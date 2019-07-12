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战争下无人幸免——《余波》

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2019-7-12 23:17:47

战争下无人幸免——《余波》

今天介绍电影《余波》。

片名The Aftermath (2019)，别名情，敌() / 敌人妻()

 

电影《余波》改编自瑞迪安・布鲁克RhidianBrook同名小说。故事发生在二战刚刚结束的德国汉堡，英国军官上校刘易斯Lewis Morgan前来驻扎，负责战后重建工作。刘易斯带着妻子瑞秋Rachael Morgan住进了一栋德国人的大房子里，房子的原主人斯蒂芬・卢伯特StephenLubert被赶到阁楼居住。

 

影片探讨战争对普通民众造成的灾害，不论是直接参战的军人，还是竭力躲开战争的平民，在战争阴影笼罩下，谁都无可避免地会遭遇悲剧。

有的人失去儿子，有的人失去妻子，有的人失去爱情，有的人失去生命。战争就是这么残忍，在剥夺他人幸福的时候丝毫不留情面。

像刘易斯一家、斯蒂芬一家的悲剧还算可以，至少他们不会为生计发愁。影片中普通人抗议示威的口号是要吃的“Feed us”。毕竟只有吃饱了才有力气追求感情诉求嘛。

 

因为刘易斯的工作任务是战后重建，所以处理好和当地德国人民的关系就显得尤为重要。

房子主人斯蒂芬是当地的富庶人家，他的妻子娘家拥有一所船厂，家底殷实。斯蒂芬和女儿生活在这里，还有几个仆人负责日常起居。他们居住的房子也是一座豪华别墅，内部装潢也十分奢华，极富艺术性，处处都彰显着主人的有钱。

刘易斯原本可以赶走斯蒂芬一家，可刘易斯执意留下斯蒂芬一家，目的就是为了今后好开展工作。

这样一个淳朴的出发点成了整件故事的基础。

 

刘易斯和瑞秋的儿子在二战中被德国人空袭炸死，这造成了两人之间的割裂。就像镜子被打出一条裂缝，尽管还能勉强使用，但裂缝会一直提醒大家，这早已不是当初的镜子。

刘易斯和瑞秋一直没有公开指责对方，却又在心里默默地责怪对方，两人也总是找出各种理由分开，进一步造成夫妻感情破裂。

 

二战末期，盟军对德国各大城市展开猛烈空袭。斯蒂芬的妻子也正是在这样的情况下被炸死。一直没有加入过纳粹的斯蒂芬，也成了战争的直接受害者。

斯蒂芬的女儿更是对盟军极度厌恶，甚至加入青年党，想对占领家园的盟军发动袭击。

 

都说孩子是爱情的结晶，是维系婚姻稳定的重要桥梁纽带。当孩子没了，夫妻之间的感情就显得十分脆弱。刘易斯和瑞秋夫妻双方表面上想要修复关系，但在实际行动中，却一直畏缩不前。

刘易斯借口执行军事任务，连孩子丧礼后的休假都不执行，不愿意回家面对妻子。瑞秋更加不会说谎，肢体语言明确表明了对丈夫的嫌弃。

 

就在这样的情况下，家门口的NTR自然而然地就发生了。

斯蒂芬成了鳏夫独自抚养女儿，还要面对处处刁难的盟军军官，心里也是窝了一肚子火。

可以肯定的是，斯蒂芬突然袭击吻住瑞秋时，很大程度是出于报复心理：既然你们让我失去了妻子，我就占有你的妻子。

后面剧情就顺理成章了，孤男寡女独处一室，在空虚寂寞冷的环境下，慢慢发现了彼此身上的文艺气息。一个是建筑师喜欢画图纸，一个是钢琴师喜欢弹弹琴，两人就这样开始了蜜月期。

 

最了解女人的还是女人。

瑞秋的塑料姐妹花苏珊Susan很快就嗅到了瑞秋的变化。

一个人处于热恋状态时，整个人的精气神都会发生变化，苏珊很敏锐的发现了不同，并在故意试探后确定了自己的猜测。

从苏珊婊里婊气的言语中，观众们可以知道，这两个女人之间的感情纯粹建立在丈夫们的工作关系上，完全没有真情实感。这也为后续苏珊拐弯抹角地出卖瑞秋打下伏笔。

苏珊把自己发现的大瓜告诉了丈夫，再由丈夫不经意地告诉刘易斯，剩下就让刘易斯夫妇闹去吧，苏珊负责吃瓜看戏。

 

影片中的感情线索处理结果还算不错，这里不剧透了。

痛定思痛的一群人最终决定重新开始。就像斯蒂芬所说，一切归零，零点即是旧生活的终点，也是新生活的起点。

 

战争下无人幸免，

感情需从零开始。

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标签： 爱情(7504) 美国(8472) 英国(1039) 战争(1334) 剧情片(3419) 德国(466) 福斯(110)

6.6 

余波 (2019)

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余波/The Aftermath(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8193943/
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