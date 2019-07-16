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为炫技喝彩，为情怀买单——《狮子王》

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2019-7-16 20:50:56

为炫技喝彩，为情怀买单——《狮子王》

今天介绍近期热映的《狮子王》。

片名The Lion King (2019)，别名狮子王真狮版 / 狮子王真实版 / 狮子王真人版。

 

提起大名鼎鼎的《狮子王》，大家第一反应都是1994年那版著名的美国迪斯尼著名动画电影。

影片剧情参考莎翁《哈姆雷特》，跌宕起伏，画面美轮美奂，再现非洲大草原旖旎风光，配乐更是成为一代经典，斩获当年第67届奥斯卡金像奖最佳原创配乐和最佳原创歌曲，诸多元素结合在一起，影片也被传为经典。

 

《狮子王》IP极具人气，任何周边都可以很畅销，因此翻拍也就顺理成章。《狮子王》时隔25年，通过极其高超的CG技术，将其真人化，观众们可以在大屏幕上看到栩栩如生的非洲野兽。

 

新版《狮子王》的剧情和老版做到完全一致，依旧讲述辛巴的成长过程，这只小狮子最初是荣耀国太子，被人设计后成了丧家之犬，在朋友的帮助下重拾信心，夺回失去的一切。

 

将二维动画电影三维化真人化的需要解决很多问题。其中最大问题就是动物拟人化的取舍。这也是新版《狮子王》引发巨大争议的部分。

二维动画中，动物们的表情可以采取卡通拟人化的表现方式。各种动物都像人类一样，有着丰富的表情，或哭或笑，或哀或愁，或喜或怒。动物们的肢体语言也可以像直立行走的人类一样，腾出两只前肢来做各种拟人动作。观众可以通过动物们的神态动作轻松分辨出他们的心理活动。

三维化后，电影就不能直接简单的将动物原版照抄，那些动物不再适合以拟人形态出现。一个强调写实的电影中，如果出现了一只只披着动物外皮的人，会不会感觉十分怪异。所以《狮子王》只能进行取舍，舍去动物拟人化，增加三维逼真程度。

 

炫技方面不再赘述。三年前的《奇幻森林》就是为这部《狮子王》打前站，试验技术。《奇幻森林》中只有小男孩是真人，在《狮子王》中，全部都是CG制作而成。

《狮子王》画面极度逼真，技术之强令人叹服。

 

老版《狮子王》在很多人心中就像一个满分艺术品，增一分减一分都不完美。作品本身很优秀之外，先入为主也是一个十分重要的因素，任何经典作品经过长时间积淀，都很难被超越。

老版作品在大家心中就是无可逾越、无可复制、无可再现的作品。现在评论新版《狮子王》的人很大一部分都是25年前的孩子。25年前，正是动画音乐电影屈指可数的年代，突然出现了这样一部顶级配置的《狮子王》时，大家都被影片折服。大家纷纷感慨，原来动画音乐电影可以拍成这样。人总是固执的喜欢老时代，因为那个时代的自己还年轻，还充满着无限可能。当出现一部新作品想要挑战人们心中的经典时，很多人第一反应就是排斥。旧时光值得怀念，新时代更需要开拓。

 

正如前文所言，新版《狮子王》翻拍时需要做加减法。

直观的加法体现在时长上。老版《狮子王》89分钟，新版《狮子王》118分钟，多出的近20分钟内容是丰富了老版中省略的铺垫内容，让前后剧情的联系更加紧密，角色形象更加丰满。

比如辛巴的毛发随风飘扬，最终回到老狒狒拉菲奇手中，老版一笔带过，新版则是在不断炫技的同时让这个传递过程更加符合影片“生命轮回不息”的主旨。

 

电影如果又要兼顾逼真，又要做到拟人化，那么肯定会呈现一种怪异状态。新版《狮子王》大胆取舍，用减法很好地炫技，展现了万里之外的非洲大草原风貌。当然这风貌同样也不会像动画片一样色彩浓烈，高对比度高饱和度的画面只会出现在动画片中，如果在真人版中继续沿用这种画风，估计观众们分分钟就瞎眼了。

 

减法则减去了那些不符合影片风格的拟人化情节。

比如野生动物们本身就不会像人类一样，在脸部长出很多肌肉专门负责表情，野生动物本来就是面瘫式的野兽，过多的表情反而会削弱动物逼真程度。按照恐怖谷理论，当披着野兽外皮的人出现时，电影将会变成一部恐怖电影。

比如小辛巴摆脱沙祖时的一段歌舞群戏，这是老版的重头戏。老版采用浓厚强烈的色彩描绘大草原，动物们翩翩起舞，摆出各种有趣造型，配合经典配乐，让观众们享受非洲风光。新版则采取不同的表现方式，要最大程度估计动物的原始动作，不能让人出戏，又要表现好音乐歌舞。最终呈现结果就会和老版产生巨大差别。

类似的减法很多，大部分都是为了减少动物的拟人动作，让整部影片保持基调一致。

 

批评者们并不会这样想，他们会选择性无视影片的优点长处，将批评的声音集中在减法部分。他们的感觉似乎新版把老版的精髓全剪掉了，新版除了炫技一无是处。

这种割裂整体与部分的观点当然是错误和有害的。假设25年前没有老版，3年前也没有《奇幻森林》打前站，直接推出一部逼真的《狮子王》，喜欢盯着减法的他们依旧会找到新的吐槽点。

 

带孩子观影前，我已经给孩子看过《狮子王》三部动画电影，还看过《狮子王》儿童音乐剧。

看完新版《狮子王》，我问孩子，电影好看吗？她说，没有真人童话剧好看。

也对，我小时候反正是没有真人童话剧可看的嘛。

 

为炫技喝彩，大胆运用加减法，

为情怀买单，迪斯尼经典再现。

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标签： 美国(8476) 动画(3577) 迪斯尼(236) 酷(1537) 儿童片(187) 赞(671)

7.6 

狮子王 (2019)

影评(29)

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狮子王/The Lion King(2019)
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