银样镴枪头,嘴尖腹中空——《匿名杀手》 今天介绍英国电影《匿名杀手》。 片名Killers Anonymous (2019)。 《匿名杀手》由狮门公司出品,看到出品公司,观众们大概就会猜到本片的风格。要么血腥要么惊悚,总之不应该会是一部沉闷的唠嗑儿电影。 而当观众看过本片后就会发现,那个擅长运用大量血浆营造视觉效果的狮门似乎改性了,将影片表现重点从简单粗暴的感官刺激,转移到了阴谋论上。 吸引我看这部《匿名杀手》是在海报上占据主要位置的加里·奥德曼和杰西卡·阿尔芭,毕竟好久没见到这两位的新片了。 而本片的导演马丁·欧文 Martin Owen是一名名不见经传的新人导演,他的作品也都是以往的一些短片和正在筹备的电影,执导能力观众们无从得知。 就像最近火热的某直播平台遮脸事件,这部《匿名杀手》也是个挂羊头卖狗肉的货。 外国人玩照骗也一样可以玩得很溜。占据海报C位的加里·奥德曼和杰西卡·阿尔芭在片中出场时间也不过几分钟而已。这两人的戏份比起影片配角还少,完全可以当做路人甲乙来对待。偏偏他们名气最大,于是就把他们摆在海报C位,骗来一波观众算一波。 在这部没有明显主角的影片中,其实挑起大梁是玛安娜·本灵。她的相貌极具辨识度,当初在《开膛街》的表现就挺不错,现在跑到这里当一个片区负责人,也是绰绰有余。 本片的灵感应该来自于互助会。 就像戒酒互助会、老兵互助会一类的组织,有相同经历或遭遇的人聚到一起,相互倾诉、相互勉励、相互帮助。 这里将互助会的参与者换了一下,变成一群杀手,让这些杀手聚到一起,吐露心声,向同行炫耀也好、寻求慰藉也好,反正给这些无处诉说的杀手们一个发泄的渠道。 一群性格迥异的杀手们聚到一起,扯上一点政治阴谋和国际关系,电影就拍成了。 剧情方面就比较简单,匿名杀手聚会是CIA在各地建立的小型隐匿组织,当地有杀人经验和杀人欲望的连环杀手在这里聚会。CIA利用这些杀手的杀人习惯,给他们安排刺杀目标完成CIA不方便做的脏活。CIA只需要给杀手们一笔辛苦费就行,还不需要露面,杀手们也能满足自己的杀戮欲望,双方得到的想要的结果。 本片开场有一场失败的刺杀行动,CIA决定清洗失败的伦敦杀手组织,同时安排了一名新人接替管理。新人扮猪吃老虎,以强硬姿态完成任务,故事结束。 如果观众想要看传统狮门血浆电影的话,只需要看一下本片的开头和结尾即可,中间是大段大段的杀手自白,看起来很牛,其实很闷。 全片场景也不过就是一间房间,成本极低。可能导演想拍出《落水狗》的效果,可实际效果却相去甚远。如果导演有心的话,完全可以在塑造每个杀手的时候充分运用场景切换,用更加炫酷的方式表现这些过着普通人生活的杀手,而不是依靠一些普通男女的唠嗑完成。 银样镴枪头,海报照骗。 嘴尖腹中空,外强中干。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(2405) 美国(8504) 英国(1041) 惊悚(3437) 小成本(1510) 闷(143) 狮门(166)

