型男联手驱魔——《阴曹使者》

今天聊聊韩国电影《阴曹使者》。

片名The Divine Fury (2019)，别名驱魔使者(台) / 使者。

本片是韩国型男版《驱魔人》，讲述一老一少两位神职工作人员驱除作祟恶魔的故事。

本片由《与神同行》原班人马打造，特效水平和《与神同行》保持了较为持平的水准，在影片中很多地方，也可以看出《与神同行》的影子。

男主角名叫荣厚，是一名战绩颇佳的搏击运动员，常年比赛无一败绩，由演员朴叙俊饰演。

故事从荣厚小时候开始讲起，20年前荣厚还是一名小学生，母亲生他时难产死了。他的父亲是一名交警，一次夜班执勤时不幸殉职。

自此荣厚孤苦伶仃一人长大。荣厚也对曾经报以厚望的宗教产生极大的抵触情绪。因为父亲和自己一直在为母亲祈祷，从未见过母亲能够死而复生；因为自己一直为父亲平安回家祈祷，同样未能让父亲避开灾祸。

荣厚选择用格斗的方式发泄苦闷，在拳击台上毫不留情地将对手打趴在地。

和荣厚搭档的老年人是安神父，由老戏骨安圣基饰演。

安神父常年奋战在驱魔打鬼的第一线，有着丰富的战斗经验。多年战斗也让安神父变得低调沉稳，对年轻人的浮躁表示十分理解。面对荣厚的愤怒，安神父有足够的耐心去开导。

影片中的恶魔均出自基督教，与之对抗的荣厚和安神父同样采用基督教的驱魔方式。

他们用基督教的悼词，呼唤圣父圣子圣灵的帮助，狂撒圣水，大声喊出恶魔的名字，完成驱魔仪式。

只是影片的中文译名有些牵强。《The Divine Fury》直译为“上帝的愤怒”挺好，可能翻译人员觉得不够霸气，就翻译成了《阴曹使者》。

阴曹地府是佛教说法，我们熟悉的阴曹使者是牛头马面，负责为阎王爷抓回那些阳寿耗尽的人，偶尔也会当当打手。《阴曹使者》中的两位则是属于神职人员，负责帮助上帝惩戒那些恶魔，并不用超度亡魂。

原本影片的内容就是基督教驱魔故事，翻译成带有佛教特色的名字后，给人的感觉反而挺杂糅的。

荣厚和安神父更符合“上帝的怒气”，专门用于扫黑除恶，对付敌对势力就是采取简单粗暴的手段，能用拳头说话的时候绝不哔哔。

说影片是型男版的《驱魔人》还是比较贴切的。

朴叙俊负责脸蛋和身材，影片中绝大部分场景都是由他负责“卖肉”，动不动就脱光上衣，露出一身腱子肉，加上他脸蛋也很漂亮，看着还是很舒服的。只是他的问题就是型男面瘫般的演技，从头到尾很少有表情，大部分都是面无表情地在演戏。荣厚身上还担负着角色成长和转变的线索，荣厚从质疑基督教到信奉三圣，是一条很好的线索，可惜朴叙俊的表现差强人意。如果不是为了看他的颜值，不知道会有多少人能够忍受他的表现。

老戏骨安圣基负责演技，每个眼神都能做到符合人物角色所处情形，不会让人觉得出戏。老一辈神父历经各种磨难，身经百战，成长为守护一方的驱魔大神。安神父颇有一种泰山崩于前而面不改色的稳重感，什么样的妖魔鬼怪他没见过，即便是666个恶魔附体的至邪之体也不怕。

影片的特效和《与神同行》差不多，只是略微逊色一些，总体还不错，可以一看。

结尾很明显地留下了一个坑，从深坑里伸出的触手表明背后还有更加邪恶的恶魔，且看第二部如何演绎。

重视觉轻剧情，

型男联手驱魔。

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