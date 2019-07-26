异于常人，传奇一生——《巨人安德雷》

今天介绍一部美国纪录片《巨人安德雷》。

片名Andre the Giant (2018)。

熟悉的人都知道HBO出品，必属精品。这部《巨人安德雷》是HBO电视台体育频道出品的纪录片，回顾了著名摔跤运动员安德雷生平。

安德雷原名André René Roussimoff，1946年5月19日出生于法国格勒诺布尔，身高2.26米，体重238公斤。巨人安德雷人如其名，身材巨大，12岁时身高就超过2米，体重达到180斤。

其实从他的相貌来看，大家可以猜到他患有肢端肥大症。他体内生长激素分泌过多，导致身体各个方面过度增长，在青春期表现就是巨人症，成年后则表现为肢端肥大症，出现颅骨增厚、头颅及面容宽大、颧骨高、下颌突出、手脚粗大等等一系列症状。从他各个时期的照片来看，安德雷完全符合上述症状。

因为体型巨大，安德雷有过多种外号：Jean Ferre、 Monster Roussimoff（野兽罗西莫夫）、The 8th Wonder of the World（世界第8奇观）、Giant Machine（巨人机器）等，这些外号都是围绕他的体型展开。

HBO一改以往黄暴路线，这部纪录片走的时候温情深沉路线，整部纪录片基调温情满满。

本片采用访谈式的套路，采访安德雷家人、生前好友、同事。大家分别讲述自己记忆中有关安德雷的点点滴滴，共同缅怀这位传奇摔跤手。

WWE著名摔跤手浩克·霍根 Hulk Hogan、中国观众熟悉的州长·健美先生阿诺·施瓦辛格、女总统罗宾·怀特都在深情缅怀这位老友。要不是同为传奇的张伯伦不在了，估计本片肯定也会采访张伯伦。

新接触WWE的人可能会对前一个时代的摔跤手有些陌生，而通过同时代的传奇人物来介绍的话，新人观众们就会更加容易接受。

比如观众们对现阶段活跃在WWE舞台上的巨石强森、赵喜娜会比较熟悉，那么打个比方，巨石强森、赵喜娜是现阶段的统治者，而浩克·霍根则是前一个时代的统治者，巨人安德雷则是浩克·霍根再往前一个时代的统治者。

本片详细记录安德雷进入摔跤界的过程。此时的美国还没有有线电视，家家户户都守着电视看着本地电视台。美国职业摔跤也成了每个州自己的舞台剧，每个州都有自己的明星，受限于电视传播技术，并没有全国性的大明星。

随着美国有线电视技术的兴起，运营职业摔跤的商人也嗅到商机，乘机铺开全国性的职业摔跤联盟，覆盖美国各州。此时他们需要一个能够一统江湖的霸主，这个人选自然就落在安德雷身上。

安德雷向往能够体验普通人的生活，但他永远体验不到。不论走到哪里，他都要接受到别人异样的目光。或许他只有在舞台上才能感受到高光时刻，他可以充分发挥自己的身体优势，拿下一个又一个冠军，听到观众们的欢呼。打包在日常生活中，大家看待他更多地是猎奇的目光。

欲戴其冠，必承其重。这话放在安德雷身上不仅是象征意义，更是字面意思。

安德雷随着职业摔跤联盟的扩大而享誉全国，随后更是享誉全球，每天都赶往全球各地进行比赛。他每天都在汽车和飞机上奔波，很是辛苦疲惫。

而且随着年纪变大，肢端肥大症的症状愈发显著。安德雷需要承受各种各样的身体疾病，其痛苦是外人难以想象的。片中提到了他的酗酒问题，其实这只是他补充能量和麻痹神经的一种方式。至少喝了酒之后，疼痛不会那么明显。

1993年1月27日，安德雷在巴黎一间旅馆因心脏病发作而去世，享年46岁。

异于常人即是祝福又是诅咒，

传奇一生满是荣耀满是汗水。

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