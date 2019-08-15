讨论人类的极限——《哥斯拉：决战之都》

今天介绍日本动画电影《哥斯拉：决战之都》。

片名Gojira: kessenkido zoshoku toshi (2018)，别名哥斯拉：决战机动增殖都市 / GODZILLA 第二章。

《哥斯拉：决战之都》是哥斯拉动画三部曲第二部，由网飞出品。该系列根据前传小说改编而来，讲述存在另一种平行宇宙内的哥斯拉。

第一部中，人类和外星人联军成功击杀哥斯拉幼崽，惹得正派哥斯拉不开心。哥斯拉登场后瞬间团灭联军，联军惨败。

到了第二部中，联军重整旗鼓，在充分考虑沉没成本，并比较是战是逃的问题后，联军决定依靠当地群众重新发动武装斗争，依靠先人留下的黑科技和当地群众，再次集结，准备将哥斯拉彻底消灭。

在人类联军中，除了原生地球人外，还有两个不同种族的外星人。他们是毕鲁萨鲁多星人和艾克西夫星人。

毕鲁萨鲁多星人和艾克西夫星人就像人类未来发展形态的两种极端。

毕鲁萨鲁多星人崇尚绝对理性，严格按照逻辑办事，对错也只是逻辑演算的结果，结果无关善恶。理性是一切行为的行动准则，违背理性的行为就可以算是犯罪了，符合理性的行为则是正确的。

艾克西夫星人则恰恰相反，他们崇尚感性。每个艾克西夫星人都是虔诚的教徒，信奉他们心中的神明。魔法或者说神迹，其实就是更高等级的科技。你不能说艾克西夫星人在搞封建迷信，只是因为他们使用的工具已经超越现阶段人们的理解范围，所以在不理解的人看来就像魔法神迹。

人类夹在强调理性和感性的两个种族中间，有时如何选择就成了关键。

大部分时间人类都是在神迹的指引下选择理性，看起来两边都不得罪，其实早已经把两方外星人都得罪了。

有时候两边都不站队其实就是同时与两方为敌，只不过碍于大家都是太空流浪汉的身份，大家都在隐忍着没有发作。

男主角晴生从第一部开始，就一直负责推动剧情的重任。第一部里他研究开发了对战哥斯拉的战斗方案，并付诸实施，成功击破了小型哥斯拉。第二部中，他顶住压力迎难而上，组织起被击溃的游兵散勇，利用先人留下的纳米黑科技，再次向哥斯拉发起挑战。

要知道这次《哥斯拉》是新的三部曲，如果第二部里就将哥斯拉消灭了，第三部还怎么拍呢。

于是电影将理性和感性的冲突集中在晴生身上，让晴生面对最终一战的究极难题。到底是服从理性，抹去自身的人性和感性，孤注一掷地消灭哥斯拉，还是服从感性，顺从身上的人性，为了身边的战友，放弃一击必杀的机会。

第二部《哥斯拉：决战之都》主要目的是讨论人类极限。究竟是一念成佛还是一念成魔。

为了达到目的，需要付出多少代价；为了“正义”的目的，能否选择邪恶的方式；或者为了实现初心，而成了当初厌恶的存在。在“胜利”触手可及的时候，还能守住初心才是最难的。晴生的选择无疑将是主导事件未来发展的关键。

影片最终抛出了一个大家喜闻乐见的结论：消灭怪兽只能是更厉害的怪兽。就像能够制服流氓的肯定是更流氓的流氓一样，想要降服恶魔，只能成为或者召唤出更厉害的恶魔。

和哥斯拉的战斗史一次又一次证明，仅依靠人类的极限，无法战胜哥斯拉。因为哥斯拉就是地球按照人类极限创造出的怪物。

晴生在编导的安排下已经到达人类的极限，再面临最终选择时，晴生就要面对这样的难题。晴生再突破一步，他就成为非人的存在；后退一步，他就再一次证明仅靠人类无法战胜哥斯拉。

有时候不做事会比做事更需要勇气和担当。

全片最激烈的冲突聚集到晴生个人身上，晴生的选择也成了观众们讨（吐）论（槽）的焦点。当大家都在激烈讨论晴生的选择时，影片的目的也就达到了。

最后船新王者基多拉作为彩蛋出现，预示着第三部将会是一场旷日持久天翻地覆的大战，着实令人期待。

突破极限则正中下怀，

守住底线更需要勇气。

这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视