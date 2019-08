网大水准的虚构历史——《怒战狂心》 今天介绍一部俄罗斯电影《怒战狂心》。 片名Легенда о Коловрате / Furious / Legend of Kolovrat / Легенда оКоловрате / Legenda o Kolovrate / (2017),别名怒战天下(台) / 科洛夫拉特传奇。 俄罗斯剧情片,影片根据俄罗斯梁赞地区的传说故事改编,讲述一位虚拟英雄人物科罗夫拉特抗击蒙古大军入侵的故事。 《怒战狂心》电影俄文名称《Легенда о Коловрате》的意思是《科罗夫拉特的传说》。主人公科罗夫拉特并不是历史真实人物,而是当地16世纪文学作品中创作出的英雄人物。 1236年至1238年间,成吉思汗的孙子拔都汗率领旗下蒙古铁骑征服不里阿耳,攻占钦察草原,破袭梁赞、莫斯科和弗拉基米尔。 《科罗夫拉特的传说》讲述的正是梁赞人民在英雄人物科罗夫拉特带领下顽强抵抗的故事。 《怒战狂心》打出的宣传语是俄罗斯版“斯巴达300勇士”。那么冲着“斯巴达300勇士”响当当的名号,观众们自然很愿意去看十一年后又一个版本的300勇士。 可惜看完后,大家只会有深深的失落感。时隔11年拍摄的电影,居然被前辈全方位碾压,《怒战狂心》把标杆立的那么高,结果却没有一个地方能够实现超越,难道不觉得尴尬。 《斯巴达300勇士》的确是源于真实历史事件,而《怒战狂心》建立在当地传说上,真实性本身就不足。 《斯巴达300勇士》的导演是画师出身的扎克·施奈德,擅长画面美工,《怒战狂心》的导演之前都是拍的战争题材电影,喜欢堆砌一些大场面。 《斯巴达300勇士》的最大看点就是油画质感,当年出来之后令所有人眼前一亮,随后趁热打铁的《斯巴达克斯》系列美剧也保持了特有的油画质感,《怒战狂心》则完全没有油画质感,可能俄罗斯的地界温度太低,油都被冻住了。 《怒战狂心》通篇都在摄影棚内完成,看起来就天然带着一种小家子气,格局不够大。 影片需要表现大场面时,只能依靠并不成熟的电脑特效完成。而俄罗斯的电脑特效水平毕竟还是比较一般,和美国大片比起来差距不小。 科罗夫拉特引以为傲的双手剑舞,其实本来就是具有表演性质的舞蹈而已,并不是用于实战的战斗技巧。 如果哪位仁兄真的在战场上拿出两把剑开始耍起来,估计结局就和《夺宝奇兵》一样,直接被敌人一下撂倒。 丑化矮化敌人,并不能反映主人公的英明神武。如果侵略者真的像片中一样疑神疑鬼封建迷信,败在侵略者手下的那些人岂不是更惨。 掌握话语权很重要。俄罗斯电影比起美国电影来说,自然是没有什么话语权,但比起蒙古电影还是具有很大优势。 不论俄罗斯电影将蒙古人刻画成什么亚子,蒙古人都没法反驳。因此观众们可以看到曾经叱咤风云不可一世的蒙古铁骑,在《怒战狂心》宛如参加化装舞会一样,所有人的造型服饰都奇形怪状,一般的烟熏妆都无法满足导演的创作欲望,恨不得在演员们的脸上泼上各种颜料。 如果观众看过国内粗制滥造的网剧,再看看这部《怒战狂心》,就会惊喜地发现,两者在服饰上达成高度统一。极有可能是在某宝上买这种服饰很快捷便宜方便,直接买来就能用。 我想,如果拔都汗泉下有知,得知几百年后俄罗斯人把自己的彪炳战绩拍成这个亚子,很可能会从棺材里爬出来,再征服一次梁赞。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

