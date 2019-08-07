银样镴枪头，嘴尖腹中空——《匿名杀手》

今天介绍英国电影《匿名杀手》。

片名Killers Anonymous (2019)。

《匿名杀手》由狮门公司出品，看到出品公司，观众们大概就会猜到本片的风格。要么血腥要么惊悚，总之不应该会是一部沉闷的唠嗑儿电影。

而当观众看过本片后就会发现，那个擅长运用大量血浆营造视觉效果的狮门似乎改性了，将影片表现重点从简单粗暴的感官刺激，转移到了阴谋论上。

吸引我看这部《匿名杀手》是在海报上占据主要位置的加里·奥德曼和杰西卡·阿尔芭，毕竟好久没见到这两位的新片了。

而本片的导演马丁·欧文 Martin Owen是一名名不见经传的新人导演，他的作品也都是以往的一些短片和正在筹备的电影，执导能力观众们无从得知。

就像最近火热的某直播平台遮脸事件，这部《匿名杀手》也是个挂羊头卖狗肉的货。

外国人玩照骗也一样可以玩得很溜。占据海报C位的加里·奥德曼和杰西卡·阿尔芭在片中出场时间也不过几分钟而已。这两人的戏份比起影片配角还少，完全可以当做路人甲乙来对待。偏偏他们名气最大，于是就把他们摆在海报C位，骗来一波观众算一波。

在这部没有明显主角的影片中，其实挑起大梁是玛安娜·本灵。她的相貌极具辨识度，当初在《开膛街》的表现就挺不错，现在跑到这里当一个片区负责人，也是绰绰有余。

本片的灵感应该来自于互助会。

就像戒酒互助会、老兵互助会一类的组织，有相同经历或遭遇的人聚到一起，相互倾诉、相互勉励、相互帮助。

这里将互助会的参与者换了一下，变成一群杀手，让这些杀手聚到一起，吐露心声，向同行炫耀也好、寻求慰藉也好，反正给这些无处诉说的杀手们一个发泄的渠道。

一群性格迥异的杀手们聚到一起，扯上一点政治阴谋和国际关系，电影就拍成了。

剧情方面就比较简单，匿名杀手聚会是CIA在各地建立的小型隐匿组织，当地有杀人经验和杀人欲望的连环杀手在这里聚会。CIA利用这些杀手的杀人习惯，给他们安排刺杀目标完成CIA不方便做的脏活。CIA只需要给杀手们一笔辛苦费就行，还不需要露面，杀手们也能满足自己的杀戮欲望，双方得到的想要的结果。

本片开场有一场失败的刺杀行动，CIA决定清洗失败的伦敦杀手组织，同时安排了一名新人接替管理。新人扮猪吃老虎，以强硬姿态完成任务，故事结束。

如果观众想要看传统狮门血浆电影的话，只需要看一下本片的开头和结尾即可，中间是大段大段的杀手自白，看起来很牛，其实很闷。

全片场景也不过就是一间房间，成本极低。可能导演想拍出《落水狗》的效果，可实际效果却相去甚远。如果导演有心的话，完全可以在塑造每个杀手的时候充分运用场景切换，用更加炫酷的方式表现这些过着普通人生活的杀手，而不是依靠一些普通男女的唠嗑完成。

银样镴枪头，海报照骗。

嘴尖腹中空，外强中干。

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