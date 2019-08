没有缄默的缄默——《蝙蝠侠:缄默》 今天介绍一部美国DC动画电影《蝙蝠侠:缄默》。 片名Batman: Hush (2019)。 《蝙蝠侠:缄默》是DC动画宇宙(DCAMU)的一部新作,DCAMU全名DC Animated Movie Universe,这个动画宇宙主要改编新52漫画中的经典故事,第一部作品就是2013年的《正义联盟:闪点悖论》,结合闪点悖论正好重启这个动画宇宙。 电影版《蝙蝠侠:缄默》改编自2012年的同名漫画,讲述蝙蝠侠应对新敌人缄默。漫画中故事情节起伏反转不断,人物角色刻画丰满生动。蝙蝠侠的敌人们悉数登场,他们给蝙蝠侠制造了大量麻烦,随着蝙蝠侠凭借其高超智慧抽丝剥茧,真相逐渐浮出水面。

电影版可能考虑电影市场和制作成本,大大缩减了漫画中的剧情,减少了剧情起伏转折,取而代之的是蝙蝠侠和猫女的大量撒糖情节。 可能考虑影片发行时的片长吧,漫画中大量登场反派们在本片中只能被狠心删除,能够登场的角色都是极个别反派,剩下一大堆打酱油角色,他们总共出场也就几帧时间。观众们想要看到哥谭反派大联欢的愿望估计要落空了。 如果仅是删去了一些丰富角色内涵的情节也就罢了,顶多让角色看起来单薄一些。可是电影版将缄默的身份都改变了,让原本充满反转伏笔的情节变得无比简单粗暴。 比如脑科医生汤米说布鲁斯·韦恩不是他救治过最声名狼藉的人,比如汤米转身一脸坏笑走出病房,都是很直白明显地进行疯狂,留下一个大大的伏笔。可观众们跟着看到后面就会发现,这个伏笔断了,眼睁睁看着编导挖下一个坑结果没人填。 本片最大的改编就是缄默换人了。漫画中的缄默另有其人,而且设定的十分巧妙,期间的转折让读者觉得很自然。在本片缄默直接安放在蝙蝠侠的老对手身上,多少会让人感觉有些突兀。这也难怪游戏中被谜语人支线任务搞得不胜其烦的玩家会大声疾呼:谜语人滚出哥谭。 影片最大的卖点就是官方撒狗粮,让蝙蝠侠和猫女过了一段甜蜜生活,中间伴随着大少迪克和三少达米安的毒舌评论,看着很是欢乐甜蜜。 美好时光总是短暂的,在为这段美好时光画上句号时,本片显得有些操之过急。这又回到前面提到的问题,砍掉大量情节后,人物角色缺少刻画心路历程,这导致他们在做出关键性决定时,显得有些生硬。 缄默中没有缄默, 谜语人滚出哥谭。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(2399) 美国(8500) 动画(3583) 酷(1549) 动作片(1490) 娱乐片(908) 华纳(458)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.