC的闪点大事件重启使得地球1与地球3相连,犯罪辛迪加有机会穿越来到了地球1。地球1的超级反派们则组成不义联盟,共同对抗犯罪辛迪加。 犯罪辛迪加中的角色可以完全满足漫迷对主角黑化的幻想。超霸对应超人,冷酷无情、欺软怕硬;枭雄对应蝙蝠侠,意志坚定、思维冷静;超女王对应人物神奇女侠,阴险残忍;强尼·快客对应闪电侠,骄傲自大;权戒者对应绿灯侠,胆小软弱、贪婪懒惰;死亡风暴对应火风暴,骄傲自大;原子女对应原子侠,网格对应钢骨的机械部分,局外人对应阿尔弗雷德·潘尼沃斯,亚历山大·卢瑟对应惊奇队长,反海王对应海王。 不义联盟正好相反,满足漫迷对反派洗白的幻想。这里就不展开了。 《魔童》是一部比较典型的惊悚类型片。 影片成本只有600万美元,经费十分紧张。好钢用在刀刃上,《魔童》将有限的经费全部用在B级片该有的特效方面。 影片中血腥镜头十分充足,该飙血的时候,丝毫不吝啬血浆,该残忍的时候,可以让观众们看得肉疼。如果光图一个爽字,那么看一看《魔童》绝对可以满足。 《魔童》中的小主人公布兰登则正好对应超霸,碍于版权不能直接说这就是超霸,但布兰登的来历和成长过程就是明显借鉴了超霸。 从氪星来到地球的外星人,如果没有好好长大成为超人,不想着社会做贡献,而是成了超级大反派,那么该多悲剧。 超人得益于健康的生长环境,有家人陪伴呵护成长,自己也有正确三观。如果中间出了一点偏差,说不定就是另一个布兰登。 12岁的小男孩,刚是青春懵懂的年纪,生理心理都在发生急速变化。 此时布兰登没有得到正确引导,突然发现自己具有远超常人的超能力,布兰登对自己产生身份怀疑。 周围的人也并不知道布兰登是一名超人,继续按照以往的方式对待他。这就像用小学生的标准约束博士后一样,当超霸意识觉醒后,当初约束越紧,后续反抗越激烈。 如果布兰登能够得到正确引导,父亲不是那么简单粗暴、母亲也不是那么放纵溺爱,布兰登应该还有很大机会成为好人。 能力越大责任越大,当一个不谐世事的孩子突然拥有毁天灭地葬海的能力,他丝毫不会知道如何正确使用自己的能力。这时候一个合格的领路人就显得特别重要。有了合格的引路人,才能帮助孩子们系好人生第一粒纽扣。 在超级英雄电影中,引路人的角色贯穿超英角色成长始终。在《魔童》中,这个角色缺位,大人们对孩子的态度简单粗暴直接,孩子们之间也更是缺乏引导。矛盾慢慢积累,迎来的只能是惨剧。 看不到犯罪辛迪加,可以看看《魔童》, 第一粒纽扣很重要,引路人不好当。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 美国(8459) 科幻(3184) 惊悚(3413) 动作片(1466) 血腥(562) 恐怖(2481) 索尼影业(116)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.