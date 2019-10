拧得过大腿的胳膊——《冠军》 今天聊聊韩国电影《冠军》。 片名Champion (2018),别名冠军大叔(台) / 神臂大叔(港)。 影片关于一种体育项目赛事,光看海报,一般人还真是很难猜出这是什么体育赛事。 当你看到马东锡的麒麟臂后,再告诉你这是一部为他量身定做的电仪,或许你可以猜到这是啥比赛了。没错,这次的冠军就是掰腕子冠军。 马东锡扮演的是一名叫做马克的男人,一亮相,给人的感觉就是孔武有力、极为强壮。光看他宽阔的后背,就给人一种很不好惹的感觉。 马克从小是一名弃婴,被人领养后,慢慢长大后辗转到了美国,凭着一身力气,做着酒店保镖的工作。马克挺喜欢掰腕子,参加过不少比赛,也得过很多奖项。 影片开场就用很简短的语言交代清楚马克的人物特征,一双麒麟臂尤为显眼,见过他的人都会猜到,马克是个掰腕子的好手。 随后影片从金钱和感情两条线索展开,两条线索相互影响,塑造了一个完整的掰腕子冠军。 马克的损友晋基觉得,可以充分利用马克的力量条件赚钱,于是把马克忽悠回韩国,带着马克参加并不是那么正规的掰手腕比赛。 说的好听点叫做不正规,其实就是地下赌场的赌博比赛。 马克仗着力量和技巧出色,不愿意配合赌场假赛。而能够开地下赌场的自然都不是善茬,这下子两方算是结下了梁子。马克虽然能够很保护自己,但没办法永远保证身边的朋友安全。 断人财路如杀人父母,马克破坏了赌场的骗局,自然就成了赌场的对头。 影片在马克的健硕强壮和黑帮的外强中干之间制造了很多笑点。虽然观众们看着很轻松,其实还是会替马克捏一把汗。自己在明,坏人在暗,身处扫黑除恶和放屁一样的韩国,好人的安危才是一个悬念。 还好影片走的喜剧路线,将正邪双方的斗争表现地很轻松,观众们看的时候不会那么紧张。 不过还是奉劝普通人,不要和乱七八糟的混混扯上关系。 感情戏方面,马克的弃婴身份成了最大伏笔。马克一直在寻找自己的亲身母亲,就像所有人都想要寻根一样,马克也希望找到自己的来时路。 当马克和当初抛弃过自己的家庭相遇时,新的戏剧冲突又开始了。喜怒哀乐忧,多种情绪齐刷刷地冲向马克,马克会作何感想,这就留个观众们去影片中自行发掘了。 可以说《冠军》完全是为马东锡量身定制的一部影片,比赛项目根据他的身形而来,片中设置了部分感情戏又不会过于复杂,大部分时间只需老马中规中矩地表现即可。 《冠军》的主要看点就是马东锡秀肌肉,剩余部分则略显套路,高潮设置完全在意料之中。剧情方面略显粗糙,尤其是马克的家庭线索最后交代的不甚完整。毕竟开放性结局和没有交代完整还不一样,电影至少把该拍的剧情拍出才算完整,全靠观众猜测就不对了。 拧得过大腿的胳膊, 精通掰腕子的舅舅。 点击这里: 近期影视推荐

