转折来得快​​，但是不意外－《蜘蛛侠：英雄远征》

※剧透







《蜘蛛侠：英雄远征》受限于《终局之战》的余波，势必要描写战后世界的状况，还有彼得帕克试图掩盖的伤心，但突如其来的校园爱情戏码，却干扰这本该值得深入挖掘的戏分，对于英雄身分的纠结、失去恩师的彷徨、想谈恋爱的憧憬，一下要哭，一下要笑，情绪的拿捏很错乱，而新角色「神秘客」与彼得之间，有如新好友与新导师的故事线只好点到为止，以至于后期的转折都在预料之内，缺乏震撼（元素众太好解决、疑点容易发现）。

最最最可惜的部分在于，我超爱的杰克吉伦哈尔所饰演的神秘客，其动机又是一个幼稚又粗糙的设定，难以让人产生共鸣，剩余的魅力完全仰赖杰克吉伦哈尔多变、精湛的演技，还有故事后期转折之后，真相揭露引发的科技趣味性，不然神秘客的愿景实在是痴人说梦。

电影唯一的亮点除了两个片尾片段之外，动作场面的升级还是必须好好称赞，特效与场面全面提升之后，就连音效也变得铿锵有力，其中相当精采又惊奇的动作戏非彼得两场「幻觉战」莫属，第一战其场面调度的流畅感、场景切换之丰富，结合敌人招式的变化，搞的彼得节节败退，也无限放大彼得藏在内心的焦虑与畏惧；而第二战强调的是蜘蛛感应的特性，实际效果就不多说，因为绝对值得一看。

总结一下，《蜘蛛侠：英雄远征》明显还是摆脱不了钢铁人相关的故事编排，谁叫钢铁人／东尼太过重要，但我相信这集之后会是稳固蜘蛛人个人特色的好时机，排除彼得的心境需要更多篇幅去叙述、反派动机太过儿戏、爱情戏抢走主线风采等缺点，《蜘蛛侠：英雄远征》拥有爽快的动作场面以及杰克吉伦哈尔迷人的嗓音（还有那个性感的胡子），在娱乐价值上还是成功的。