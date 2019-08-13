《海洋奇缘》：面对责任，勇往前行！









我住在墨图鲁尼岛上，那里四面都是蓝色的大海，我的父亲是酋长，所以我是酋长的女儿，我的名字叫莫安娜。记得我在小的时候胆子就特别大，我们一群小孩在听奶奶讲各种惊险传说故事的时候，他们都吓得惊魂胆颤，而我却乐滋滋听得津津有味。

有一天，我独自来到海边，看见一只小乌龟正在沙滩上蹒跚的走路，可是天上的海鸥却要吃它，我见状立刻上前，气势汹汹的把海鸥赶走，护送小乌龟顺利入海。我开心极了却突然看见海水退去，开出了一条通道，我好奇的进入，走着走着看见了一颗绿色亮晶晶像纽扣大小的圆形物体，在上面还有着漩涡状纹路的图案。





当我正想去捡的时候爸妈喊我了，他们向我奔来责怪我：“莫安娜！不要靠近大海很危险的，快过来。”爸爸抱起我，我只能依依不舍地回头看了一眼那个物体，我知道我很想要它。











时间一晃已经几年过去了，我已经从小女孩长成了大女孩，经历了很多锻炼和培训。根据族人的习俗我继承了父亲的衣钵，成为了新的酋长。当我听到很久都没有捕到鱼的消息后，我立刻想出了出海去捕鱼的法子却遭到了父亲的极力反对，我瞬间感觉父亲像个胆小鬼。





所谓靠山吃山，靠海吃海，我们附近没有鱼了当然要积极主动地出去捕，我虽然已经是酋长，但还是没有这个权力。就在我苦恼万分的时候，奶奶替我解开了谜题，她带我来到一个隐蔽山洞里我看到了祖先留下来的很多船，“哦！这太酷了”我兴奋喊着！















可没多久，奶奶就病危了，在临终前，她给了我一个项链，里面放着我小时候看到大海里的那棵绿色的神秘物体，并嘱托我去寻找一个叫毛伊会变身的人：他能变成海里威猛的鲨鱼，也能变成在空中翱翔的老鹰。他会帮助我的，因为是他将项链里的特非提之星从特非提岛上拿走了，使得岛上的神女失去了理智，变成了火山恶魔恶卡。这样一来天下大乱了 植物逐渐枯萎，海里的鱼也越来越少了。





想到这，我立马收拾行李开着小船偷偷出发了，虽然我还并不熟悉驾船，可想到奶奶说是大海选择了我，一种迫切的使命责任感，充满着我的全身令我不顾一切的勇往直前。我不去努力不去奋斗，那我的岛就完了我还算什么酋长！















没想到一场大风大浪的海难把我冲到了一个岛上，我面前的这个男人不就是毛伊吗？他皮肤很黑长得壮实，我请求他跟我走但他并不待见我，不但不帮助我，还要把我关起来，在我的执意要求和死缠烂打下他终于松口了。他教我如何开船如何判断水流和方位，一起配合着去和一只螃蟹斗智斗勇，取回他的法器这样他就可以自由变身啦！





可我还高兴的太早当我们一起来到了特非提岛那个恶卡真是百般难缠啊！毛伊的法器也被她弄残了，脾气暴躁的毛伊也面临艰难的选择，再损坏的话他将无法变身。没想到一开始他放弃了但我并不怪他，当看到我身处危难却没有选择放弃的时候，他英勇的出现了。











恶卡大伤元气，是的，毛伊的法器被毁了，恶卡被制服女神恢复了原貌，顷刻间陆地上的植物也恢复了绿色，太阳升起，五颜六色的鲜花竞相开放。太好了，女神万岁，女神将毛伊的法器恢复，别提他有多开心了！





我也满心欢喜地回到了岛上，把故事告诉给父母，他们为我骄傲，我将整装待发带领岛上的族人，开着大船向远方探险开发更多的资源。我要面对责任，肩负好使命：一定要让族人们生活得更好。











































