《巴比龙》：逃出了恶魔岛，却没逃出老版电影的窠臼

巴比龙 (1973)＆巴比龙 (2017)

好莱坞喜欢翻拍电影,这已不是什么秘密。现在来看观众似乎是在最近几年才被各种重启、重拍和续集电影所淹没的,但其实自从默片时代以来,情况基本上就是这样了。（举个例子，《汤姆叔叔的小屋》在1903年到1927年之间拍摄了至少六个版本。）但是,翻拍一部受欢迎的电影和翻拍一部广受好评的电影,这之间还是存在着微妙的界限的。如果翻拍保罗·范霍文的《全面回忆》搞砸了(就像伦·怀斯曼在2012年所做的那样),观众可能就直接忽略了。但如果是翻拍希区柯克的《惊魂记》搞砸了(如格斯·范·桑特在1998年那样),那观众恐怕恨不得生吃活剥了你。因此,尽管大家普遍认为翻拍1973年备受推崇的奥斯卡奖提名影片《巴比龙》并不明智,但还是有人义无反顾地完成了这项棘手工作。

新版《巴比龙》由以拍纪录片成名的丹麦导演迈克尔·诺尔执导。《红色之路》制作人亚伦·格兹考斯基担任编剧。相比老版的豪华幕后班底——导演富兰克林·沙夫纳、编剧达尔顿·特朗勃和洛伦佐·森普尔，这对新主创显然很难不让人产生疑虑。





导演迈克尔·诺尔（中）









新版和老版一样,依旧根据以绰号"巴比龙"更为人所熟知的亨利·沙里埃的著名传记改编,再现了其顽强求生的越狱故事。影片一开始短暂展现了英俊流氓巴比龙(查理·汉纳姆饰)沉醉其中的二战前巴黎生活。巴比龙是一个职业小偷,精通破解保险箱,享受着1931年的巴黎所提供的一切。导演迈克尔·诺尔似乎也沉迷在了这些序幕场景中,镜头流连在充斥着闪烁灯光、噪杂爵士乐和裸胸舞女的拥挤豪华布景中。由于知道接下来会发生什么,所以影迷大概也不会刻意去追究导演在类型风格上的放纵。

由于私吞犯罪组织头目的赃物,巴比龙被陷害犯下了一起杀人案。于是他很快被当地警察收押,然后被运往法属圭亚那一座臭名昭著的严酷流放监狱。





巴比龙 (2017)日本海报









途中,巴比龙遇到了羸弱的经济罪犯路易斯·德加(拉米·马雷克饰)。德加以前是银行家,因伪造政府债券而被抓。谣言称他把一笔大笔财产偷运到监禁地,藏在了一个非常私人的地方。巴比龙察觉到了机会,主动提出保护德加使其免受其他囚犯的伤害,条件是等到时机成熟的时候,由后者资助他逃跑。难以忍受的热带监狱里的严酷生活现状很快让德加清楚了自己的处境,于是他和硬汉巴比龙建立了互惠互利的关系。

《巴比龙》的主创当然竭尽全力向老版致敬。查理·汉纳姆邋遢粗俗的魅力和拉米·马雷克谨小慎微的个性使他们成为了老版主演史蒂夫·麦奎因和达斯汀·霍夫曼的完美替代人选。一方面来看,这样的选角似乎很明智。但从另一方面来看,这完全就是按图索骥。就好像两位主演重新演绎的不是巴比龙和德加,而是麦奎因和霍夫曼。虽然查理·汉纳姆和拉米·马雷克饰演各自的角色都很出色,但这样明显太过照本宣科了。(不过,还是让人忍不住想象如果拉米·马雷克主演新版《午夜牛郎》会如何。)

巴比龙 (2017)西班牙语海报









这部电影在黑山拍摄,摄影看起来很漂亮。无论那些污秽肮脏的场景有多么不堪,画面始终清晰多彩。从让人丧失心智的单独监禁,到恶魔岛令人生畏的悬崖峭壁,新版《巴比龙》的故事依然史诗般扣人心弦、惊心动魄。纵观一连串注定失败的计划和近乎成功的逃亡,人类不屈不挠的自由精神依然是这个故事的不变主题。

亚伦·格兹考斯基的剧本借用了老版剧本中一些线索和自由发挥。尽管如此,它仍然忠实于《巴比龙》原著传记的精神。(尽管《巴比龙》究竟确有其事还是只是一篇空想杜撰来的冒险故事,至今还是一个谜——且一直争论不休。)不过如果编剧和导演能挖掘出更多故事中深层次的言外之意就更好了。有一些隐含主题很适合在这里展开,但电影主创却弃之如敝履,单纯直截了当地讲述了一个事实动机都很明确的、歌颂男性情谊和直肠忍耐力的故事。

巴比龙 (2017)

单就这一部电影来说,新版《巴比龙》充斥着残酷暴行和蛮横逞强、时而令人痛心时而激动人心的传奇故事确实很有娱乐性,而且选角非常棒,摄影也很专业。可惜经不起比较。1973年的老版电影虽然固有其特定的缺陷,但相比之下,新版——尽管一些桥段看似翻新的很成功——在叙事或风格上却没有自己的特色。既然不能与老版区别开来,那么似乎也就没有翻拍必要了。【 电影角 】系头条号签约作者