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献给白领们的解压电影——《大骚乱》

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2019-10-18 21:19:37

献给白领们的解压电影——《大骚乱》

今天聊聊美国电影《大骚乱》。

片名Mayhem (2017)，别名去死吧！老板()

 

本片将目光对准办公室白领，用一种天马行空的方式，为白领们提供了一个颇为有趣的解压方式，将大家只敢想想的事情用比较刺激的方式拍摄出来。

 

专注白领解压的类型电影很多，我是根据《办公室僵尸起义》才知道《大骚乱》的，也算是一种反向观影吧。

本片以“办公室大屠杀”为卖点和噱头，讲述发生在大型公司的一场办公室混战。

彼时的社会上，存在一种名叫ID-7的非致命病毒。这个病毒十分有趣，就像蠕虫病毒一样，可以控制人类大脑，让人类放弃所有的文明规则，彻底释放内心狂野冲动的原始本能。

也就是说这个ID-7病毒并不会直接造成人类死亡，但是抛弃所有文明规则的人类，会造成什么样的后果就不是病毒所能控制的。

 

被ID-7病毒感染的人类如果做了错事，甚至触犯法律，该如何判决呢。

当时社会上有一个著名判例，案件中嫌疑人感染ID-7病毒，并杀害了受害者，判决认为嫌疑人并非主观故意，而是因为感染病毒后无法控制行为，因此被判无罪。

也就是说，法律眼中，ID-7病毒感染者行为和梦游者梦游期间的行为无异，无需为自己的行为负责。这也成了影片可以肆无忌惮大开杀戒的最好理由。

 

本片男主角德里克·曹 Derek Cho的扮演者是史蒂文·元StevenYeun，史蒂文·元为人熟知是在《行尸走肉》中扮演格伦。这次他要对付的可不是没有灵魂的行尸走肉，而是被病毒控制了大脑的都市白领。

德里克在这个大型公司里勤勤恳恳工作了多年，职位也逐渐提升。可随着职务提升，他不可避免地被迫卷入办公室政治之中。

哪里都有精于钻营的人，哪里都有功夫在八小时之外的人。德里克一头心思提升业务能力时，别人也没闲着，将精力放在打压异己上。

外号海妖“The Siren”的高层副手工作出现失误，但她就可以明目张胆地将所有过错推给德里克，逼迫德里克辞职了事。

德里克当然十分生气，想要找董事会评评理，就在这个时候，大楼内的ID-7病毒爆发了。免疫部门强制要求隔离大楼24小时，彻底清除病毒后才能开放大楼。

 

就在这24小时内，德里克要充分ID-7病毒杀上董事会，为自己讨一个说法，与此同时，高层也要不惜一切代价全力阻止德里克。

一场血腥战斗就此展开。

 

电影就是拍给苦哈哈的小白领们看的。忙碌了一天的职场工蚁们，拖着疲惫的身体，打开电影，看着德里克们做着自己只能想想的事情，过过干瘾，也是十分爽快感。

《大骚乱》一针见血地指出“这栋楼里的人，薪水和智商成反比。”

相信很多人在工作都有体会，那些溜须拍马，懂得领导G点的人，工作能力不行却一路平铺青云。而那些依靠蝇营狗苟方法上位的人，又希望手下的人会像当初自己跪舔领导的样子跪舔自己，如此往复，精于此道的人就成了一种不小的利益集团。

当然还有很多人不屑与此，正经工作总是需要有人做的，除了那些专攻八小时之外的人，还有更多的人会将精力放在八小时之内，钻营业务。就像德里克一样，靠着勤奋努力一步步提升职务。

 

八小时之内的人和八小时之外的人似乎就成了两种群体。最后形成的局面就像德里克所处的大型公司一样，钻营关系的草包爬到高位，但要依靠有业务能力的人做工作，当草包工作失误时，就让业务骨干背包，再换一个老黄牛。

只是这次草包们招惹的是德里克，而且是被ID-7病毒感染的德里克。一场无所畏惧的反抗就此展开。要说一切反动派都是纸老虎，别看草包们平时人五人六的，真的遇到硬茬也都是秒怂的货色。

 

影片给职场白领们一丝慰藉，至少最后还是正义必胜，那些勤奋努力的人都能得到还不错的归宿。

看电影的时候，大家可以爽一爽；看完电影，大家还是要打开微信，看看又有什么工作安排吧……

 

反动派都是纸老虎，

抓住机会干他一炮。

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标签： 喜剧(4431) 美国(8544) 惊悚(3468) 血腥(572) 恐怖(2497) 娱乐片(942)

6.4 

大骚乱 (2017)

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大骚乱/Mayhem(2017)
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