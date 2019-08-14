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小试牛刀——《哥斯拉：怪兽行星》

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2019-8-14 17:47:17

小试牛刀——《哥斯拉：怪兽行星》

今天介绍日本动画电影《哥斯拉：怪兽行星》。

片名Godzilla: Planet of the Monsters / Godzilla: Monster Planet (2017)，别名哥斯拉：怪兽星球 / GODZILLA 第一章。

 

《哥斯拉：怪兽行星》是哥斯拉动画三部曲第一部，由网飞出品。该系列根据前传小说改编而来，讲述存在另一种平行宇宙内的哥斯拉。

 

和以往人类在地球上与哥斯拉殊死战斗不同，这个系列的人类直接飞上太空，在广袤无垠的宇宙中放飞自我，企图寻找一片适合居住的新星球。

宇宙那么大，找一个适合居住的星球哪会是一件容易事。人类在宇宙中晃荡了二十多年，决定还是回地球吧，说不定哥斯拉已经不在了呢。

 

在这个版本中，1999年时地球出现各种怪兽，人类各国各自为战，战果还不错。

2030年，新怪兽哥斯拉出现，之前能够战胜小怪兽的人类发现，如今对哥斯拉没有任何有效攻击手段。

直到2044年，哥斯拉造成的死难者达到3亿以上。

2045年，人类远道而来的两种外星人联合，共同围剿哥斯拉。外星人用自己的母舰自杀式攻击撞击哥斯拉，依旧没能消灭哥斯拉。

无计可施的情况下，人类和外星人开始联合逃离地球。

2048年，经过中央政府管理的人工智能筛选，一部分人类乘坐跨恒星移民飞船“阿拉特拉姆”号前往11.9光年之外的“鲸鱼座τ星e”。

 

在宇宙里高速晃了二十多年，“鲸鱼座τ星e”无法满足人类殖民居住需求，人类和外星人依旧没能找到合适的殖民地。人类受不了了，强烈要求回到地球，并且有匿名学者发表论文表示研究出消灭哥斯拉的理论方法。

就这样一群人再次折返地球。这一晃地球已经度过了两万年，地球的生态也朝着哥斯拉为终极生命的方向发展，这群人不得不面对哥斯拉，战斗不可避免。

 

哥斯拉本来就是日本社会应对核恐惧的特有产物，作为唯一遭受核弹攻击的国家，日本对核能的恐惧远超其他各国。当这种恐惧感具象化后，哥斯拉应运而生。

后来随着日本经济飞速发展，创作者们赋予哥斯拉更多的社会意义。地球生态系统发生破坏时，也会导致更强大的哥斯拉出现，除了哥斯拉特有的攻击方式，哥斯拉所代表的核恐惧也呈现更多元化。

 

当哥斯拉成为地球生态圈进化的终极目标时，人类这才知道地球最终选择了哥斯拉，而不是人类。

赋予哥斯拉更多的社会意义，而不是将哥斯拉作为一只无坚不摧的恐怖巨兽，《哥斯拉：怪兽行星》显然更加与时俱进。

科技发展水平越来越高，人类对核能掌握利用的能力也越来越强，如果现在还一味地强调对核能的恐惧，就会显得过于因循守旧。相反现在环保成了人类新共识，金山银山就是绿水青山，如何保护环境促进可持续发展，才是现在的热门话题。

 

人类高速流浪了二十多年，地球自顾自地转了2万年。这2万年哥斯拉也不是闲着没事做，而是不停地生长进化。

根据片中数据，哥斯拉经过2万年的生长，身高从50米长到300米以上，体重从1万吨增加到10万吨以上。换成视觉语言就是皮更厚防御更强，吐唾沫更猛。

 

作为该系列第一部，《哥斯拉：怪兽行星》最重要的意义就是提出消灭哥斯拉的理论方法。

前半段通过理论证明，哥斯拉并不是永远不会被消灭的终极存在，后半段用鲜血与炮火实操，让观众们感受一把哥斯拉被消灭的壮阔景象。

 

如果第一部里就消灭了哥斯拉，三部曲还怎么拍。

于是该系列第一部里安排人类和外星人小试牛刀，拿一只哥斯拉幼崽开刀，证明屠龙术在技术上可行，在实操也是有可能实现。

剩下就是大家看打得热闹了，同时埋下伏笔，两方外星人总不会无缘无故地跑来帮助人类，毕竟双方本来就没有超越宇宙鸿沟的阶级兄弟感情。

 

系列开篇，小试牛刀。

理论可行，实操待续。

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标签： 动画(3591) 科幻(3202) 冒险(717) 日本(2009) 酷(1557) 剧情片(3459) 娱乐片(914) Netflix(18)

6.2 

哥斯拉：怪兽行星 (2017)

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哥斯拉：怪兽行星/Godzilla: Monster Planet(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8196530/
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