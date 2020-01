体验爱情美妙嫁给爱情——《他是龙》 今天聊聊电影《他是龙》。 片名Он – дракон / On - drakon / Dragons / He's a Dragon (2015)。 这是一部带有奇幻色彩的玛丽苏电影。 待字闺中的女主角米拉是公爵的小女儿,直到嫁人的那一天,米拉都不曾知道爱情是什么意思。突然而至的龙打破了米拉的平静生活,米拉也在奇幻色彩的经历中,体会到了爱情的滋味。重获自由后的米拉决定为自己活着,勇敢地追求爱情。 《他是龙》是一部女性向的电影。影片就像韩剧一样,受众是女性,全片都在讨好女性观众。 片中男女老少全部按照高颜值标准配备,特别是男主女主,更是颜值新标高。尤其值得一提的是男主角马特维·雷科夫 Matvey Lykov本身就是俄罗斯超模。根据资料介绍,他2007年在美国纽约时装周初次登台;2008年底入选全球最受欢迎男模TOP50;2009年成为十位最炙手可热的T台男模之一,同年与Gucci品牌签订了独家合同,合作至今。 锁骨大长腿,腹肌人鱼线。但凡你能够想到的小鲜肉标准,马特维·雷科夫都能带给你。 既然影片主打女性市场,那就得全方面充分表现马特维·雷科夫。别管高纬度气候怎么样,反正在龙岛上,马特维·雷科夫能不穿衣服时,绝对不会穿衣服。各种展现正脸侧脸颜值、各种秀腹肌人鱼线,肯定会让你看个过瘾。 如果将《他是龙》看做是一部类似国内主打小鲜肉的作品,那就大错特错了。 首先《他是龙》在剧情方面并不是那种令人难以忍受的狗血情节。大门不出二门不迈养尊处优的米拉原本对结婚、对爱情没有任何概念,她所接受的事情就是感情可以婚后满满培养,政治联姻似乎也没有什么过错。直到她体验到与英俊帅气威猛的龙的感情生活后,她才是真正体验到爱情滋味。 以女性觉醒作为一条线索串起剧情,就很符合当年最为流行的主流思想。 其次,比起国内的小鲜肉圈钱作品,《他是龙》在特效方面诚意满满。 尽管在影片中没有出现大量勇士斗恶龙的特效场景,但毕竟这部影片的目标受众是女性群体,龙的镜头只是烘托主线的背景板。只要龙在几处关键场景能够展现出相应的情绪就行,该雄伟的时候雄伟,该唯美的时候唯美。 能有几个人能够抵御得住与龙共舞的邀请呢,超人带着露易丝天上飞一圈就能俘获美人心,何况是奇幻生物龙呢。 其实将龙和屠龙勇士后人放在一起比较,本身就存在巨大的不平等。 一方面是拥有一片龙岛的高贵物种龙,龙还可以化身为人形阿尔曼,阿尔曼不仅颜值逆天,各种才能更是无所不能,男友力也是MAX;另一方面是屠龙勇士后代,看起来就像在吃家族老本的暴发户后代,结婚的目的也只不过是和公爵扯上联系,增强自己的政治资本,颜值尚可,但比起更加高大威猛的阿尔曼,差距肉眼可见。 两个男人硬件软件条件差距巨大,而且条件好的阿尔曼还和米拉有着感情基础,这让屠龙勇士后代丝毫没有竞争力。 《他是龙》按照禁欲系的方式表现男女爱情,在涉及性爱的时候,用十分隐晦却又十分直白的方式表现。阿尔曼被刻画成禁欲系男神,十分符合女性流行口味。 往奇幻方面想,高冷高颜值的阿尔曼在压抑不住内心时,就会化身为龙,四处喷射他胸膛里的火焰。龙族的繁殖方式也是用烈焰烧死女性,从灰烬中诞生龙蛋。阿尔曼带着米拉飞上云霄,看起来十分浪漫。 而这些只是将男性欲望用奇幻方式表现,实际所指自然一眼可以看出。阿尔曼能够控制住变龙的欲望,也暗示他可以控制着男性欲望。 感受过爱情后的米拉终于觉醒。她终于明白了婚姻自由,一定要嫁给爱情的道理。 所幸的是,米拉有一群愿意无条件帮助她的家人,还有一群不想激怒龙的斗龙士手下。米拉才得以顺利和阿尔曼走到最后。 最幸运的爱情故事,不过如此。 奇幻爱情故事目标女性, 体验爱情美妙嫁给爱情。 点击这里: 近期影视推荐

