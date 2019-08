讨论人类的极限——《哥斯拉:决战之都》 今天介绍日本动画电影《哥斯拉:决战之都》。 片名Gojira: kessenkido zoshoku toshi (2018),别名哥斯拉:决战机动增殖都市 / GODZILLA 第二章。 《哥斯拉:决战之都》是哥斯拉动画三部曲第二部,由网飞出品。该系列根据前传小说改编而来,讲述存在另一种平行宇宙内的哥斯拉。 第一部中,人类和外星人联军成功击杀哥斯拉幼崽,惹得正派哥斯拉不开心。哥斯拉登场后瞬间团灭联军,联军惨败。 到了第二部中,联军重整旗鼓,在充分考虑沉没成本,并比较是战是逃的问题后,联军决定依靠当地群众重新发动武装斗争,依靠先人留下的黑科技和当地群众,再次集结,准备将哥斯拉彻底消灭。 在人类联军中,除了原生地球人外,还有两个不同种族的外星人。他们是毕鲁萨鲁多星人和艾克西夫星人。 毕鲁萨鲁多星人和艾克西夫星人就像人类未来发展形态的两种极端。 毕鲁萨鲁多星人崇尚绝对理性,严格按照逻辑办事,对错也只是逻辑演算的结果,结果无关善恶。理性是一切行为的行动准则,违背理性的行为就可以算是犯罪了,符合理性的行为则是正确的。 艾克西夫星人则恰恰相反,他们崇尚感性。每个艾克西夫星人都是虔诚的教徒,信奉他们心中的神明。魔法或者说神迹,其实就是更高等级的科技。你不能说艾克西夫星人在搞封建迷信,只是因为他们使用的工具已经超越现阶段人们的理解范围,所以在不理解的人看来就像魔法神迹。 人类夹在强调理性和感性的两个种族中间,有时如何选择就成了关键。 大部分时间人类都是在神迹的指引下选择理性,看起来两边都不得罪,其实早已经把两方外星人都得罪了。 有时候两边都不站队其实就是同时与两方为敌,只不过碍于大家都是太空流浪汉的身份,大家都在隐忍着没有发作。 男主角晴生从第一部开始,就一直负责推动剧情的重任。第一部里他研究开发了对战哥斯拉的战斗方案,并付诸实施,成功击破了小型哥斯拉。第二部中,他顶住压力迎难而上,组织起被击溃的游兵散勇,利用先人留下的纳米黑科技,再次向哥斯拉发起挑战。 要知道这次《哥斯拉》是新的三部曲,如果第二部里就将哥斯拉消灭了,第三部还怎么拍呢。 于是电影将理性和感性的冲突集中在晴生身上,让晴生面对最终一战的究极难题。到底是服从理性,抹去自身的人性和感性,孤注一掷地消灭哥斯拉,还是服从感性,顺从身上的人性,为了身边的战友,放弃一击必杀的机会。 第二部《哥斯拉:决战之都》主要目的是讨论人类极限。究竟是一念成佛还是一念成魔。 为了达到目的,需要付出多少代价;为了“正义”的目的,能否选择邪恶的方式;或者为了实现初心,而成了当初厌恶的存在。在“胜利”触手可及的时候,还能守住初心才是最难的。晴生的选择无疑将是主导事件未来发展的关键。 影片最终抛出了一个大家喜闻乐见的结论:消灭怪兽只能是更厉害的怪兽。就像能够制服流氓的肯定是更流氓的流氓一样,想要降服恶魔,只能成为或者召唤出更厉害的恶魔。 和哥斯拉的战斗史一次又一次证明,仅依靠人类的极限,无法战胜哥斯拉。因为哥斯拉就是地球按照人类极限创造出的怪物。 晴生在编导的安排下已经到达人类的极限,再面临最终选择时,晴生就要面对这样的难题。晴生再突破一步,他就成为非人的存在;后退一步,他就再一次证明仅靠人类无法战胜哥斯拉。 有时候不做事会比做事更需要勇气和担当。 全片最激烈的冲突聚集到晴生个人身上,晴生的选择也成了观众们讨(吐)论(槽)的焦点。当大家都在激烈讨论晴生的选择时,影片的目的也就达到了。 最后船新王者基多拉作为彩蛋出现,预示着第三部将会是一场旷日持久天翻地覆的大战,着实令人期待。 突破极限则正中下怀, 守住底线更需要勇气。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 动画(3591) 科幻(3202) 冒险(717) 日本(2009) 酷(1557) 剧情片(3459) 娱乐片(914) Netflix(18)

