战争下无人幸免——《余波》 今天介绍电影《余波》。 片名The Aftermath (2019),别名情,敌(台) / 敌人妻(港)。 电影《余波》改编自瑞迪安・布鲁克RhidianBrook同名小说。故事发生在二战刚刚结束的德国汉堡,英国军官上校刘易斯Lewis Morgan前来驻扎,负责战后重建工作。刘易斯带着妻子瑞秋Rachael Morgan住进了一栋德国人的大房子里,房子的原主人斯蒂芬・卢伯特StephenLubert被赶到阁楼居住。 影片探讨战争对普通民众造成的灾害,不论是直接参战的军人,还是竭力躲开战争的平民,在战争阴影笼罩下,谁都无可避免地会遭遇悲剧。 有的人失去儿子,有的人失去妻子,有的人失去爱情,有的人失去生命。战争就是这么残忍,在剥夺他人幸福的时候丝毫不留情面。 像刘易斯一家、斯蒂芬一家的悲剧还算可以,至少他们不会为生计发愁。影片中普通人抗议示威的口号是要吃的“Feed us”。毕竟只有吃饱了才有力气追求感情诉求嘛。 因为刘易斯的工作任务是战后重建,所以处理好和当地德国人民的关系就显得尤为重要。 房子主人斯蒂芬是当地的富庶人家,他的妻子娘家拥有一所船厂,家底殷实。斯蒂芬和女儿生活在这里,还有几个仆人负责日常起居。他们居住的房子也是一座豪华别墅,内部装潢也十分奢华,极富艺术性,处处都彰显着主人的有钱。 刘易斯原本可以赶走斯蒂芬一家,可刘易斯执意留下斯蒂芬一家,目的就是为了今后好开展工作。 这样一个淳朴的出发点成了整件故事的基础。 刘易斯和瑞秋的儿子在二战中被德国人空袭炸死,这造成了两人之间的割裂。就像镜子被打出一条裂缝,尽管还能勉强使用,但裂缝会一直提醒大家,这早已不是当初的镜子。 刘易斯和瑞秋一直没有公开指责对方,却又在心里默默地责怪对方,两人也总是找出各种理由分开,进一步造成夫妻感情破裂。 二战末期,盟军对德国各大城市展开猛烈空袭。斯蒂芬的妻子也正是在这样的情况下被炸死。一直没有加入过纳粹的斯蒂芬,也成了战争的直接受害者。 斯蒂芬的女儿更是对盟军极度厌恶,甚至加入青年党,想对占领家园的盟军发动袭击。 都说孩子是爱情的结晶,是维系婚姻稳定的重要桥梁纽带。当孩子没了,夫妻之间的感情就显得十分脆弱。刘易斯和瑞秋夫妻双方表面上想要修复关系,但在实际行动中,却一直畏缩不前。 刘易斯借口执行军事任务,连孩子丧礼后的休假都不执行,不愿意回家面对妻子。瑞秋更加不会说谎,肢体语言明确表明了对丈夫的嫌弃。 就在这样的情况下,家门口的NTR自然而然地就发生了。 斯蒂芬成了鳏夫独自抚养女儿,还要面对处处刁难的盟军军官,心里也是窝了一肚子火。 可以肯定的是,斯蒂芬突然袭击吻住瑞秋时,很大程度是出于报复心理:既然你们让我失去了妻子,我就占有你的妻子。 后面剧情就顺理成章了,孤男寡女独处一室,在空虚寂寞冷的环境下,慢慢发现了彼此身上的文艺气息。一个是建筑师喜欢画图纸,一个是钢琴师喜欢弹弹琴,两人就这样开始了蜜月期。 最了解女人的还是女人。 瑞秋的塑料姐妹花苏珊Susan很快就嗅到了瑞秋的变化。 一个人处于热恋状态时,整个人的精气神都会发生变化,苏珊很敏锐的发现了不同,并在故意试探后确定了自己的猜测。 从苏珊婊里婊气的言语中,观众们可以知道,这两个女人之间的感情纯粹建立在丈夫们的工作关系上,完全没有真情实感。这也为后续苏珊拐弯抹角地出卖瑞秋打下伏笔。 苏珊把自己发现的大瓜告诉了丈夫,再由丈夫不经意地告诉刘易斯,剩下就让刘易斯夫妇闹去吧,苏珊负责吃瓜看戏。 影片中的感情线索处理结果还算不错,这里不剧透了。 痛定思痛的一群人最终决定重新开始。就像斯蒂芬所说,一切归零,零点即是旧生活的终点,也是新生活的起点。 战争下无人幸免, 感情需从零开始。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

