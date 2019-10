献给白领们的解压电影——《大骚乱》 今天聊聊美国电影《大骚乱》。 片名Mayhem (2017),别名去死吧!老板(台)。 本片将目光对准办公室白领,用一种天马行空的方式,为白领们提供了一个颇为有趣的解压方式,将大家只敢想想的事情用比较刺激的方式拍摄出来。 专注白领解压的类型电影很多,我是根据《办公室僵尸起义》才知道《大骚乱》的,也算是一种反向观影吧。 本片以“办公室大屠杀”为卖点和噱头,讲述发生在大型公司的一场办公室混战。 彼时的社会上,存在一种名叫ID-7的非致命病毒。这个病毒十分有趣,就像蠕虫病毒一样,可以控制人类大脑,让人类放弃所有的文明规则,彻底释放内心狂野冲动的原始本能。 也就是说这个ID-7病毒并不会直接造成人类死亡,但是抛弃所有文明规则的人类,会造成什么样的后果就不是病毒所能控制的。 被ID-7病毒感染的人类如果做了错事,甚至触犯法律,该如何判决呢。 当时社会上有一个著名判例,案件中嫌疑人感染ID-7病毒,并杀害了受害者,判决认为嫌疑人并非主观故意,而是因为感染病毒后无法控制行为,因此被判无罪。 也就是说,法律眼中,ID-7病毒感染者行为和梦游者梦游期间的行为无异,无需为自己的行为负责。这也成了影片可以肆无忌惮大开杀戒的最好理由。 本片男主角德里克·曹 Derek Cho的扮演者是史蒂文·元StevenYeun,史蒂文·元为人熟知是在《行尸走肉》中扮演格伦。这次他要对付的可不是没有灵魂的行尸走肉,而是被病毒控制了大脑的都市白领。 德里克在这个大型公司里勤勤恳恳工作了多年,职位也逐渐提升。可随着职务提升,他不可避免地被迫卷入办公室政治之中。 哪里都有精于钻营的人,哪里都有功夫在八小时之外的人。德里克一头心思提升业务能力时,别人也没闲着,将精力放在打压异己上。 外号海妖“The Siren”的高层副手工作出现失误,但她就可以明目张胆地将所有过错推给德里克,逼迫德里克辞职了事。 德里克当然十分生气,想要找董事会评评理,就在这个时候,大楼内的ID-7病毒爆发了。免疫部门强制要求隔离大楼24小时,彻底清除病毒后才能开放大楼。 就在这24小时内,德里克要充分ID-7病毒杀上董事会,为自己讨一个说法,与此同时,高层也要不惜一切代价全力阻止德里克。 一场血腥战斗就此展开。 电影就是拍给苦哈哈的小白领们看的。忙碌了一天的职场工蚁们,拖着疲惫的身体,打开电影,看着德里克们做着自己只能想想的事情,过过干瘾,也是十分爽快感。 《大骚乱》一针见血地指出“这栋楼里的人,薪水和智商成反比。” 相信很多人在工作都有体会,那些溜须拍马,懂得领导G点的人,工作能力不行却一路平铺青云。而那些依靠蝇营狗苟方法上位的人,又希望手下的人会像当初自己跪舔领导的样子跪舔自己,如此往复,精于此道的人就成了一种不小的利益集团。 当然还有很多人不屑与此,正经工作总是需要有人做的,除了那些专攻八小时之外的人,还有更多的人会将精力放在八小时之内,钻营业务。就像德里克一样,靠着勤奋努力一步步提升职务。 八小时之内的人和八小时之外的人似乎就成了两种群体。最后形成的局面就像德里克所处的大型公司一样,钻营关系的草包爬到高位,但要依靠有业务能力的人做工作,当草包工作失误时,就让业务骨干背包,再换一个老黄牛。 只是这次草包们招惹的是德里克,而且是被ID-7病毒感染的德里克。一场无所畏惧的反抗就此展开。要说一切反动派都是纸老虎,别看草包们平时人五人六的,真的遇到硬茬也都是秒怂的货色。 影片给职场白领们一丝慰藉,至少最后还是正义必胜,那些勤奋努力的人都能得到还不错的归宿。 看电影的时候,大家可以爽一爽;看完电影,大家还是要打开微信,看看又有什么工作安排吧…… 反动派都是纸老虎, 抓住机会干他一炮。 点击这里: 近期影视推荐

