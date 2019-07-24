降暑利器《童童的风铃密室》八月里最强烈的惊悚风来袭

大银幕上，精彩优质的惊悚、悬疑故事总能让人心神向往，甚至深陷其中也不一定。这一部久盼的《童童的风铃密室》终于在历经长达三年的精心制作下，与观众们见面。

相对封闭的环境下，身世成谜的主人公，出其不意的骇人场景，引人入胜的情感纠葛，还有午夜密室里传来的哭喊声和笑声，当然最让观众们难以释怀又不得不随情节深入探究的还有小主人公童童与单亲妈妈远赴热带密林深处的一座老宅院与孤僻的姑妈共处背后的原委……所有这一切，便构成了《童童的风铃密室》这一个短小精悍的惊悚传奇故事。

在片长不足90分钟的跨度里，导演包括编剧等创作者也表现得很直接，在简短的一段不堪回首的可怕记忆之后，陈法蓉饰演的单亲妈妈苏芸带着可爱的女儿童童便被送到了姑妈的偏远老宅子里生活。多年未变的老宅子的陈设，伴随着儿时的记忆碎片，时刻侵扰着苏芸大脑，这也更加剧了她对眼前爱女童童的呵护和保护。有点像妮可·基德曼主演的那版《小岛惊魂》，除了自己和天真女儿之外，举止神秘而古怪的姑妈（郑佩佩饰演），时而窜出小男孩儿的身影，小楼顶顶铁笼子里红布包裹的诡异童像，几乎每个房间里正对床塌的落地大镜子，特别是连苏芸的儿时记忆里都略显灰色甚至有些忌惮的串串风铃，都让这个神经愈发紧张的单亲妈妈备感焦虑和恐惧。

几处细节的处理，足以让观众看到创作者们的诚意。事实也证明了国产惊悚片作为蓬勃大市场里不可或缺却又始终难以做大做强的类型，多数成功者都带有足够的诚意，这份诚意最显著的体现就是电影本身在故事和呈现细节上的高水准。从影片伊始，多年前的遇难小男孩儿几番“重现”老宅院，以及苏芸几番镜子前遭遇的灵异事件，还有女儿童童被小男孩儿附体画面处理等等，电脑特效以及氛围的营造，都堪称是近年来同类型片中的优质水准。

而最抓人眼球和心绪的，更是以苏芸视角所引领的“拯救女儿童童”以及其自我救赎的从内心极度恐惧到彻底释怀的深层次刻画。在一旁神秘又奇怪姑妈的行踪和情绪表现也时刻加速着苏芸这一款“尖叫女王”的最终爆发。“风铃密室”背后隐藏的经年秘密，竟然如此深深地伤害了两代、甚至三代人的情感和生命……

母爱、父爱、孽缘，还有童年真挚的手足情，经过导演精心到顺理成章的设置之后，在一番痛彻心扉且惊骇彻骨的事件还原和回溯过后，终于真相大白。或许，离开人世是最美好的归宿？！

令观者叫绝的是，全片一共“三个半”的主要角色，一处简单又封闭的老宅院场景，一个跨越两代的情仇恩怨，一份浓浓的母爱亲情，还有家族背后的可怕孽缘，加上机场短暂的闪回蒙太奇，便勾画出一个鲜活又刺骨的惊悚悬疑故事。不得不佩服创作者的水准，也让这部《童童的风铃密室》堪称是这个暑热的八月最可能让人激爽的大银幕作品了。