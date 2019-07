浓缩时代的史诗——《罗马》 今天介绍阿方索·卡隆的电影《罗马》。 片名Roma / México'68 (2018)。 本片是“墨西哥三杰”之一阿方索·卡隆半自传性质的黑白电影。 “墨西哥三杰”在最近六届奥斯卡评奖中,拿下五次最佳导演奖,其实力可见一斑。 这部《罗马》正是阿方索·卡隆斩获最近一次奥斯卡最佳导演奖的作品,同时荣获最佳外语片、最佳摄影,拿下三项大奖。阿方索·卡隆带领观众重回50年前的墨西哥,用他的幼年经历,向观众讲述近代墨西哥由盛转衰的历史转折点。 电影片名叫做《罗马》,故事并不是发生在意大利,而是发生在墨西哥城内一个叫做罗马的中产阶级社区。 故事发生在上世纪七十年代,围绕一家中产家庭展开。1961年,阿方索·卡隆出生在墨西哥城科洛纳罗马社区,影片中的故事发生在他十岁左右的时候。阿方索·卡隆用其冷静克制的视角,通过这户家庭女主人索菲亚 Sofía和女仆克里奥 Cleo的遭遇经历,记录一个时代的缩影。 提到墨西哥,我们第一印象一般都是墨西哥卷饼、宽大的帽子或者猖獗的毒枭,而了解历史背景的观众则会想到曾经鼎盛一时的“墨西哥奇迹”。1940到1970期间,墨西哥国内生产总值增速都能够保持每年6.4%以上,短短30年经济增加6.4倍。1968年,墨西哥成功举办奥运会,骄傲地向全世界展示自己取得的成就。到1970时,墨西哥发展达到鼎盛时期。就在此时经济危机爆发,墨西哥的经济泡沫破裂,货币崩盘,整个社会陷入动荡,直到现在也没能缓过劲来。 阿方索·卡隆作为这段历史的见证者,将自己的经历和感受浓缩到电影之中,用回忆式的镜头,通过女性柔弱身躯,讲述那段动荡年代。《罗马》用角色经历反映时代缩影,通过自己当年的亲身经历,记录一个时代、记录墨西哥的转折点。 影片是阿方索·卡隆记忆中的墨西哥,也是他的童年缩影,各段故事也都是他的回忆。因此为了表现好自己的回忆,阿方索·卡隆选择用黑白的方式拍摄。 每当我们产生回忆时,脑中的影像就是黑白而非彩色的。这就像褪色的老照片一般,忠实地记录当年影像,记录重要的人和事。 另外采取黑白方式还有一个好处,影片可以通过光影明暗,让观众将精力更加集中于叙事和表演上。 影片采取的视角也像一名旁观者视角,更像是人们做梦时的视角或者在回忆时的上帝视角。阿方索·卡隆特意采用这样的方式,特别是那些平移的长镜头,产生“间离效果”,目的就是向观众们强调,这是一场关于时代的记忆。 影片从清洗地板的定焦镜头开始,事无巨细地记录克里奥日常工作。一簇簇泡沫冲洗而出,导演的思绪也跟着这些泡沫回到50年前。 这户人家的房子又宽敞又漂亮,女主人索菲亚生物化学专业毕业后闲赋在家,育有四名子女,平时就陪陪母亲、带带孩子。男主人安东尼奥是一名医生,经常出差,很少回家,主要依靠寄回生活费维持开销。这户人家请了两名女仆负责日常起居,本地女孩克里奥就是其中一位女仆。 影片中的人物设置来源于阿方索·卡隆的自身经历,他就是四名孩子中的一位,幼年他的父亲抛妻弃子另立家庭,女仆克里奥则是以他儿时保姆丽波Libo为原型。 表面看起来《罗马》在讲克莉奥和索菲亚两位女性的故事,其实影片的主角并不是这两位,而是1970年代的墨西哥。 影片《罗马》的别名是《México'68 》,也就是1968年的墨西哥。这年10月,鼎盛期的墨西哥在召开奥林匹克运动会前夕发生了血腥的“特拉特洛尔科事件”。其中此次事件执行暴力行为的奥林匹克营(the Olympia Battalion)正是影片中克里奥前男友费尔明所在的组织。 随后墨西哥由盛转衰,生活在这个国家的人也在经历重大转折。克里奥在暴动中失去了孩子,整个人遭受重大打击,郁郁寡欢沉默不语;索菲亚苦苦挽回的婚姻彻底瓦解,感情陷入低谷,同时也失去生活来源。 如果就此沉沦下去,一切生活都会变得混乱不堪,放到国家层面如此,放到个人层面也是如此。因此经历浩劫的人们亟需重生,坚强的女性们选择用自己的隐忍和沉静接受现实,用坚强和真诚重拾生活。 “我们女人总是孤独的。” 在影片中,男性总是处于缺席状态。安东尼奥常年借口出差,其实是住在情人家里,费尔明让克里奥怀孕后,玩起人间消失,毫无责任感。 女性总是孤独的一个人,我们经常戏称“当妈式择偶,保姆式妻子,丧偶式育儿,守寡式婚姻”。当本该承担责任的男性持续逃避责任时,原本柔弱的女性被迫坚强起来。 这些不负责任的男性就像那个毫无担当的国家一样,制造出暴动混乱、经济崩溃之后,只会选择逃避,丝毫没有采取积极措施补救重建。50年了,墨西哥依旧没能重现当年辉煌,任由人民挣扎。 而女性却不会就此沉沦,她们不仅要对自己负责,还要对跟着自己的孩子们负责。 克里奥和索菲亚两位女性虽处于不同阶级,但在面对社会性变故时,都选择同样坚强的处理方式。代表底层人民的克里奥胎死腹中,寓意墨西哥这场无果的革命,代表中产阶级的索菲亚婚姻变故,寓意墨西哥统治阶级对人民的背叛。底层人民和中产阶级在这场无处可躲的社会变革中,都同样作出自救的决定。 为了让这场变革下的重生更具有仪式感,导演安排两位女性去了一趟海边,让克里奥和索菲亚分别用属于自己的方式重生。 不会游泳的克里奥勇敢地冲入汹涌的海浪里,救出两位年幼的孩子,这个过程就像接受洗礼一般,克里奥在大海中完成重生。重生后的克里奥终于有勇气吐露心声,说出了一直埋藏在心底的秘密。 索菲亚通过大车换小车完成自身角色转变。原本宽敞的豪车看起来很气派,可总是会给生活带来各种不便,停车时总是磕磕绊绊,就像他们当初的婚姻一样,早已产生各种裂隙。毕竟鞋子合不合脚,自己穿着才知道,没有必要守着不爱的人。 自此不同阶级的人们之间产生更加深刻的交集,“总是孤独的人”聚在一起抱团群,她们生活在一起也更像一家人。 《罗马》是阿方索·卡隆儿时记忆的展现,是对墨西哥发展转折点的记录,是对坚强隐忍女性的讴歌。 影片平稳克制,感情真挚,以小见大,记录动荡年代光影,书写一部时代史诗。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

