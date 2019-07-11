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《扫毒2》：戏里戏外的“天地”对决

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2019-7-11 18:05:43

 

《扫毒2》是《扫毒》（2013）的续集么？

不是，半毛钱关系都没有。连导演都从陈木胜换成了邱礼涛，类型也从英雄片变为了警匪片。

《扫毒2》最大的看点是两位“杨过”的对决，也是香港影坛两位劳模之间的对决。

影片副标题“天地对决”取自两位主角余顺天（刘德华饰）、地藏（古天乐饰）名字中的“天”与“地”，象征着天地间的正邪两立。

戏外两位主角的后杨过演艺经历也非常有“对决”的意味。


 

1、“天”（刘德华）

刘德华1983年出演电视剧《神雕侠侣》中的杨过之后还出演了电视剧《鹿鼎记》（1984）中的康熙，而后便弃剧从影，专注影坛。

本片伊始，时代背景是2004年，刘德华饰演的余顺天还是个一事无成的黑帮混混，当这个梳着发髻的混混形象出现在银幕上时，我们不由得会心一笑……华弟，好久不见。


 

一种既熟悉又陌生的感觉油然而生。刘德华上一次演街头混混是哪一年啊？我们都快不记得了。

他那让人怀念的混混生涯应该是开启于《江湖情》（1987）、《旺角卡门》（1988），巅峰于《天若有情》（1990），结束于《龙在江湖》（1998）、《龙在边缘》（1999），这期间刘德华用他那标志性的招牌动作——故作潇洒的右手拂过略带自恋的五五分头，征服了无数年轻少女的芳心。

这个时期的刘德华是义气与热血的化身，动不动就叼着烟提刀砍人，塑造了一大批名字如有雷同、造型纯属巧合的忠勇小弟或多情种子的小人物角色。

我把它命名为“可爱的华弟时代”，特征是刻意耍酷帅。






 

本片后半段余顺天洗心革面变身商界名流，完全摒弃了自己早年的古惑仔形象，这就看着更眼熟了。


 

随着年龄的增长，刘德华进入了自己的“三高时代”，扮演的角色几乎都是警界高层、商界高管、情场高手之类的精英人物，比如《寒战》《风暴》《拆弹专家》《追龙》《我知女人心》《龙凤斗》《侠盗联盟》等。

这个阶段的他西装笔挺、衣着光鲜、举止得体，痞气与匪气全无，一身的成熟成功男人魅力。我把它命名为“典雅的华Sir时代”，特征是刻意扮沉稳。这也许是为他未来有意步入政坛在做铺垫。







 

这两个阶段重复类型的角色太多，实际上对刘德华形成了角色塑造上的限制与禁锢，以至于很多人诟病他的演技。

偶尔几次跳出“刻意”，反而让他获得了影帝的褒奖，比如全程带墨镜遮住“刘氏媚眼”的《暗战》，自毁形象放低身段的《大块头有大智慧》，少言寡语回归质朴的《桃姐》。




 

纵观刘德华的影视生涯，出演的绝大多数角色都是正面人物，唯一让我们印象深刻的反派便是《无间道》里道貌岸然的刘健明，这罕见的反面角色也让他收获了金马影帝的肯定。


 

演一个好人不难，难的是演一辈子的好人。

刘德华便是这样一个“天”字第一号好人代表，从一而终的扮演着正面人物，传递着源源不断的正能量。


 

2、“地”古天乐

同样都是“杨过”，同样曾经白皙的古天乐却走上了完全不同的演艺之路。

电视剧方面，在《神雕侠侣》与《天地男儿》中扮演正角之后，古天乐便不安分的在《创世纪》里塑造了一个经典的阴狠形象——张自力。


 

转战电影之后，古天乐同样以高产与多变著称，几乎什么电影都敢接，什么角色都敢演。也许是古校长需要捐赠的学校名单太长，又或者他天生就是个工作狂，近些年来古天乐的电影上镜率达到了疯狂的程度。

我们经常可以遇见这样的情形，刚在这部电影里看到古天乐一身正气、言辞慷慨，换个影厅看同期上映的另一部电影里他便一脸的邪气，表情猥琐。

他在《门徒》（2007）、《毒战》（2013）、《扫毒》（2013）、《毒诫》（2017）、《扫毒2》（2019）里把吸毒、制毒、缉毒、纵毒、贩毒等各种与毒品有关的正反面角色演了个遍。


 

他刚在《杀破狼2》（2015）里扮演了器官贩卖犯罪集团幕后主脑后，便马不停蹄的在《杀破狼·贪狼》（2017）里饰演了一位受害人父亲，对器官贩卖深恶痛绝。



 

在《窃听风云》（2009）、《窃听风云2》（2011）、《窃听风云3》（2014）里，古天乐忽好忽坏，估计他自己都被麦庄搞得人格分裂了。


 

在《反贪风暴1-4》（2014-2019）里古天乐总算破天荒的连演4次好人，这也让“陆志廉”这个名字罕见的为古仔被深入人心了一次。


 

他在《脱皮爸爸》（2018）与《家和万事惊》（2019）里分别扮演了loser儿子与loser爸爸。



 

他刚在《使徒行者》（2016）里饰演一位正义感十足的富二代，同年便在《危城》里塑造了一位人见人恨的官二代形象。



 

在《导火线》（2007）、《追龙2》（2019）里他是卧底黑帮的线人与好警察，在《窃听风云》（2009）、《三人行》（2016）里他又成了监守自盗的坏警察。



 

而在杜琪峰的银河映像世界里古天乐更是如鱼得水，《黑社会1、2》（2011、2014）里的心狠手辣的黑帮干将，《单身男女1、2》（2011、2014）《高海拔之恋Ⅱ》（2012）里左右逢源的情场浪子，《意外》（2009）里人狠话不多的职业暗杀策划者，《三人行》（2016）里亦正亦邪的警察……



如果说刘德华是一坛香气满溢的酒，导演需要做得是尽可能的盖住它固化的香味，适时的揭开它便完事；那古天乐便是刘谦手上的空瓶子，导演你想往里面装什么，它就会倒出什么。



两代“杨过”虽然演艺之路不同，却在性格与人品方面非常相仿，同样的敬业，同样的搏命，同样的受人尊敬，也同样在演艺事业上备受肯定。



所谓戏里戏外的“天地”对决其实是一句戏言。他们一直在竞争，也一直在为香港影人树立一种榜样，一种名为“勤奋”的可贵品质。


6.8 

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