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口碑爆棚！这部阿米尔汗制作的纪录片震撼你的心灵

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2019-8-12 20:47:43

宝莱坞巨星阿米尔·汗的新片印度版《阿甘正传》最快要到明年才能上映，这意味着2019年整整一年，我们都没法在荧幕上看到这位富有魅力的印度影星了。

幸运地是，米叔也一直在致力于制作电影，今年就有一部他投拍的纪录片《光明之下》面世，在片头的几分钟，米叔还亲自现身告诉大家，这部纪录片对他来说意义非凡。

豆瓣9.2分！这部阿米尔汗制作的纪录片震撼你的心灵

目前，口碑非常好，在豆瓣拿下了9.2的高分！

影片为大家讲述了三个非同寻凡的真实故事。

豆瓣9.2分！这部阿米尔汗制作的纪录片震撼你的心灵

罪过与遗孤

1985年7月31日，国会议员拉里特·梅根与妻子在家中，被几名突然闯入的歹徒残忍枪杀。

凶案的主犯名为兰吉特·辛·吉尔（昵称：库奇），他不仅拥有双硕士学位，还拿到了美国博士学位奖学金，是一个受过高等教育的知识分子，但不幸他也是一个容易被仇恨煽动的人。

印度在民族意识觉醒后，成功摆脱了英殖民统治，但内部的分离势力也逐步崛起。其中，旁遮普邦的锡克教徒就发起了独立建国的运动，并在1984年达到空前的高潮，锡克教徒展开了大规模的反抗。

豆瓣9.2分！这部阿米尔汗制作的纪录片震撼你的心灵

总理英迪拉·甘地为确保国家的完整统一，向锡克教最圣神的庙宇阿姆利泽金庙进行了炮击。对此，锡克人感到异常愤怒。没多久，英迪拉·甘地就被她最信任的两名锡克护卫刺杀。随后，锡克教徒与印度教徒发生了激烈的冲突。

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作为虔诚的锡克教徒，这些事件亦牵动着库奇的心，他在一本名为《谁之过》的书里发现了一个名单，上面记载了支持印度教徒攻击锡克教徒的国会议员，被仇恨冲昏头脑的库奇遂想出了一个复仇计划——刺杀名单上的人。

第一个刺杀对象就是拉里特·梅根。

刺杀行动异常迅速，却让另一个人——拉里特的女儿阿婉提卡——痛苦了几十年。那天，她与母亲拌了嘴，母亲吓唬阿婉提卡，以后再也不来接她下学，没想一语成谶，那时她才6岁。阿婉提卡陷入了深深的苦楚与愤怒之中，她自虐式地搜集案件的细节，想知道父母到底历经了怎样的痛苦。

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那边，库奇也不好过。

他逃亡到美国后很快被捕入狱，度过了14年暗无天日的绝望生活。被引渡回国后，他依然蹲在牢里，5年后得到保释外出的假期，才品尝到失去许久的亲情温暖和正常人生活，这让库奇产生了一个无比强烈的愿望——他想要自由！

法院告知库奇，除非受害人家属同意，他才能出狱。抱着试一试的心态，库奇请求与阿婉提卡会面，后者怀着好奇的心同意了。

双方见面后，库奇表达了自己深深的悔意，而阿婉提卡则非常意外，她本以为这是一个穷凶极恶的人而因此对他充满仇恨，没想却只是一个被洗脑的傻瓜，望着库奇满是沧桑的脸，她意识到除了自己，这些年他过得也不好，已经为其鲁莽的行为付出了沉重的代价。

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事后，阿婉提卡拜访了首席部长，请求释放库奇，后者很快得到赦免。

库奇说，“像我这样的人，不配有第二次机会。但我获得了，我很感恩。”

阿婉提卡则表示，自父母过世后，她从未如此开心过，因为终于可以告别纠缠自己几十年的怨恨与痛苦。

农夫与修女

喀拉拉邦的修女拉妮·玛利亚是个善人，为了改善农村生活条件，作出了很多贡献，她不仅解决了当地的供水问题，还鼓励农民利用政府的个人贷款，实现脱贫致富。

没想到，这引来了地主们的仇恨，因为他们都是靠放高利贷牟利的债主。

某日，地主们和一个名叫萨木达·桑格的农民一同搭乘大巴，发现拉妮也在车上，便怂恿萨木达去杀了她，后者遂用刀刺向了这位善良的修女......

