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创意取胜反套路——《断裂》

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2019-12-29 22:54:33

创意取胜反套路——《断裂》

今天聊聊电影《断裂》。

片名Fractured (2019)，别名断线(台) / 曲折(港)。

 

本片是一部场景和人物都很少的惊悚电影，主要依靠演员的出色表演和精妙的情节设置取胜。

看惯了满天神佛特效炸裂的大片后，观众们可以换换口味，看看这部很有想法的小成本影片。就像吃惯了满汉全席后，吃点素的，可以换换口味清清肠胃。

 

男主角名叫雷·门罗，他开车载着妻女从岳父岳母家返程。

路途经过一个公路休息站时，女儿佩里发生意外，雷·门罗心急如焚，赶紧将女儿送往最近医院救治。

进入医院后，雷·门罗渐渐发觉了一些不对劲，似乎医院里的医生护士们都在进行着一些不可告人的勾当。情急之下，雷·门罗大闹医院，从一群不怀好意的医护工作者手中救出妻女，一路飞奔回家。

 

《断裂》影片中的悬疑气氛做得比较足，观众们跟着雷·门罗的步伐，为拯救妻子女儿做着各种努力。原本很简单的一起旅途意外，被演绎地跌宕起伏，让人感到宛如深陷巨大阴谋。

 

随着影片发展，观众们可以得知雷·门罗的心路历程。

他真的是一路走来一路艰辛，旅途中的意外成了压垮他的最后一根稻草。原本雷·门罗的生活就已经岌岌可危，处在随时可以崩溃的边缘，偏偏祸不单行，他的女儿又在这个节骨眼上发生了意外。雷·门罗也因此陷入了深深的绝望。

 

雷·门罗第一段婚姻以悲剧收场，当年因为自己酗酒，造成车祸，妻子和胎中婴儿当场毙命。自此雷·门罗陷入了一段长时间的低沉期。

随后雷·门罗和第二人妻子乔安妮开始了第二段婚姻。俩人结婚六年，但是因为雷·门罗一直没有能够振作起来，俩人的感情生活走到瓶颈，岌岌可危。

 

乔安妮一直希望雷·门罗能够振作起来，担负起作为丈夫、作为父亲的责任，活得像个男人。

这次妻女发生意外后，雷·门罗觉得自己要勇敢地站出来，担负起自己应尽的责任才行。为此他不惜大闹医院，但看着妻子女儿对自己的认可，他觉得一切付出都值了。

 

男主角雷·门罗由萨姆·沃辛顿 Sam Worthington扮演。萨姆·沃辛顿在《阿凡达》《血战钢锯岭》之后，也没有什么叫好又叫座的作品，这次出演的依旧是一部小成本依靠创意取胜的作品。

看到女主角莉莉·拉贝，我就想到她的《美国恐怖故事》。一张充满古典韵味的脸蛋太具有标志性，这次她只想有一个可以依靠的丈夫，要求并不过分，只是处理问题的方式方法可能没有顾及对方感受。

 

【以下可能剧透】

如果知乎有这么一条提问：“患有严重的创伤后应激障碍会是一种怎样的体验？”那么这部《断裂》应该是非常切题地回答了这个问题。

创伤后应激障碍PTSD全称是Post-traumatic stress disorder，患者在经历或看到创伤性事件后，产生一系列长时间、影响正常生活的应激反应。

而PTSD患者会表现为四种典型症状。

一是反复闪回式体验当初创伤事件；二是回避与创伤事件有关的刺激，感情变得麻木；三是心境和认知发生改变；四是警觉性增高。

 

雷·门罗创伤后应激障碍后开始不自觉地保护自己，完全是按照这四种典型症状去演绎角色。

当剧烈变故突然发生时，雷·门罗不愿意再次面对同样的惨剧，于是他在自己的大脑内营造出了另一种“事实”。在他自己营造的幻境中，他成为一名负责有爱的丈夫、父亲，顶起了家庭重担，在妻女面临重大困难时，及时帮助她们度过难关。

片中也多次闪回悲剧现场，一次次地刺激雷·门罗，迫使他选择逃避现实。重创之下，雷·门罗将医院看成黑心店，警惕性莫名增高，正常世界变得扭曲，雷·门罗也陷入其中不能自拔。

 

好的创意是成功的一半，影片用大量篇幅营造一个诡异充满矛盾的情景，用最后的结局完成圆满收官，惊悚气氛浓厚，演员表演精湛，不失为一部佳作。

 

创意取胜反套路。

一人一车一医院。

 

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标签： 美国(8589) 惊悚(3518) 小成本(1570) Netflix(32)

6.3 

断裂 (2019)

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断裂/Fractured(2019)
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