创意取胜反套路——《断裂》 今天聊聊电影《断裂》。 片名Fractured (2019),别名断线(台) / 曲折(港)。 本片是一部场景和人物都很少的惊悚电影,主要依靠演员的出色表演和精妙的情节设置取胜。 看惯了满天神佛特效炸裂的大片后,观众们可以换换口味,看看这部很有想法的小成本影片。就像吃惯了满汉全席后,吃点素的,可以换换口味清清肠胃。 男主角名叫雷·门罗,他开车载着妻女从岳父岳母家返程。 路途经过一个公路休息站时,女儿佩里发生意外,雷·门罗心急如焚,赶紧将女儿送往最近医院救治。 进入医院后,雷·门罗渐渐发觉了一些不对劲,似乎医院里的医生护士们都在进行着一些不可告人的勾当。情急之下,雷·门罗大闹医院,从一群不怀好意的医护工作者手中救出妻女,一路飞奔回家。 《断裂》影片中的悬疑气氛做得比较足,观众们跟着雷·门罗的步伐,为拯救妻子女儿做着各种努力。原本很简单的一起旅途意外,被演绎地跌宕起伏,让人感到宛如深陷巨大阴谋。 随着影片发展,观众们可以得知雷·门罗的心路历程。 他真的是一路走来一路艰辛,旅途中的意外成了压垮他的最后一根稻草。原本雷·门罗的生活就已经岌岌可危,处在随时可以崩溃的边缘,偏偏祸不单行,他的女儿又在这个节骨眼上发生了意外。雷·门罗也因此陷入了深深的绝望。 雷·门罗第一段婚姻以悲剧收场,当年因为自己酗酒,造成车祸,妻子和胎中婴儿当场毙命。自此雷·门罗陷入了一段长时间的低沉期。 随后雷·门罗和第二人妻子乔安妮开始了第二段婚姻。俩人结婚六年,但是因为雷·门罗一直没有能够振作起来,俩人的感情生活走到瓶颈,岌岌可危。 乔安妮一直希望雷·门罗能够振作起来,担负起作为丈夫、作为父亲的责任,活得像个男人。 这次妻女发生意外后,雷·门罗觉得自己要勇敢地站出来,担负起自己应尽的责任才行。为此他不惜大闹医院,但看着妻子女儿对自己的认可,他觉得一切付出都值了。 男主角雷·门罗由萨姆·沃辛顿 Sam Worthington扮演。萨姆·沃辛顿在《阿凡达》《血战钢锯岭》之后,也没有什么叫好又叫座的作品,这次出演的依旧是一部小成本依靠创意取胜的作品。 看到女主角莉莉·拉贝,我就想到她的《美国恐怖故事》。一张充满古典韵味的脸蛋太具有标志性,这次她只想有一个可以依靠的丈夫,要求并不过分,只是处理问题的方式方法可能没有顾及对方感受。 【以下可能剧透】 如果知乎有这么一条提问:“患有严重的创伤后应激障碍会是一种怎样的体验?”那么这部《断裂》应该是非常切题地回答了这个问题。 创伤后应激障碍PTSD全称是Post-traumatic stress disorder,患者在经历或看到创伤性事件后,产生一系列长时间、影响正常生活的应激反应。 而PTSD患者会表现为四种典型症状。 一是反复闪回式体验当初创伤事件;二是回避与创伤事件有关的刺激,感情变得麻木;三是心境和认知发生改变;四是警觉性增高。 雷·门罗创伤后应激障碍后开始不自觉地保护自己,完全是按照这四种典型症状去演绎角色。 当剧烈变故突然发生时,雷·门罗不愿意再次面对同样的惨剧,于是他在自己的大脑内营造出了另一种“事实”。在他自己营造的幻境中,他成为一名负责有爱的丈夫、父亲,顶起了家庭重担,在妻女面临重大困难时,及时帮助她们度过难关。 片中也多次闪回悲剧现场,一次次地刺激雷·门罗,迫使他选择逃避现实。重创之下,雷·门罗将医院看成黑心店,警惕性莫名增高,正常世界变得扭曲,雷·门罗也陷入其中不能自拔。 好的创意是成功的一半,影片用大量篇幅营造一个诡异充满矛盾的情景,用最后的结局完成圆满收官,惊悚气氛浓厚,演员表演精湛,不失为一部佳作。 创意取胜反套路。 一人一车一医院。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 美国(8589) 惊悚(3518) 小成本(1570) Netflix(32)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.