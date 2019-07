黄暴齐飞——《夏福特2》 今天介绍一部美国爽片《夏福特2》。 片名Shaft / Shaft 2 / Son of Shaft (2019),别名辣手刑警2:勉强父子档(港) / 新杀戮战警(台) / 杀戮战警2 / 铁杆神探2 / 夏福特之子。 这“夏福特”也算是一个美国IP。 1971年第一部《夏福特》问世后,票房和口碑都不错。时隔多年后,华纳新线和Netflix重启《夏福特》,将这个四十多年前的IP延续下去。 1971年第一部《夏福特》诞生,理查德·朗德特里 Richard Roundtree扮演男主角John Shaft, Sr,也就是第一代夏福特。 这个身兼黄暴的非主流警察立刻成了荧幕上的新鲜力量。趁热打铁的道理谁都懂,趁着口碑和票房都不错,《夏福特》紧跟着推出两部续集和一部电视剧。一代夏福特随后慢慢沉寂下去。 到了2000年,二代夏福特整装归来,我们熟悉的局长大人塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson扮演 John Shaft,成了二代夏福特。这也是塞缪尔·杰克逊第一次担任男主角。 从人物角色设定来看,妈惹法克侠出演这样一个角色真的很合适。只是影片反响一般,二代夏福特没有能够像一代夏福特拍出一堆续集。 过了十九年,华纳新线和网飞想到了这个IP。趁着局长同志妈惹法克侠人气正旺,赶紧重启了一把,说不定能够让这个IP继续火一把。 新版是这个系列第五部电影,和第四部隔了19年,如果还让妈惹法克侠当男一号,会显得有些不够年轻。 于是杰西·厄舍 Jessie Usher扮演John Shaft, Jr,也即是第三代夏福特。 这个系列的特点就是黄暴满天飞,前两代夏福特的特点就是每天打打打,不是打架就是打炮。这些老炮儿在纽约危险的哈林区横行霸道,欺负地当地小混混毫无还手之力。 逢约会必枪战,逢枪战必高潮。这些梗儿有待观众们在影片中自行发掘。 第三代夏福特则是一名五讲四美好青年,以优异成绩从麻省理工毕业后进入FBI,成为一名数据分析师。平时坚持与人为善,爱护花花草草,有喜欢的妹子却一直不敢追求。 三代夏福特骨子里流淌着夏福特家族的血,在父辈祖辈的带领下,小夏福特能否唤醒内心的狂野呢。大家可以到影片中观看结果。 既然第三代夏福特登场,那么父子情就成了一个可以大做文章的地方。 每一位夏福特都是最糟、又是最酷的老爹,他们可不是抛妻弃子的无情无义之人,而是满腔热血的硬汉。 当三代夏福特联袂登场,一同杀敌时,全片进入最高潮。 本片很适合回答知乎提问《看一部句句不离妈惹法克的电影是一种怎样的体验?》 尽管妈惹法克侠在本片中不是男一号,但戏份可不少,表现绝对最为抢镜。谁让人家人气高呢,当年话痨杀手形象深入人心,至此妈惹法克侠就在江湖上留下了名号。 妈惹法克侠在漫威电影宇宙中,一直处于憋着的状态,无法随心所欲地嬉笑怒骂,换到了无限制的R级制作后,终于可以解除封印,火力全开,开启最强嘴炮模式。 受到妈惹法克侠的感染,他身边的角色也是满嘴骚话。如果要给影片增加消音环节的话,估计观众们会从头到尾听着哔哔声。 本片的看点也依旧是黄暴元素,满屏的有色人种不分男女,大开黄腔,时时刻刻把人往沟里带。各个角色也纷纷像吃了枪药一样,动不动就大打出手,似乎只有暴力才能解决一切。 除了黄暴元素的看点,本片的其他方面也就没啥可看的了。毕竟这只是一部爽片,大家只要不带脑子看着爽就行,其他无所谓,不重要。 说个题外话,如果美国不推广文明城市建设工作的话,夏福特一家不会被敌人打死,而是迟早被车撞死…… 三世同堂妈惹法克, 黄暴齐飞凑满看点。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(2387) 喜剧(4394) 美国(8482) 动作片(1480) 娱乐片(904) 华纳(456) 新线(51) Netflix(12)

