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《走马灯株式会社》：惊悚日剧

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2019-7-14 19:50:09

走马灯，是指人之濒死，回顾自己一生的现象。走马灯株式会社，便是一处专供当事人回顾包含自己一生的DVD影像的神秘私人会所。它的入口可能存在于任何街道角落。当事人进入会社，听完引导人神沼（香椎由宇 饰）的讲解后，会得到与自己或者相关人年龄数量相当的DVD，并自行选择观看。 　　人的记忆可能存在偏颇，自己所了解的人生也不一定就是真实。走马灯的当事人们都生活在不自觉的谎言和悲剧之中，深爱母亲的儿子（洼田正孝 饰）、出轨的丈夫（柏原收史 饰）、追寻真凶的警察（山中聪 饰）……起初认为人生影像是玩笑的他们，在目睹了冲击性的画面后能否承受住突如其来的残酷真相？夜幕降临之处的走马灯株式会社里，神沼以诡秘的微笑迎接着形形色色的客人，淡漠的注视着一出出人间悲喜。可以快进，可以重看，也随时可以结束，但是看过录像的人都会迎来不好的结局。
十集，每集半小时。
第一集 我的“亲生母亲”，被拐走的儿子知道真相 ，男主的自杀是接受不了还是下不了手呢，一边是亲生母亲被养母杀，一边是在养母谎言下的养育之思，自己的存在变得矛盾而突兀，所以…… 自己上吊。
第二集 命运的玩笑（是你的就是你的）男主的悲剧性在于原来身边人就是自己厌恶的丑胖子，丑胖子整了容，还是嫁给了男主，结尾孩子诞生的样子不就是讽刺么？而更讽刺的是一夜情下属此刻也有孩子，虽然画面男主悚到了，那么臆想的结局，男主会和老婆生活一起，但知道真相哭笑不得的夫妻生活也会……还是离婚与下属一起，虽然此女漂亮性格糟糕，两边都有自己的孩子，怎么办呢（这真是个nice的结局呢，因为两边都很糟）

7.4 

走马灯株式会社 (2012)

影评(7)

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走马灯株式会社(2012)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2224285/blog/8194016/
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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