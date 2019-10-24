网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>电影及电影人及电影发烧友的联盟公社>>《丑娃娃》：这么丑的电影上哪儿去找啊？

《丑娃娃》：这么丑的电影上哪儿去找啊？

加入收藏

2019-10-24 17:07:37

 

这是一部在院线一闪而过的电影，总票房355万，几乎全是第一天贡献的。

观众还没反映过来，它就下映了，叫它《闪电侠丑娃娃》我看更合适。

电影剧情挺老套，一群生活在丑娃镇的丑娃娃对外面的世界充满好奇，于是闯入了完美娃娃的世界，发现了一直以来深藏的秘密。

为了心中理想（成为一个被人类小孩选中的玩具娃娃）和拯救丑娃镇即将失去的快乐，丑娃娃们决定要证明自己，进而逆转命运……


 

一个丑小鸭变天鹅的老故事，就这么不受待见么？只值355万票房？

因为……它真的很丑！

首先造型很丑，看完立马就忘记了；

其次音乐很丑，听完很快记不住了……

但它的内涵却是美丽的——关于“丑人”的逆袭。

这一逆袭，是一个自卑、自怜、自信到自傲的渐变过程，它甚至翻越了世纪。


 

1、上世纪80年代：《野百合也有春天》

“就算你留恋开放在水中娇艳的水仙，别忘了山谷里寂寞的角落里，野百合也有春天……”

在那个年代里，“丑人”是含蓄的、自卑自怜的，居于弱势防守姿态，只能通过哀怨的呼唤来博取同情与回头一顾。

对应影片，丑娃娃小希生活在偏僻而寂寞的丑娃镇，终日期盼着自己受到眷顾的那一天……


 

2、上世纪90年代：《我很丑可是我很温柔》

“我很丑，可是我很温柔。外表冷漠，内心狂热，那就是我。

我很丑，可是我有音乐和啤酒。一点卑微，一点懦弱，可是从不退缩……”

在这个年代里，“丑人”逐渐有了底气，开始发起防守反击，呐喊出自己的与众不同，进而发表少数派宣言，向主流社会挑战。

对应影片，丑娃娃们开启了向外面世界的冒险，表达自己的存在。


 

3、新世纪：《丑八怪》

“丑八怪，能否别把灯打开。我要的爱，出没在漆黑一片的舞台。

丑八怪，在这暧昧的时代，我的存在，不意外！

丑八怪，其实见多就不怪。放肆去High，用力踩，那不堪一击的洁白。

丑八怪，这是我们的时代。我不存在，才意外！”

时间来到当前的时代，“丑人”早就抛却了自卑感。在这个时代，每个人都有权力、有资本去放肆High。

在这个时代，“丑人”甚至主宰了舞台，个性化、差异化成为了主流。缺乏特点的“美”被踩在了脚下，沦为那不堪一击的洁白。

对应影片，丑娃娃战胜了以陆少为代表的完美娃娃，成为了这个世界的新宠。


 

时代在不断变化，“美”与“丑”的标准也在默默发生改变。

我们不再迷信那刻板的“美”，也不再嫌弃那鲜活的“丑”，这个时代需要个性的彰显，需要自信的表达，需要更多的丑娃娃站上那舞台。

票房上，《丑娃娃》是败了；

但实质里，《丑娃娃》是……完败！

这电影实在是太丑了！毫无惊喜，毫无亮点，我都它丑哭了……


6.5 

丑娃娃 (2019)

影评(2)

收藏(45)

丑娃娃/UglyDolls(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/7548286/blog/8200850/
--------------------
我于电影，是一粒沙；电影于我，却是一片海。

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
电影及电影人及电影发烧友的联盟公社 20865

RSS订阅

电影及电影人及电影发烧友的联盟公社

409336名成员8578个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:7分

 