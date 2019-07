为炫技喝彩,为情怀买单——《狮子王》 今天介绍近期热映的《狮子王》。 片名The Lion King (2019),别名狮子王真狮版 / 狮子王真实版 / 狮子王真人版。 提起大名鼎鼎的《狮子王》,大家第一反应都是1994年那版著名的美国迪斯尼著名动画电影。 影片剧情参考莎翁《哈姆雷特》,跌宕起伏,画面美轮美奂,再现非洲大草原旖旎风光,配乐更是成为一代经典,斩获当年第67届奥斯卡金像奖最佳原创配乐和最佳原创歌曲,诸多元素结合在一起,影片也被传为经典。 《狮子王》IP极具人气,任何周边都可以很畅销,因此翻拍也就顺理成章。《狮子王》时隔25年,通过极其高超的CG技术,将其真人化,观众们可以在大屏幕上看到栩栩如生的非洲野兽。 新版《狮子王》的剧情和老版做到完全一致,依旧讲述辛巴的成长过程,这只小狮子最初是荣耀国太子,被人设计后成了丧家之犬,在朋友的帮助下重拾信心,夺回失去的一切。 将二维动画电影三维化真人化的需要解决很多问题。其中最大问题就是动物拟人化的取舍。这也是新版《狮子王》引发巨大争议的部分。 二维动画中,动物们的表情可以采取卡通拟人化的表现方式。各种动物都像人类一样,有着丰富的表情,或哭或笑,或哀或愁,或喜或怒。动物们的肢体语言也可以像直立行走的人类一样,腾出两只前肢来做各种拟人动作。观众可以通过动物们的神态动作轻松分辨出他们的心理活动。 三维化后,电影就不能直接简单的将动物原版照抄,那些动物不再适合以拟人形态出现。一个强调写实的电影中,如果出现了一只只披着动物外皮的人,会不会感觉十分怪异。所以《狮子王》只能进行取舍,舍去动物拟人化,增加三维逼真程度。 炫技方面不再赘述。三年前的《奇幻森林》就是为这部《狮子王》打前站,试验技术。《奇幻森林》中只有小男孩是真人,在《狮子王》中,全部都是CG制作而成。 《狮子王》画面极度逼真,技术之强令人叹服。 老版《狮子王》在很多人心中就像一个满分艺术品,增一分减一分都不完美。作品本身很优秀之外,先入为主也是一个十分重要的因素,任何经典作品经过长时间积淀,都很难被超越。 老版作品在大家心中就是无可逾越、无可复制、无可再现的作品。现在评论新版《狮子王》的人很大一部分都是25年前的孩子。25年前,正是动画音乐电影屈指可数的年代,突然出现了这样一部顶级配置的《狮子王》时,大家都被影片折服。大家纷纷感慨,原来动画音乐电影可以拍成这样。人总是固执的喜欢老时代,因为那个时代的自己还年轻,还充满着无限可能。当出现一部新作品想要挑战人们心中的经典时,很多人第一反应就是排斥。旧时光值得怀念,新时代更需要开拓。 正如前文所言,新版《狮子王》翻拍时需要做加减法。 直观的加法体现在时长上。老版《狮子王》89分钟,新版《狮子王》118分钟,多出的近20分钟内容是丰富了老版中省略的铺垫内容,让前后剧情的联系更加紧密,角色形象更加丰满。 比如辛巴的毛发随风飘扬,最终回到老狒狒拉菲奇手中,老版一笔带过,新版则是在不断炫技的同时让这个传递过程更加符合影片“生命轮回不息”的主旨。 电影如果又要兼顾逼真,又要做到拟人化,那么肯定会呈现一种怪异状态。新版《狮子王》大胆取舍,用减法很好地炫技,展现了万里之外的非洲大草原风貌。当然这风貌同样也不会像动画片一样色彩浓烈,高对比度高饱和度的画面只会出现在动画片中,如果在真人版中继续沿用这种画风,估计观众们分分钟就瞎眼了。 减法则减去了那些不符合影片风格的拟人化情节。 比如野生动物们本身就不会像人类一样,在脸部长出很多肌肉专门负责表情,野生动物本来就是面瘫式的野兽,过多的表情反而会削弱动物逼真程度。按照恐怖谷理论,当披着野兽外皮的人出现时,电影将会变成一部恐怖电影。 比如小辛巴摆脱沙祖时的一段歌舞群戏,这是老版的重头戏。老版采用浓厚强烈的色彩描绘大草原,动物们翩翩起舞,摆出各种有趣造型,配合经典配乐,让观众们享受非洲风光。新版则采取不同的表现方式,要最大程度估计动物的原始动作,不能让人出戏,又要表现好音乐歌舞。最终呈现结果就会和老版产生巨大差别。 类似的减法很多,大部分都是为了减少动物的拟人动作,让整部影片保持基调一致。 批评者们并不会这样想,他们会选择性无视影片的优点长处,将批评的声音集中在减法部分。他们的感觉似乎新版把老版的精髓全剪掉了,新版除了炫技一无是处。 这种割裂整体与部分的观点当然是错误和有害的。假设25年前没有老版,3年前也没有《奇幻森林》打前站,直接推出一部逼真的《狮子王》,喜欢盯着减法的他们依旧会找到新的吐槽点。 带孩子观影前,我已经给孩子看过《狮子王》三部动画电影,还看过《狮子王》儿童音乐剧。 看完新版《狮子王》,我问孩子,电影好看吗?她说,没有真人童话剧好看。 也对,我小时候反正是没有真人童话剧可看的嘛。 为炫技喝彩,大胆运用加减法, 为情怀买单,迪斯尼经典再现。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

