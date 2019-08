小试牛刀——《哥斯拉:怪兽行星》 今天介绍日本动画电影《哥斯拉:怪兽行星》。 片名Godzilla: Planet of the Monsters / Godzilla: Monster Planet (2017),别名哥斯拉:怪兽星球 / GODZILLA 第一章。 《哥斯拉:怪兽行星》是哥斯拉动画三部曲第一部,由网飞出品。该系列根据前传小说改编而来,讲述存在另一种平行宇宙内的哥斯拉。 和以往人类在地球上与哥斯拉殊死战斗不同,这个系列的人类直接飞上太空,在广袤无垠的宇宙中放飞自我,企图寻找一片适合居住的新星球。 宇宙那么大,找一个适合居住的星球哪会是一件容易事。人类在宇宙中晃荡了二十多年,决定还是回地球吧,说不定哥斯拉已经不在了呢。 在这个版本中,1999年时地球出现各种怪兽,人类各国各自为战,战果还不错。 2030年,新怪兽哥斯拉出现,之前能够战胜小怪兽的人类发现,如今对哥斯拉没有任何有效攻击手段。 直到2044年,哥斯拉造成的死难者达到3亿以上。 2045年,人类远道而来的两种外星人联合,共同围剿哥斯拉。外星人用自己的母舰自杀式攻击撞击哥斯拉,依旧没能消灭哥斯拉。 无计可施的情况下,人类和外星人开始联合逃离地球。 2048年,经过中央政府管理的人工智能筛选,一部分人类乘坐跨恒星移民飞船“阿拉特拉姆”号前往11.9光年之外的“鲸鱼座τ星e”。 在宇宙里高速晃了二十多年,“鲸鱼座τ星e”无法满足人类殖民居住需求,人类和外星人依旧没能找到合适的殖民地。人类受不了了,强烈要求回到地球,并且有匿名学者发表论文表示研究出消灭哥斯拉的理论方法。 就这样一群人再次折返地球。这一晃地球已经度过了两万年,地球的生态也朝着哥斯拉为终极生命的方向发展,这群人不得不面对哥斯拉,战斗不可避免。 哥斯拉本来就是日本社会应对核恐惧的特有产物,作为唯一遭受核弹攻击的国家,日本对核能的恐惧远超其他各国。当这种恐惧感具象化后,哥斯拉应运而生。 后来随着日本经济飞速发展,创作者们赋予哥斯拉更多的社会意义。地球生态系统发生破坏时,也会导致更强大的哥斯拉出现,除了哥斯拉特有的攻击方式,哥斯拉所代表的核恐惧也呈现更多元化。 当哥斯拉成为地球生态圈进化的终极目标时,人类这才知道地球最终选择了哥斯拉,而不是人类。 赋予哥斯拉更多的社会意义,而不是将哥斯拉作为一只无坚不摧的恐怖巨兽,《哥斯拉:怪兽行星》显然更加与时俱进。 科技发展水平越来越高,人类对核能掌握利用的能力也越来越强,如果现在还一味地强调对核能的恐惧,就会显得过于因循守旧。相反现在环保成了人类新共识,金山银山就是绿水青山,如何保护环境促进可持续发展,才是现在的热门话题。 人类高速流浪了二十多年,地球自顾自地转了2万年。这2万年哥斯拉也不是闲着没事做,而是不停地生长进化。 根据片中数据,哥斯拉经过2万年的生长,身高从50米长到300米以上,体重从1万吨增加到10万吨以上。换成视觉语言就是皮更厚防御更强,吐唾沫更猛。 作为该系列第一部,《哥斯拉:怪兽行星》最重要的意义就是提出消灭哥斯拉的理论方法。 前半段通过理论证明,哥斯拉并不是永远不会被消灭的终极存在,后半段用鲜血与炮火实操,让观众们感受一把哥斯拉被消灭的壮阔景象。 如果第一部里就消灭了哥斯拉,三部曲还怎么拍。 于是该系列第一部里安排人类和外星人小试牛刀,拿一只哥斯拉幼崽开刀,证明屠龙术在技术上可行,在实操也是有可能实现。 剩下就是大家看打得热闹了,同时埋下伏笔,两方外星人总不会无缘无故地跑来帮助人类,毕竟双方本来就没有超越宇宙鸿沟的阶级兄弟感情。 系列开篇,小试牛刀。 理论可行,实操待续。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

