《烈火英雄》：出人意料的年度国民催泪大片！

看之前没想到《烈火英雄》这么有个性啊！按理说，救火片对于影迷来说应该不陌生了，在港片层面，远的有1997年杜琪峰执导、刘青云主演的《十万火急》，近的有2014年郭子健执导、谢霆锋主演的《救火英雄》。在好莱坞影片层面，远的有2004年杰昆·菲尼克斯主演的《烈火雄心》，近的有2017年乔什·布洛林主演的《勇往直前》。还有香港电视剧《烈火雄心》更是让这种救火类型模式深入人心。所以，观看这部全内地明星主演阵容打造的内地首部救火商业大片《烈火英雄》，就很难不存着比较之心，结果发现这是一部具有独特内地气质的救火大片，不仅采用的商业手法比以上提到的影视剧有着很大的不同，煽情催泪的情感力度更是堪称前所未见！总体上可以总结为三个“没想到”吧！

第一个没想到：没想到救火戏居然撑足全片！



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按照上面提到的那些香港和好莱坞救火片的常规套路，基本上是半部剧情片、半部救火片的整体结构，前半部分先铺垫剧情和角色，后半部分才转入救火高潮戏。而目前上映的这部《烈火英雄》显然更加注重商业娱乐性，一上来就是一场小规模救火戏，随后简短铺垫了黄晓明扮演的救火队长江立伟遭遇失败打击的恐惧迷茫心理，以及杜江扮演的另一位救火队长马卫国自身能力不被父亲认可的心结。影片在开场仅仅20分钟之后，就迅速进入了危机大戏中，海港码头的石油管道发生爆炸，巨型储油罐危在旦夕，而储油罐旁边的化学储藏罐，将会危及整座城市人民的生命，全市消防员全都投入到这次救火大行动中，各种高能救火戏从此开始就一直持续到影片结束，如此大篇幅的救火戏，动作和特效场面的密度之高，在所有救火片中也堪称罕有了吧！

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而且，本片的救火戏亦有多角色多线索的结构，黄晓明负责“进入火场关阀门”的视死如归，杜江负责“死守防火线”的众志成城，欧豪负责“保证消防供水”的舍生忘死，作为消防指挥官的侯勇则负责运筹帷幄，每条故事线上都给观众准备了一波又一波足量的救火险情，以及一个又一个救火英雄的感人故事，既有救火专业范儿的营造，同时又不缺火光冲天、爆炸四起的商业大片范儿，堪称是场面惊心动魄，情感催人泪下！

第二个没想到：没想到居然能从救火片扩展成灾难片！



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本片救火戏的灾难级别也比想象中更大，甚至不难看出，导演的意图就是将本片直接从救火片升级为灾难片。因为面对码头油罐爆炸的危机，消防员们的任务已经不仅仅是救火这么简单了，而是要死死守住油罐附近的化学罐区，因为一旦大火将化学罐区引燃，那么化学气体将毁灭整座城市，甚至沿海其他城市也不能幸免。因此，影片中的危机也从一个码头的危机上升到了整座城市的危机，消防员们肩负的是守护全城人民生命安全的重担。

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为了强化灾难片的整体氛围，本片在救火戏的主线之外，还设计了一条市民逃生戏的副线。影片一开始码头爆炸，观众就能看到冲击波袭击附近居民区的各种人仰车翻的灾难性破坏场面，之后随着码头火情危机的愈演愈烈，不安的情绪在市民中蔓延，最终演变成全城大逃亡。只见人们纷纷走出居民楼准备离开城市，逃亡的车辆塞满街道，地铁里也人满为患，扮演黄晓明妻子的谭卓还在拥挤中跟儿子在地铁里走丢。渡船码头上也挤满了急于坐船离开的人群，船票涨了几倍，轮船超载不得不来不及收起上人的舷梯就赶紧驶离码头。因为众所周知的原因，我们只能看好莱坞的灾难片，华语片里其实是罕有这种“全城逃生”的灾难大戏的，所以本片中展现的一幕幕发生在街道上、地铁里、码头前人头攒动的逃生大戏，以及具有典型中国人特征的逃生心态，对于中国观众来说既感觉别开生面、又十分接地气。

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当然了，展现灾难逃生戏里的人性百态也是此类影片的必备路数。片中既有大街上逃生中的孕妇即将产子，躲在一家饭店里的其他逃生者不愿开门施救的人情冷漠，也有其他人伸出援手，将孕妇送往医院的人性温暖。影片中谭卓的孩子被挤散，被一对逃难的大爷大妈带到了码头，后来看到孩子哮喘病发，大爷大妈也顾不上自己逃命，而是首先把孩子送到医院，最终母子得以在医院重逢。灾难是考验人性的试金石，而本片的相关情节正是鲜明体现了这一点。当然，最主要的还是弘扬人性正能量，医院里坚守岗位的医生，火场中舍生忘死的消防员，在他们的字典里，就从没有“逃跑”二字。

第三个没想到：没想到煽情催泪效果居然如此之强！



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以上两个“没想到”虽然在观影过程中让人略感意外，但这第三个“没想到”，才是真正具有国产片特色，或者说是“中国特色”的，可以说是影片创作者对于中国的社会氛围以及受众审美心态的敏锐把握，所以才在影片中呈现出如此强烈、如此催泪的情感氛围。而这一点在个人看来，才是本片吸引观众的“最强武器”，称之为“年度国民催泪大片”也不为过吧？

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近年来在社会新闻重大事故的报道中，“最美逆行”一词逐渐流行，指的就是面对急难险重的重大事故，冲锋在前的消防员、解放军以及武警战士，他们勇往直前、舍生忘死的先进事迹以及带给人们的真实感动，已经通过新闻报道牢牢地记在了人民心中。而《烈火英雄》这部影片，恰恰给观众提供了这样一种将现实中积蓄的情感尽情释放的空间。

片中无论是以黄晓明为代表的让队友逃生、却独自在火海中关闭输油管道阀门的个人英雄主义，还是以杜江为代表的带领队员死守防火线、即便烈火焚身也绝不退让的集体英雄主义，都充满着各种极具情感冲击力的泪点。例如在火海中关阀门的黄晓明，本来已经被烤得遍体鳞伤，又被一阵爆炸冲击波打倒，他首先做的第一件事，就是赶紧捡起从帽子里掉出来的跟妻子和儿子的合影，把照片收好，然后继续在火海中一遍又一遍重复关阀门的动作。比如说杜江手下的一位队员，为了营救被困火海的其他队员，开水枪时过于急迫，导致水枪出水时的强大反作用力打在他的下颌将他击倒，相信不少观众看到此处都会惊呼一声，后来这名队员用他的生命换得了其他队员的脱险，自己倒在地上被烈火逐渐吞没，相信看到这个场景观众会跟片中其他消防员一样动容。

当然，最煽情的无疑是杜江面对退无可退的火情，拿出手机让队员们依次给家人留言的那场戏了。一张张朴实的面孔、一句句留给家人的朴实话语，以及面对镜头的一个个军礼，让人恍惚这样的场景应该是在真实生活中也发生过的，影片质朴动人的魅力在此时迸发出强大的感人能量，而且一直持续到后来他们站在化学储存罐下退无可退，誓死以身体阻挡烈火的最危急关头，催泪指数可谓满格了。就拿个人观影体验来说，我身旁的一位女观众一直在默默流泪，都看到过好几次她用手拭泪的动作了！（文/列文）​​​​