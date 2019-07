异于常人,传奇一生——《巨人安德雷》 今天介绍一部美国纪录片《巨人安德雷》。 片名Andre the Giant (2018)。 熟悉的人都知道HBO出品,必属精品。这部《巨人安德雷》是HBO电视台体育频道出品的纪录片,回顾了著名摔跤运动员安德雷生平。 安德雷原名André René Roussimoff,1946年5月19日出生于法国格勒诺布尔,身高2.26米,体重238公斤。巨人安德雷人如其名,身材巨大,12岁时身高就超过2米,体重达到180斤。 其实从他的相貌来看,大家可以猜到他患有肢端肥大症。他体内生长激素分泌过多,导致身体各个方面过度增长,在青春期表现就是巨人症,成年后则表现为肢端肥大症,出现颅骨增厚、头颅及面容宽大、颧骨高、下颌突出、手脚粗大等等一系列症状。从他各个时期的照片来看,安德雷完全符合上述症状。 因为体型巨大,安德雷有过多种外号:Jean Ferre、 Monster Roussimoff(野兽罗西莫夫)、The 8th Wonder of the World(世界第8奇观)、Giant Machine(巨人机器)等,这些外号都是围绕他的体型展开。 HBO一改以往黄暴路线,这部纪录片走的时候温情深沉路线,整部纪录片基调温情满满。 本片采用访谈式的套路,采访安德雷家人、生前好友、同事。大家分别讲述自己记忆中有关安德雷的点点滴滴,共同缅怀这位传奇摔跤手。 WWE著名摔跤手浩克·霍根 Hulk Hogan、中国观众熟悉的州长·健美先生阿诺·施瓦辛格、女总统罗宾·怀特都在深情缅怀这位老友。要不是同为传奇的张伯伦不在了,估计本片肯定也会采访张伯伦。 新接触WWE的人可能会对前一个时代的摔跤手有些陌生,而通过同时代的传奇人物来介绍的话,新人观众们就会更加容易接受。 比如观众们对现阶段活跃在WWE舞台上的巨石强森、赵喜娜会比较熟悉,那么打个比方,巨石强森、赵喜娜是现阶段的统治者,而浩克·霍根则是前一个时代的统治者,巨人安德雷则是浩克·霍根再往前一个时代的统治者。 本片详细记录安德雷进入摔跤界的过程。此时的美国还没有有线电视,家家户户都守着电视看着本地电视台。美国职业摔跤也成了每个州自己的舞台剧,每个州都有自己的明星,受限于电视传播技术,并没有全国性的大明星。 随着美国有线电视技术的兴起,运营职业摔跤的商人也嗅到商机,乘机铺开全国性的职业摔跤联盟,覆盖美国各州。此时他们需要一个能够一统江湖的霸主,这个人选自然就落在安德雷身上。 安德雷向往能够体验普通人的生活,但他永远体验不到。不论走到哪里,他都要接受到别人异样的目光。或许他只有在舞台上才能感受到高光时刻,他可以充分发挥自己的身体优势,拿下一个又一个冠军,听到观众们的欢呼。打包在日常生活中,大家看待他更多地是猎奇的目光。 欲戴其冠,必承其重。这话放在安德雷身上不仅是象征意义,更是字面意思。 安德雷随着职业摔跤联盟的扩大而享誉全国,随后更是享誉全球,每天都赶往全球各地进行比赛。他每天都在汽车和飞机上奔波,很是辛苦疲惫。 而且随着年纪变大,肢端肥大症的症状愈发显著。安德雷需要承受各种各样的身体疾病,其痛苦是外人难以想象的。片中提到了他的酗酒问题,其实这只是他补充能量和麻痹神经的一种方式。至少喝了酒之后,疼痛不会那么明显。 1993年1月27日,安德雷在巴黎一间旅馆因心脏病发作而去世,享年46岁。 异于常人即是祝福又是诅咒, 传奇一生满是荣耀满是汗水。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

