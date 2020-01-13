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半纪半演商业传奇——《创造约翰·德罗宁》

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2020-1-13 21:44:18

半纪半演商业传奇——《创造约翰·德罗宁》

今天聊聊电影《创造约翰·德罗宁》。

片名Framing John Delorean (2019)

 

《创造约翰·德罗宁》是一部风格独特的纪录片，影片采用纪录片加剧情片混合拍摄的方式，展现一代传奇商业奇才约翰·德罗宁的生平。

 

2019年12月31日，2019年的最后一天，一条关于日产汽车公司前董事长卡洛斯·戈恩出逃日本的新闻刷屏。原本在东京被监视居住的戈恩突然现身黎巴嫩，突破日本警方层层监控，并且发表了充满挑衅的声明。

卡洛斯·戈恩是汽车界传奇，拯救了日产、雷诺汽车公司。他充满戏剧性的故事将日本、法国、黎巴嫩三方推上前台，各说各的理，一时间真相扑朔迷离，直到现在各方还在相互角力。可以知道的是，戈恩的野心触碰到了日本和法国的国家利益，他想将日产、雷诺、三菱合并的计划让自己成了众矢之的。

事情真相如何，我们这些旁观者还无从得知，或许若干年后真相将被揭开，到时候我们也能在大荧幕上看到这起事件的来龙去脉。

 

恰巧最近看的这部《创造约翰·德罗宁》，记录的也是曾经的汽车界传奇故事。

故事主角就是约翰·德罗宁，他在美国汽车产业中心底特律长大，他曾经是上世纪70年代成功登上名人杂志封面的商界高管，他通过个人大胆想法改变了通用汽车的命运，他张扬高调的行事作风让他成了当时的社会明星，他也是卷入百万美金交易的落网毒贩。

他被誉为史上最大胆的汽车商人，也被当做史上最大的汽车骗子。

 

约翰·德罗宁的成功起于通用汽车，当年他敏锐地发现市场，力排众议推出庞蒂亚克GTO，帮助通用汽车取得巨大商业成功。庞蒂亚克GTO被认为人类历史上第一辆肌肉车。

庞蒂亚克GTO的成功是他一生最高光的时刻，他甚至被当做通用汽车公司下届总裁的最佳人选，他开始高调参加各种社会活动、约会女明星，成了张扬耀眼的商业明星。

与此同时，世界形势悄然发生着变化，能源危机悄然而至，人们对汽车的兴趣从肌肉车转向更加经济省油的小型汽车。日本汽车和甲壳虫汽车乘机占领市场，而通用汽车则没有能够抓住市场，份额大跌。

口直心快行事高调的约翰·德罗宁成了通用汽车眼中最好的替罪羊，于是约翰·德罗宁被公司开除，曾经的不可一世都成了过往云烟。

 

约翰·德罗宁并没有就此放弃，他依旧以汽车作为自己的梦想。

于是他联合资本组建了德罗宁汽车公司DeLorean Motor Company，也就是简称DMC。

德罗宁汽车公司成立于1975年，就这样一段颇具神秘色彩的故事就此拉开。

德罗宁汽车公司总共只生产过一个型号的汽车，称作DeLorean，具体型号为DeLorean DMC-12。DeLorean DMC-12最大的特点就是不锈钢车体、与众不同的鸥翼车门，此外还继承了V6发动机等肌肉车特点。

 

DMC-12由于一系列设计问题导致返修，厂房所在地爱尔兰也遭受战乱，英国政府也停止了对其补贴政策，众多不利因素纷至沓来。

这让德罗宁汽车公司雪上加霜，成立没多久，公司就岌岌可危。

 

德罗宁汽车公司在1982年就破产了。或许德罗宁汽车公司很短命，但在电影中，DMC-12得到了永生。

在经典科幻电影《回到未来》中，那款可以穿越时空的跑车就是DMC-12。古怪科学家埃米特·L·布朗博士将DMC-12改装成时间旅行机器，成为大家心中永恒经典。

但直到今日，大量的DMC-12依然还在使用当中。据资料称，生产约9000辆的DMC-12中有6500辆仍在使用，许多由车主、爱好者形成的社团与俱乐部依然十分活跃，甚至成为一种特殊的文化。

 

一个商业帝国就此轰然倒地，故事到这为止还不能称作为传奇。约翰·德罗宁后面的故事让他的生平变得更加富有戏剧性。

他陷入了FBI设局的贩毒案，随后又被爆出贪污1760万美金巨款。

或许将所有事件联系起来，人们才能厘清约翰·德罗宁的行事逻辑。他或许真的一心只想创造一个汽车帝国，制造出一款永恒经典的汽车。

不管他的一切行为初衷为何，他触碰违法红线的行为已经成了他抹不去的耻辱。为了梦想，可以努力，但不可以依靠违法乱纪行为达到。现在早已不是资本主义原始积累的蛮荒年代，文明社会时期讲究的是依法行事。毕竟过程不合法，结果再好，也有待商榷。

 

商业空想加上大量金融犯罪行为，让人很容易联想到本土人士贾跃亭。

不同的是，约翰·德罗宁真的造出了一辆颇为经典的汽车，贾跃亭的汽车则只能存在于PPT中。

有个笑话说的就是，某公司第一轮融资成功的时候甚至连产品都还没做出来，只因为他们PPT做得好，而到了第二轮融资的时候就失败了，因为这时候他们把产品做出来了。

 

这部《创造约翰·德罗宁》不是一部简单的纪录片。

一般的纪录片会放上大量的历史影像资料，再辅以与主人公相关的在世者的访谈，再用一条主线将整部纪录片串起来，电影就这么成了。

而这部《创造约翰·德罗宁》除了纪录片的惯用手段，还找了一堆演员来扮演约翰·德罗宁及其相关人员。电影又多了一份剧情片的味道。观众们在观影时，会有一种全新体验。

 

半纪半演商业传奇，

一代枭雄矛盾个体。

 

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标签： 历史(1844) 美国(8573) 剧情片(3605) 纪录片(852) 传记(812)

创造约翰德罗宁 (2019)

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创造约翰德罗宁/Framing John DeLorean(2019)
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