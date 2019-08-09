网大水准的虚构历史——《怒战狂心》

今天介绍一部俄罗斯电影《怒战狂心》。

片名Легенда о Коловрате / Furious / Legend of Kolovrat / Легенда оКоловрате / Legenda o Kolovrate / (2017)，别名怒战天下(台) / 科洛夫拉特传奇。

俄罗斯剧情片，影片根据俄罗斯梁赞地区的传说故事改编，讲述一位虚拟英雄人物科罗夫拉特抗击蒙古大军入侵的故事。

《怒战狂心》电影俄文名称《Легенда о Коловрате》的意思是《科罗夫拉特的传说》。主人公科罗夫拉特并不是历史真实人物，而是当地16世纪文学作品中创作出的英雄人物。

1236年至1238年间，成吉思汗的孙子拔都汗率领旗下蒙古铁骑征服不里阿耳，攻占钦察草原，破袭梁赞、莫斯科和弗拉基米尔。

《科罗夫拉特的传说》讲述的正是梁赞人民在英雄人物科罗夫拉特带领下顽强抵抗的故事。

《怒战狂心》打出的宣传语是俄罗斯版“斯巴达300勇士”。那么冲着“斯巴达300勇士”响当当的名号，观众们自然很愿意去看十一年后又一个版本的300勇士。

可惜看完后，大家只会有深深的失落感。时隔11年拍摄的电影，居然被前辈全方位碾压，《怒战狂心》把标杆立的那么高，结果却没有一个地方能够实现超越，难道不觉得尴尬。

《斯巴达300勇士》的确是源于真实历史事件，而《怒战狂心》建立在当地传说上，真实性本身就不足。

《斯巴达300勇士》的导演是画师出身的扎克·施奈德，擅长画面美工，《怒战狂心》的导演之前都是拍的战争题材电影，喜欢堆砌一些大场面。

《斯巴达300勇士》的最大看点就是油画质感，当年出来之后令所有人眼前一亮，随后趁热打铁的《斯巴达克斯》系列美剧也保持了特有的油画质感，《怒战狂心》则完全没有油画质感，可能俄罗斯的地界温度太低，油都被冻住了。

《怒战狂心》通篇都在摄影棚内完成，看起来就天然带着一种小家子气，格局不够大。

影片需要表现大场面时，只能依靠并不成熟的电脑特效完成。而俄罗斯的电脑特效水平毕竟还是比较一般，和美国大片比起来差距不小。

科罗夫拉特引以为傲的双手剑舞，其实本来就是具有表演性质的舞蹈而已，并不是用于实战的战斗技巧。

如果哪位仁兄真的在战场上拿出两把剑开始耍起来，估计结局就和《夺宝奇兵》一样，直接被敌人一下撂倒。

丑化矮化敌人，并不能反映主人公的英明神武。如果侵略者真的像片中一样疑神疑鬼封建迷信，败在侵略者手下的那些人岂不是更惨。

掌握话语权很重要。俄罗斯电影比起美国电影来说，自然是没有什么话语权，但比起蒙古电影还是具有很大优势。

不论俄罗斯电影将蒙古人刻画成什么亚子，蒙古人都没法反驳。因此观众们可以看到曾经叱咤风云不可一世的蒙古铁骑，在《怒战狂心》宛如参加化装舞会一样，所有人的造型服饰都奇形怪状，一般的烟熏妆都无法满足导演的创作欲望，恨不得在演员们的脸上泼上各种颜料。

如果观众看过国内粗制滥造的网剧，再看看这部《怒战狂心》，就会惊喜地发现，两者在服饰上达成高度统一。极有可能是在某宝上买这种服饰很快捷便宜方便，直接买来就能用。

我想，如果拔都汗泉下有知，得知几百年后俄罗斯人把自己的彪炳战绩拍成这个亚子，很可能会从棺材里爬出来，再征服一次梁赞。

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