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《玩具总动员4》：一个女儿奴的自白

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2019-7-1 10:45:11

 

《复仇者联盟3》里惊奇队长缺席去了哪儿？这是一个坑，《复仇者联盟4》里揭晓了，她去帮外星的人民争取自由了。

《玩具总动员3》里牧羊女缺席去了哪儿？这也是一个坑，《玩具总动员4》里揭晓了，她去帮外面的玩具争取自由了。

我这篇文似乎将滑向《论女一号失踪之谜》的奇葩路数。毕竟一山难容二虎，自从第二集翠丝上位成功，原本的女一号牧羊女就莫名其妙的在第三集中人间蒸发了。

在长期浸淫于宫斗剧的中国观众看来，这是一个细思恐极的问题，带着点恐怖悬疑的气息。但看在玩具3号催泪弹把我们轰（哄）得潸然泪下的份儿上，我们也就没有深度追责。



原本我以为《玩具总动员3》是大结局了，因为主人安迪长大了，历史性的告别到来了。这条故事线到这里已经走完，结局相当完美，也相当感人。再多添上那么一笔，便是狗尾续貂。

然而皮克斯不愧为皮克斯，《玩具总动员》系列几乎每一集都带着新意，也揣满诚意。它打破了续集难胜前作的惯例，一部胜过一部，当真完成了不可能完成的任务。

《玩具总动员4》便是这样一部升华之作，它在忠诚、友谊的道路上更进一步……


 

1、忠诚

这是《玩具总动员》最初的主题，胡迪将对主人的爱化作了忠诚。

陪安迪或是邦妮去幼儿园上学，哪怕他在他们心目中已然失宠；为他们照看好其他玩具，哪怕这些新玩具正在取代他的一号玩具地位……

胡迪忠心耿耿的履行着一条狗的使命，为主人保驾护航，为主人看家护院，为主人化解危机……

而作为玩具，这一份忠诚终将面临一系列危机，常见的是喜新厌旧，终极危机却是主人的成长。

当孩子长大成人，他终究要远离自己原本心爱的玩具，要么锁进阴暗的阁楼，要么捐赠出去，最黯然的是当垃圾扔掉。

《玩具总动员3》里的草莓熊便因为悲惨的遭遇永远遗失了忠诚的本能。胡迪是幸运的，他的两位主人都深爱玩具，这也强化了他那颗“忠诚”之心。


 

2、友谊

从争宠到和解，胡迪与巴斯光年在《玩具总动员1》里建立了兄弟般的友谊，并贯穿至整个系列。

孩子们会从中学到友谊的来之不易，而我们这些成年观众又会领悟到什么呢？

似乎“友谊”二字离我们很遥远，尔虞我诈的现实世界里“友谊”也许是一种奢谈。

我们把友谊转嫁到家人身上，他们成了我们朝夕相处的朋友。

儿女对于我们看似是从属关系，但真相恰恰相反，对应到《玩具总动员》里是这样的：

谁会为了搏孩子们一笑而摸爬滚打使出浑身本领？是胡迪，是我们这些父母；

谁会在孩子们自娱自乐时于一旁静静欣赏，却在他们睡着后热火朝天的讨论？是胡迪，是我们这些父母；

谁会在孩子们面前耍宝争宠，为自己在“最爱排行榜”上的名次争风吃醋？是胡迪，是我们这些父母；



谁会在孩子们上幼儿园的第一天惴惴不安，隔着教室的窗户偷偷张望？是胡迪，是我们这些父母；

谁会因为孩子们的喜怒哀乐而跟着发生情绪变化？是胡迪，是我们这些父母；

谁会在孩子们住读离家后倍感失落，倚着窗框遥望他们离去的身影？是胡迪，是我们这些父母；

谁会在孩子们长大远走后“移情别恋”，把无私的爱倾注到更小的孩子身上？是胡迪，是我们这些父母……

其实我们就是胡迪，是名为“儿子奴”“女儿奴”的从属品。孩子是我们的主人，因为我们对他们的爱是无私的、忠诚的、永恒不变的。

他们是我们仅存的“友谊”。


 

3、自由

三年前我在《<爱宠大机密>：它是宠物版的<玩具总动员>么？》（http://i.mtime.com/kenshin/blog/7972521/）一文中探讨过两部电影的相似性，也总结了两者共同的局限性：

“片中的宠物与玩具们虽然貌似具有了思考独立性，却仍未升华为人格的独立性，它们根深蒂固的奴性仍未丧失，也就未能获得真正的自由。大树之下好乘凉的心态仍然禁锢着它们，因为它们尚未迎来被主人遗弃的残忍现实。即便是《玩具总动员》拍到第三集，剧情仍然笼罩在浓浓的和谐氛围之中。它们幻想着20年过去了，小主人仍然没有长大，小伙伴们依然紧密团结在以XX为核心的家中央周围……”

没想到三年后皮克斯就在《玩具总动员4》中做出了突破。在先知牧羊女的感召下，胡迪开始寻求人格独立与真正的自由。

对于玩具来说，这便是一种“终极觉醒”，不依附于任何主人的精神自由。


 

忠诚诚可贵，友情价更高。若为自由故，二者皆可抛。

24年后，胡迪终于建立了全新的人生观，迎来了自己崭新的人生。

对于我们，何尝不是如此？

不管你是儿童、青年、中年还是老年，都能从24年的《玩具总动员》银幕史中有所收获，引发有关忠诚、友谊与自由的思考。

这便是一种优秀电影所蕴含的魅力，尽管它的外在形式是动画片，却依旧不会减弱向我们内心传递温暖的能量。


 

8.6 

玩具总动员4 (2019)

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玩具总动员4/Toy Story 4(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/7548286/blog/8193002/
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