拧得过大腿的胳膊——《冠军》

今天聊聊韩国电影《冠军》。

片名Champion (2018)，别名冠军大叔(台) / 神臂大叔(港)。

影片关于一种体育项目赛事，光看海报，一般人还真是很难猜出这是什么体育赛事。

当你看到马东锡的麒麟臂后，再告诉你这是一部为他量身定做的电仪，或许你可以猜到这是啥比赛了。没错，这次的冠军就是掰腕子冠军。

马东锡扮演的是一名叫做马克的男人，一亮相，给人的感觉就是孔武有力、极为强壮。光看他宽阔的后背，就给人一种很不好惹的感觉。

马克从小是一名弃婴，被人领养后，慢慢长大后辗转到了美国，凭着一身力气，做着酒店保镖的工作。马克挺喜欢掰腕子，参加过不少比赛，也得过很多奖项。

影片开场就用很简短的语言交代清楚马克的人物特征，一双麒麟臂尤为显眼，见过他的人都会猜到，马克是个掰腕子的好手。

随后影片从金钱和感情两条线索展开，两条线索相互影响，塑造了一个完整的掰腕子冠军。

马克的损友晋基觉得，可以充分利用马克的力量条件赚钱，于是把马克忽悠回韩国，带着马克参加并不是那么正规的掰手腕比赛。

说的好听点叫做不正规，其实就是地下赌场的赌博比赛。

马克仗着力量和技巧出色，不愿意配合赌场假赛。而能够开地下赌场的自然都不是善茬，这下子两方算是结下了梁子。马克虽然能够很保护自己，但没办法永远保证身边的朋友安全。

断人财路如杀人父母，马克破坏了赌场的骗局，自然就成了赌场的对头。

影片在马克的健硕强壮和黑帮的外强中干之间制造了很多笑点。虽然观众们看着很轻松，其实还是会替马克捏一把汗。自己在明，坏人在暗，身处扫黑除恶和放屁一样的韩国，好人的安危才是一个悬念。

还好影片走的喜剧路线，将正邪双方的斗争表现地很轻松，观众们看的时候不会那么紧张。

不过还是奉劝普通人，不要和乱七八糟的混混扯上关系。

感情戏方面，马克的弃婴身份成了最大伏笔。马克一直在寻找自己的亲身母亲，就像所有人都想要寻根一样，马克也希望找到自己的来时路。

当马克和当初抛弃过自己的家庭相遇时，新的戏剧冲突又开始了。喜怒哀乐忧，多种情绪齐刷刷地冲向马克，马克会作何感想，这就留个观众们去影片中自行发掘了。

可以说《冠军》完全是为马东锡量身定制的一部影片，比赛项目根据他的身形而来，片中设置了部分感情戏又不会过于复杂，大部分时间只需老马中规中矩地表现即可。

《冠军》的主要看点就是马东锡秀肌肉，剩余部分则略显套路，高潮设置完全在意料之中。剧情方面略显粗糙，尤其是马克的家庭线索最后交代的不甚完整。毕竟开放性结局和没有交代完整还不一样，电影至少把该拍的剧情拍出才算完整，全靠观众猜测就不对了。

拧得过大腿的胳膊，

精通掰腕子的舅舅。

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