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很难想象，作为修女援助的对象，萨木达竟然恩将仇报！

他告诉记者，有人说这帮基督徒会毁了印度文化，作为印度教徒，他就莫名地产生了仇恨，而狡猾的地主随后拉拢他、给他戴高帽子，让萨木达觉得自己是个重要的人。因此，他便头脑发昏的去杀人了。

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萨木达就是个被人当枪使的傻子！

他被判处了无期徒刑，地主们却只判了几年监禁，并很快通过钱打通渠道，提前出狱了。

拉妮的妹妹赛尔梅因姐姐的过世，感到万分悲痛，虽然信仰让她必须要宽容，但赛尔梅就是没法释怀。直到七年后，一个有多年与罪犯相处经验的神父斯瓦米找到了赛尔梅，才帮助她鼓起勇气去原谅萨木达。

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随后，赛尔梅便与萨木达达成了和解，并按印度的传统方式，结为兄妹。在赛尔梅的请求下，萨木达得到了赦免，顺利出狱。

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能重新回归，萨木达万分感恩，赛尔梅则表示感觉自己获得了一种前所未有的力量，比以往任何时候都更坚强了。

恐袭与慈母心

2008年11月26日，印度发生了震惊全球的“孟买恐怖袭击案”，恐袭长达60小时，整座城市被搅得天翻地覆，近200人死于这场可怕的灾难之中。

其中，包括奇娅的丈夫与女儿。他们一家都是冥想社团的成员，当天父女俩就是去印度参加相关的活动，没想快乐的旅程变成了奔赴黄泉。

至亲的突然离世，让奇娅受到了巨大的打击，很长一段时间里，她沉浸在伤痛中无法自拔。

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有一次，她在电视上看到了唯一被活捉的恐怖分子。这个杀人狂魔告诉警察，自己是因为忍受不了贫困的折磨，才会对“异教徒”犯下如此罪孽，这样家里可以获得一笔丰厚的回报。其实，他就是被家人贱卖了。

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这让奇娅倍感触动。随后，很多得知她遭遇的人又纷纷发来邮件，给奇娅带去了很多温暖与慰藉，她渐渐走出了阴影。

奇娅还和冥想社团的成员组织了一项反对暴力、尊重生命的公益活动，试图从这桩惨案中，找到正面的能量。她告诉人们，要学会宽恕，这不是原谅那些罪犯或容忍那些罪行，而是将人们自己从仇恨的深渊中解救出来。

豆瓣9.2分！这部阿米尔汗制作的纪录片震撼你的心灵

惨案本身并不会打倒一个人，真正打倒他的是其内心无法摆脱的怨恨。

在这一系列活动中，奇娅逐步找到了生活的动力。她每年都会去印度，这里不再是夺取其至亲的噩梦之地，而成了她重新出发，赢回生活的希望港湾。

结语：

三个故事中的凶手都非真正意义上的恶人，而只是被他人利用，被仇恨煽动的愚昧傻子。巧的是，宗教都在其中被担任了传播媒介。

信仰与邪念有时就是一线之隔！

而三位受害人家属则都是通过宽恕得到解脱，而非传统理念里的“血债血偿”。

这部纪录片告诉我们，在这个世界上，爱才是最有力量的情感，也是让人能真正快乐的源泉，仇恨什么也解决不了，除了折磨自己的心灵，就是让人犯下蠢事。

很多人觉得，这人犯下了滔天大罪，我们还要宽恕他，这公平吗？其实，仇恨并不能加大对罪犯的惩罚，而只是在惩罚自己，甚至让自己堕落，从可怜的人变成可恨之人。这个世界上，很多遭遇挫折的人，为什么越过越差，还得不到大众的同情？因为，仇恨、埋怨蚕食了他的心灵，让他逐渐变坏，甚至犯下罪行，人们即便同情其遭遇，也不会喜欢他们被仇恨扭曲的可憎面目。

影片中的三个凶手，就是选择仇恨的人，三个受害人家属，则是放下仇恨的人，他们最后也得到了不同的结果，谁说这个世界不公平呢？天道轮回，永远超出你的想象。

整部作品非常朴实，基本就是平铺直叙，但却很有震撼力，真实事件的本身、真实人物的访谈以及真实素材的应用，让人们感知，影片的主题不是闭门造车的心灵鸡汤，而是源于生活的真实感悟。

你若有爱，世界就在光明之下。


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光明之下 (2019)

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光明之下/Rubaru Roshni(2019)
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但梦想，一枝潇洒，黄昏斜照水。

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