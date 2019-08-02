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没有缄默的缄默——《蝙蝠侠：缄默》

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2019-8-2 18:10:03

没有缄默的缄默——《蝙蝠侠：缄默》

今天介绍一部美国DC动画电影《蝙蝠侠：缄默》。

片名Batman: Hush (2019)

 

《蝙蝠侠：缄默》是DC动画宇宙(DCAMU)的一部新作，DCAMU全名DC Animated Movie Universe，这个动画宇宙主要改编新52漫画中的经典故事，第一部作品就是2013年的《正义联盟：闪点悖论》，结合闪点悖论正好重启这个动画宇宙。

 

电影版《蝙蝠侠：缄默》改编自2012年的同名漫画，讲述蝙蝠侠应对新敌人缄默。漫画中故事情节起伏反转不断，人物角色刻画丰满生动。蝙蝠侠的敌人们悉数登场，他们给蝙蝠侠制造了大量麻烦，随着蝙蝠侠凭借其高超智慧抽丝剥茧，真相逐渐浮出水面。

 


电影版可能考虑电影市场和制作成本，大大缩减了漫画中的剧情，减少了剧情起伏转折，取而代之的是蝙蝠侠和猫女的大量撒糖情节。

可能考虑影片发行时的片长吧，漫画中大量登场反派们在本片中只能被狠心删除，能够登场的角色都是极个别反派，剩下一大堆打酱油角色，他们总共出场也就几帧时间。观众们想要看到哥谭反派大联欢的愿望估计要落空了。

 如果仅是删去了一些丰富角色内涵的情节也就罢了，顶多让角色看起来单薄一些。可是电影版将缄默的身份都改变了，让原本充满反转伏笔的情节变得无比简单粗暴。

比如脑科医生汤米说布鲁斯·韦恩不是他救治过最声名狼藉的人，比如汤米转身一脸坏笑走出病房，都是很直白明显地进行疯狂，留下一个大大的伏笔。可观众们跟着看到后面就会发现，这个伏笔断了，眼睁睁看着编导挖下一个坑结果没人填。

本片最大的改编就是缄默换人了。漫画中的缄默另有其人，而且设定的十分巧妙，期间的转折让读者觉得很自然。在本片缄默直接安放在蝙蝠侠的老对手身上，多少会让人感觉有些突兀。这也难怪游戏中被谜语人支线任务搞得不胜其烦的玩家会大声疾呼：谜语人滚出哥谭。

 

影片最大的卖点就是官方撒狗粮，让蝙蝠侠和猫女过了一段甜蜜生活，中间伴随着大少迪克和三少达米安的毒舌评论，看着很是欢乐甜蜜。

美好时光总是短暂的，在为这段美好时光画上句号时，本片显得有些操之过急。这又回到前面提到的问题，砍掉大量情节后，人物角色缺少刻画心路历程，这导致他们在做出关键性决定时，显得有些生硬。

 

缄默中没有缄默，

谜语人滚出哥谭。

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标签： 犯罪(2399) 美国(8500) 动画(3583) 酷(1549) 动作片(1490) 娱乐片(908) 华纳(458)

蝙蝠侠：缄默 (2019)

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蝙蝠侠：缄默/Batman: Hush(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8195616/
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