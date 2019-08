我已排雷——《海星》 今天介绍一部美国电影《海星》。 片名Starfish (2018)。 这是一部小成本科幻电影。 我发现很多人尝试拍摄小成本处女作长片电影时,都喜欢加入科幻惊悚的元素。 的确,很多人通过拍摄这样题材的电影一炮而红,比如《死亡幻觉》《时空罪恶》《这个男人来自地球》《月球》《科洛弗档案》,都是小成本科幻电影的成功典范,影片中加入了或多或少的惊悚元素,极大地提升了观感体验。 这部《海星》估计也想走这条道路,将故事放在末世环境下,加入了很多一惊一乍的奇形怪状生物,这就算有了科幻元素和惊悚元素了。 《死亡幻觉》这些影片成功的关键就是讲好故事,不折不扣地完成电影讲故事的基本要求。观众们看完电影会知道发生了怎样的故事,也会知道那些或科幻或惊悚的元素存在意义。 但《海星》完全没能做到这一点。突然出现的时空转换、造型各异的生物、违反物理常识的超自然现象,和故事主线并没有产生互动,更多的倒像是一个人的自嗨。 女主角悼念死去的好友,一路上遇到各种奇怪事物。直到影片结束,也没有对这些事物给出一个解释,一切都需要依靠观众脑补剧情。 全片的节奏极为缓慢,缓慢的节奏对推动故事情节毫无帮助,甚至让观众感觉不到这是电影在讲故事。就《海星》有效信息来看,正常人拍摄10分钟就能讲完,《海星》硬生生地拉长十倍,让观众花费100分钟看了一个毫无内容可言的电影。 《海星》一门心思地走文艺路线,整部影片更像是围绕《Forgive and Forget》拍了一部MV。 女主角维吉尼亚·加德纳 Virginia Gardner在不停变幻的场景中不断地变幻姿势,十分像男朋友给女朋友拍摄写真。 期间维吉尼亚偶尔还能突破一下第四面墙,模糊电影与现实的边界。估计导演对此很是得意,但从实际效果来看,大概也只有他自己会觉得挺好。 有兴趣没兴趣的都可以别看了,我已排雷。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 美国(8506) 科幻(3198) 小成本(1512)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.