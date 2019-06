《金刚：骷髅岛》：天堂有路你不走

对于吾辈而言,1933年的那部《金刚》虽然贵为电影史上的里程碑,以及定格动画加真人电影技术的始祖,但毕竟年代相隔过远,若非有在「故纸堆」中温故知新的兴趣,绝对难合如今的口味。事实上,大洋彼岸的金刚和这端的哥斯拉有相通之处,自诞生以降,大多数续集都逃不掉故事中二的特点。当然,2005年彼得·杰克逊的那版颇具史诗气质的《金刚》算是例外。 怪兽(怪物)电影虽不能算作是一个严格的学术分类,但自从上世纪三十年代《泥人哥连》、《弗兰肯斯坦》、《金刚》等影片相继问世后就受到了观众的喜爱。彼时的怪兽电影,表面上讲的是怪兽,实际上在讲种族误解。不过,人们爱看怪兽电影无非两种原因,一是人们喜爱看让他们害怕的东西,能让他们释放压力,另一个原因是有的人喜欢看悲情的怪兽和富有人文光环的故事。金刚就是后者,即便不是什么关于爱情的故事,你也会有一种罗曼蒂克的感觉。

从另一个角度说,当年金刚的出现为怪兽电影建立了另一套法则——不是人类自己制造怪物(比如哥连与弗兰肯斯坦)——而是人类犯贱作死去招惹原本就存在的怪物,正所谓「天堂有路你不走,地狱无门自来投」。于是,以金刚为例,之后几乎每次翻拍,基本上都遵循了一伙人将金刚从骷髅岛带回城市,再将其从某个建筑的顶端击落打死的套路。然而,如今金刚的发行权重归华纳,又和传奇影业联手打造「怪兽电影宇宙」,那么故事势必要另起炉灶,搞一些新鲜的元素。 本片导演乔丹·沃格特-罗伯茨名不见经传,《金刚:骷髅岛》仅是他的第二部长片,片厂对他的这一任命颇似新版《哥斯拉》时的加里斯·爱德华斯,同样是小荷才露尖尖角,看来华纳誓将在怪兽宇宙里提拔年轻人的决心进行到底(最近上映的《哥斯拉2:怪兽之王》亦不例外)。这位留着NBA球星哈登般的大胡子、从小痴迷怪兽图鉴的宅男导演的一大优点是坚持实景拍摄,且对地理环境有着严格的要求:岩石地貌、绕山河流、没有现代化建筑。最终勘景师用谷歌地图找到了越南的宁平,骷髅岛的大多数场景都是在那里拍摄的。另有一场戏,帕卡德上校向满是汽油的湖中投掷火把,想要烧死金刚。为了追求火焰在空中高速旋转的酷炫感觉,罗伯茨愣是让演员投了两个小时才拍到完美的弧线,其执著可见一斑。

《金刚:骷髅岛》的创新点大致有这么几个。一是将时间线拉到1970年代,比以前我们熟知的那几部要晚得多,但科技和资讯又不像如今这么发达,符合世界上存在着未知岛屿的可能性。而且那个年代恰逢越战泥沼、水门事件等历史大事件,可以混入各种颇具时代感的元素。比如影片中出现的台词、六七十年代的金曲串烧、致敬《野战排》和《现代启示录》等作品的道具与画面都是显见的例子。 二是重设了金刚的尺寸。为了配合怪兽宇宙将来金刚对战哥斯拉的大棋,这版金刚的身高被设定为100英尺(约合30.48米),不过似乎与2014版高达355英尺的哥斯拉仍有不小的差距,届时多半还会有更改,否则根本不在一个量级上。但相比原来各版本不到10米的身高(日本东宝版的除外),30米的金刚也已经是史上最大只的了。金刚尺寸的增大,使得影片里其他怪物的体型也随之增大,更突出了骷髅岛的蛮荒与恐怖。片中有一个画面令人印象十分深刻,在似血的夕阳下,如山般雄伟的金刚面对人类渺小的直升机,仿佛神一样的存在。

三是金刚之于骷髅岛和人类的关系。罗伯茨说受到了宫崎骏《幽灵公主》的巨大启发,在片中确有体现。金刚、骷髅蜥蜴、长腿母怪、孤礁牛魔等生物既是一方霸主,又组成了一个生态系统,而金刚就像是《幽灵公主》里的山兽神,保护着骷髅岛的安全与生态。至于金刚和人类的关系,一方面不像之前电影里的那么近,比如会和女主产生暧昧的情感,另一方面却也并非毫无人性,比如最后从水里救出了女主。值得玩味的是,金刚在与骷髅蜥蜴的鏖战中,被一艘破船上的铁链缠绕,差点死于蜥蜴之口,但后来又把船上的巨型螺旋桨当作武器重创了蜥蜴。金刚再强,也会被人类制造的物品左右,分明喻示了金刚和人类剪不断理还乱的恩怨。 比较可惜的是,影片在人与自然究竟是对立还是和谐相处这个问题的边缘走了一遭却未真正深入。尽管「帝王组织」的兰达教授和越战老兵帕卡德上校都是按这个思路而设立的反派人物,并且矛盾冲突在是否杀死被烧晕的金刚时达到了高潮。此外,本片在人物塑造上的建树几乎为零,而且故事也难以获得观众的情感投入。 其实,这从影片并未进行多少铺垫,开门见山地直接引出金刚便能看出端倪,与2005那版差不多用了四十分钟的前戏才慢慢接近金刚形成了鲜明的对比。「简单粗暴,用怪兽压倒性的视觉奇观来给予观众刺激」显示出华纳的焦虑,在DCEU不温不火、好一部坏一部的情况下,急需以怪兽宇宙来获取新的票房增长点。虽然《金刚:骷髅岛》不算差,但还是难以掩盖急功近利挣快钱的心态。现在看来,钱确实是挣到了,然而这个宇宙成功与否还得以中远期连续几部电影的表现才能决定。 ♑



标签: 金刚(65) 塞缪尔·杰克逊(87) 汤姆·希德勒斯顿(43) 布丽·拉尔森(3) 科·幻(151)

--------------------

There something inside me,it's hard to explain