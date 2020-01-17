体验爱情美妙嫁给爱情——《他是龙》

今天聊聊电影《他是龙》。

片名Он – дракон / On - drakon / Dragons / He's a Dragon (2015)。

这是一部带有奇幻色彩的玛丽苏电影。

待字闺中的女主角米拉是公爵的小女儿，直到嫁人的那一天，米拉都不曾知道爱情是什么意思。突然而至的龙打破了米拉的平静生活，米拉也在奇幻色彩的经历中，体会到了爱情的滋味。重获自由后的米拉决定为自己活着，勇敢地追求爱情。

《他是龙》是一部女性向的电影。影片就像韩剧一样，受众是女性，全片都在讨好女性观众。

片中男女老少全部按照高颜值标准配备，特别是男主女主，更是颜值新标高。尤其值得一提的是男主角马特维·雷科夫 Matvey Lykov本身就是俄罗斯超模。根据资料介绍，他2007年在美国纽约时装周初次登台；2008年底入选全球最受欢迎男模TOP50；2009年成为十位最炙手可热的T台男模之一，同年与Gucci品牌签订了独家合同，合作至今。

锁骨大长腿，腹肌人鱼线。但凡你能够想到的小鲜肉标准，马特维·雷科夫都能带给你。

既然影片主打女性市场，那就得全方面充分表现马特维·雷科夫。别管高纬度气候怎么样，反正在龙岛上，马特维·雷科夫能不穿衣服时，绝对不会穿衣服。各种展现正脸侧脸颜值、各种秀腹肌人鱼线，肯定会让你看个过瘾。

如果将《他是龙》看做是一部类似国内主打小鲜肉的作品，那就大错特错了。

首先《他是龙》在剧情方面并不是那种令人难以忍受的狗血情节。大门不出二门不迈养尊处优的米拉原本对结婚、对爱情没有任何概念，她所接受的事情就是感情可以婚后满满培养，政治联姻似乎也没有什么过错。直到她体验到与英俊帅气威猛的龙的感情生活后，她才是真正体验到爱情滋味。

以女性觉醒作为一条线索串起剧情，就很符合当年最为流行的主流思想。

其次，比起国内的小鲜肉圈钱作品，《他是龙》在特效方面诚意满满。

尽管在影片中没有出现大量勇士斗恶龙的特效场景，但毕竟这部影片的目标受众是女性群体，龙的镜头只是烘托主线的背景板。只要龙在几处关键场景能够展现出相应的情绪就行，该雄伟的时候雄伟，该唯美的时候唯美。

能有几个人能够抵御得住与龙共舞的邀请呢，超人带着露易丝天上飞一圈就能俘获美人心，何况是奇幻生物龙呢。

其实将龙和屠龙勇士后人放在一起比较，本身就存在巨大的不平等。

一方面是拥有一片龙岛的高贵物种龙，龙还可以化身为人形阿尔曼，阿尔曼不仅颜值逆天，各种才能更是无所不能，男友力也是MAX；另一方面是屠龙勇士后代，看起来就像在吃家族老本的暴发户后代，结婚的目的也只不过是和公爵扯上联系，增强自己的政治资本，颜值尚可，但比起更加高大威猛的阿尔曼，差距肉眼可见。

两个男人硬件软件条件差距巨大，而且条件好的阿尔曼还和米拉有着感情基础，这让屠龙勇士后代丝毫没有竞争力。

《他是龙》按照禁欲系的方式表现男女爱情，在涉及性爱的时候，用十分隐晦却又十分直白的方式表现。阿尔曼被刻画成禁欲系男神，十分符合女性流行口味。

往奇幻方面想，高冷高颜值的阿尔曼在压抑不住内心时，就会化身为龙，四处喷射他胸膛里的火焰。龙族的繁殖方式也是用烈焰烧死女性，从灰烬中诞生龙蛋。阿尔曼带着米拉飞上云霄，看起来十分浪漫。

而这些只是将男性欲望用奇幻方式表现，实际所指自然一眼可以看出。阿尔曼能够控制住变龙的欲望，也暗示他可以控制着男性欲望。

感受过爱情后的米拉终于觉醒。她终于明白了婚姻自由，一定要嫁给爱情的道理。

所幸的是，米拉有一群愿意无条件帮助她的家人，还有一群不想激怒龙的斗龙士手下。米拉才得以顺利和阿尔曼走到最后。

最幸运的爱情故事，不过如此。

奇幻爱情故事目标女性，

体验爱情美妙嫁给爱情。

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