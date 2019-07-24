浓缩时代的史诗——《罗马》

今天介绍阿方索·卡隆的电影《罗马》。

片名Roma / México'68 (2018)。

本片是“墨西哥三杰”之一阿方索·卡隆半自传性质的黑白电影。

“墨西哥三杰”在最近六届奥斯卡评奖中，拿下五次最佳导演奖，其实力可见一斑。

这部《罗马》正是阿方索·卡隆斩获最近一次奥斯卡最佳导演奖的作品，同时荣获最佳外语片、最佳摄影，拿下三项大奖。阿方索·卡隆带领观众重回50年前的墨西哥，用他的幼年经历，向观众讲述近代墨西哥由盛转衰的历史转折点。

电影片名叫做《罗马》，故事并不是发生在意大利，而是发生在墨西哥城内一个叫做罗马的中产阶级社区。

故事发生在上世纪七十年代，围绕一家中产家庭展开。1961年，阿方索·卡隆出生在墨西哥城科洛纳罗马社区，影片中的故事发生在他十岁左右的时候。阿方索·卡隆用其冷静克制的视角，通过这户家庭女主人索菲亚 Sofía和女仆克里奥 Cleo的遭遇经历，记录一个时代的缩影。

提到墨西哥，我们第一印象一般都是墨西哥卷饼、宽大的帽子或者猖獗的毒枭，而了解历史背景的观众则会想到曾经鼎盛一时的“墨西哥奇迹”。1940到1970期间，墨西哥国内生产总值增速都能够保持每年6.4%以上，短短30年经济增加6.4倍。1968年，墨西哥成功举办奥运会，骄傲地向全世界展示自己取得的成就。到1970时，墨西哥发展达到鼎盛时期。就在此时经济危机爆发，墨西哥的经济泡沫破裂，货币崩盘，整个社会陷入动荡，直到现在也没能缓过劲来。

阿方索·卡隆作为这段历史的见证者，将自己的经历和感受浓缩到电影之中，用回忆式的镜头，通过女性柔弱身躯，讲述那段动荡年代。《罗马》用角色经历反映时代缩影，通过自己当年的亲身经历，记录一个时代、记录墨西哥的转折点。

影片是阿方索·卡隆记忆中的墨西哥，也是他的童年缩影，各段故事也都是他的回忆。因此为了表现好自己的回忆，阿方索·卡隆选择用黑白的方式拍摄。

每当我们产生回忆时，脑中的影像就是黑白而非彩色的。这就像褪色的老照片一般，忠实地记录当年影像，记录重要的人和事。

另外采取黑白方式还有一个好处，影片可以通过光影明暗，让观众将精力更加集中于叙事和表演上。

影片采取的视角也像一名旁观者视角，更像是人们做梦时的视角或者在回忆时的上帝视角。阿方索·卡隆特意采用这样的方式，特别是那些平移的长镜头，产生“间离效果”，目的就是向观众们强调，这是一场关于时代的记忆。

影片从清洗地板的定焦镜头开始，事无巨细地记录克里奥日常工作。一簇簇泡沫冲洗而出，导演的思绪也跟着这些泡沫回到50年前。

这户人家的房子又宽敞又漂亮，女主人索菲亚生物化学专业毕业后闲赋在家，育有四名子女，平时就陪陪母亲、带带孩子。男主人安东尼奥是一名医生，经常出差，很少回家，主要依靠寄回生活费维持开销。这户人家请了两名女仆负责日常起居，本地女孩克里奥就是其中一位女仆。

影片中的人物设置来源于阿方索·卡隆的自身经历，他就是四名孩子中的一位，幼年他的父亲抛妻弃子另立家庭，女仆克里奥则是以他儿时保姆丽波Libo为原型。

表面看起来《罗马》在讲克莉奥和索菲亚两位女性的故事，其实影片的主角并不是这两位，而是1970年代的墨西哥。

影片《罗马》的别名是《México'68 》，也就是1968年的墨西哥。这年10月，鼎盛期的墨西哥在召开奥林匹克运动会前夕发生了血腥的“特拉特洛尔科事件”。其中此次事件执行暴力行为的奥林匹克营（the Olympia Battalion）正是影片中克里奥前男友费尔明所在的组织。

随后墨西哥由盛转衰，生活在这个国家的人也在经历重大转折。克里奥在暴动中失去了孩子，整个人遭受重大打击，郁郁寡欢沉默不语；索菲亚苦苦挽回的婚姻彻底瓦解，感情陷入低谷，同时也失去生活来源。

如果就此沉沦下去，一切生活都会变得混乱不堪，放到国家层面如此，放到个人层面也是如此。因此经历浩劫的人们亟需重生，坚强的女性们选择用自己的隐忍和沉静接受现实，用坚强和真诚重拾生活。

“我们女人总是孤独的。”

在影片中，男性总是处于缺席状态。安东尼奥常年借口出差，其实是住在情人家里，费尔明让克里奥怀孕后，玩起人间消失，毫无责任感。

女性总是孤独的一个人，我们经常戏称“当妈式择偶，保姆式妻子，丧偶式育儿，守寡式婚姻”。当本该承担责任的男性持续逃避责任时，原本柔弱的女性被迫坚强起来。

这些不负责任的男性就像那个毫无担当的国家一样，制造出暴动混乱、经济崩溃之后，只会选择逃避，丝毫没有采取积极措施补救重建。50年了，墨西哥依旧没能重现当年辉煌，任由人民挣扎。

而女性却不会就此沉沦，她们不仅要对自己负责，还要对跟着自己的孩子们负责。

克里奥和索菲亚两位女性虽处于不同阶级，但在面对社会性变故时，都选择同样坚强的处理方式。代表底层人民的克里奥胎死腹中，寓意墨西哥这场无果的革命，代表中产阶级的索菲亚婚姻变故，寓意墨西哥统治阶级对人民的背叛。底层人民和中产阶级在这场无处可躲的社会变革中，都同样作出自救的决定。

为了让这场变革下的重生更具有仪式感，导演安排两位女性去了一趟海边，让克里奥和索菲亚分别用属于自己的方式重生。

不会游泳的克里奥勇敢地冲入汹涌的海浪里，救出两位年幼的孩子，这个过程就像接受洗礼一般，克里奥在大海中完成重生。重生后的克里奥终于有勇气吐露心声，说出了一直埋藏在心底的秘密。

索菲亚通过大车换小车完成自身角色转变。原本宽敞的豪车看起来很气派，可总是会给生活带来各种不便，停车时总是磕磕绊绊，就像他们当初的婚姻一样，早已产生各种裂隙。毕竟鞋子合不合脚，自己穿着才知道，没有必要守着不爱的人。

自此不同阶级的人们之间产生更加深刻的交集，“总是孤独的人”聚在一起抱团群，她们生活在一起也更像一家人。

《罗马》是阿方索·卡隆儿时记忆的展现，是对墨西哥发展转折点的记录，是对坚强隐忍女性的讴歌。

影片平稳克制，感情真挚，以小见大，记录动荡年代光影，书写一部时代史诗。

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