我已排雷——《海星》

今天介绍一部美国电影《海星》。

片名Starfish (2018)。

这是一部小成本科幻电影。

我发现很多人尝试拍摄小成本处女作长片电影时，都喜欢加入科幻惊悚的元素。

的确，很多人通过拍摄这样题材的电影一炮而红，比如《死亡幻觉》《时空罪恶》《这个男人来自地球》《月球》《科洛弗档案》，都是小成本科幻电影的成功典范，影片中加入了或多或少的惊悚元素，极大地提升了观感体验。

这部《海星》估计也想走这条道路，将故事放在末世环境下，加入了很多一惊一乍的奇形怪状生物，这就算有了科幻元素和惊悚元素了。

《死亡幻觉》这些影片成功的关键就是讲好故事，不折不扣地完成电影讲故事的基本要求。观众们看完电影会知道发生了怎样的故事，也会知道那些或科幻或惊悚的元素存在意义。

但《海星》完全没能做到这一点。突然出现的时空转换、造型各异的生物、违反物理常识的超自然现象，和故事主线并没有产生互动，更多的倒像是一个人的自嗨。

女主角悼念死去的好友，一路上遇到各种奇怪事物。直到影片结束，也没有对这些事物给出一个解释，一切都需要依靠观众脑补剧情。

全片的节奏极为缓慢，缓慢的节奏对推动故事情节毫无帮助，甚至让观众感觉不到这是电影在讲故事。就《海星》有效信息来看，正常人拍摄10分钟就能讲完，《海星》硬生生地拉长十倍，让观众花费100分钟看了一个毫无内容可言的电影。

《海星》一门心思地走文艺路线，整部影片更像是围绕《Forgive and Forget》拍了一部MV。

女主角维吉尼亚·加德纳 Virginia Gardner在不停变幻的场景中不断地变幻姿势，十分像男朋友给女朋友拍摄写真。

期间维吉尼亚偶尔还能突破一下第四面墙，模糊电影与现实的边界。估计导演对此很是得意，但从实际效果来看，大概也只有他自己会觉得挺好。

有兴趣没兴趣的都可以别看了，我已排雷。

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