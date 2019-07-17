《八部半》：幸福就是一直说真话！





费德里科·费里尼(FedericoFellini)，1920年1月20日出生于意大利里米尼市，意大利电影导演、编剧、制作人。在1963年，他执导的自传片《八部半》获得第36届奥斯卡金像奖最佳外语片奖，该片多次入选各地影评人评选的影史十佳。





看完整部影片也没有发现关于八部半的影子，为什么要取这个名字呢？通过查询百度百科才了解到，因为在此之前费里尼曾经有过三部与人合拍的电影，和六个独立执导的电影，这样一算加上这部正好是八部半。原来如此哦，看来导演是个较真的人，在整部影片中他采用的是回忆、梦境、和想象互相穿插的手法，所以56年前的电影看着也是眼花缭乱。





片中画面奇特大胆，服装精致考究，既然是导演的自传电影，那就让我们拨开迷雾和云层去探究他的内心世界吧？有一句台词我特别关注：“幸福就是一直说真话，而不伤害到别人！”这在现实生活中是不存在的，就像不可能一直说真话，不可能一直幸福一样，有时候说真话会得罪很多人，而有时候说谎话就会让很多人开心，特别是对家人总是希望他们能一直幸福开心，不能避免的会说一些善意的谎言。









而片中的男主角是一位有了一定成就的导演，正在为自己的下一部开拍电影筹划，他表面看上去忙碌风光，但他的内心却空虚无助。但他是个聪明的人，他开始焦虑、做梦、反思：





1.亲情：他回忆起了童年和小伙伴们在一起时的快乐时光，他们来到沙滩上看流浪舞女唱歌跳舞。在小伙伴们的邀请下，当他情不自禁的去和舞女牵手跳舞的时候，突然被学校教会人员抓去了，他的头顶上被戴着很高的帽子，背后写了很多字来到教室里，被无数学生和老师们嘲笑责骂。当他看到他母亲出现时想奔去述苦，可母亲却摇摇手都不想见他。这段可见男主从小就懂得了说真话、做真实的自己有多难！





片中还有一段梦境，男主梦见了年迈的父母，父亲对他说了很多，可他却支支吾吾的很少说话，问到他的妻子时男主也没有说什么，神情也是躲躲闪闪，因为他不想说真话也不想伤害父母。

2.友情：男主作为知名导演，年老的制片人对他期望很高，每当要问他要做些什么？剧本是什么？导演总是不正面回答或敷衍或沉默，制片人很失望甚至要辞职；演员们看见导演也是问这问那，特别是女演员喜欢刨根问底，各个部门各个环节的工作人员，也在焦急的等待导演的一声令下开拍，可他们却不知道导演自己心里也是一团麻、一头雾水、一只迷茫的小羊羔。





所以他不能说真话，只能置之不理；在选女主角上他也是非常的纠结，试镜了几十位，看了上百位的照片他都不满意，终于等来了他心目中的长相端庄大方的美女，和他交流深谈后发现根本不在一个频道。男主作为导演和艺术家，他无需屈服于现实，而是要在沉默和孤独中获得灵感，他力尽要编写出超越时代的作品、埋葬枯萎的东西、并不欺骗观众。

















3.爱情：男主和妻子结婚了20年，从默默无闻的导演到名利双收，在背后妻子的支持和贡献肯定是不小的，43岁的男主并没有孩子，这也可以看出妻子把时间和精力都给了他，这几年他在外面包养了有夫之妇的事情妻子都是知道的，她一次一次的原谅他，他却一次一次的背叛她！说起谎话来都不眨眼，妻子愤怒了和他摊牌并骂：电影是创造也是另一种谎言！感受来源于丈夫的虚情！





是啊，连自身都管不好的人，能拍好电影吗？能一直拍好电影吗？男主愧疚了，后悔了！男主要改变，他要重新开始，尽量的说真话不伤害到别人，因为这样才能做到问心无愧、圆满人生。所以影片的结尾就是导演梦想的结局：孩子吹着乐器，跟在快乐的大人后面演奏，这是他希望拥有快乐的童年；当情人上来纠缠时他没有理会，而是牵起妻子的手愉快的来到人群中，这是他希望不受诱惑、忠贞家人。





最后所有的人都围成圆圈欢庆时，则是他希望通过他和大家的平衡协作，拍出更多精彩的电影来回报观众对他的厚爱！纵观影片、分析剧情后，感觉这部电影是真诚的费里尼导演写给妻子的保证书，及写给观众的一份情书呢。



















