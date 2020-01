《罪恶之城》：暴力美学下的「爱即正义」

「弗兰克·米勒」,本人以往的影评中曾多次提到过这个名字。在美漫领域,这个名字的地位几乎等同于电影界的乔治·卢卡斯或者史蒂芬·斯皮尔伯格。米勒出道于七十年代,在美国三大漫画公司(DC、漫威、黑马)都留下了鲜明的印记,为诸如「蜘蛛侠」、「夜魔侠」、「金刚狼」、「蝙蝠侠」等知名漫画英雄的形象设计和故事完善上做出过极大贡献。同时又著作等身,其中最为经典的两部作品《蝙蝠侠:黑暗骑士归来》与《罪恶之城》奠定了他在漫画界的大师地位,而《罪恶之城》凭借着独辟蹊径的风格成为了非主流漫画中的典型代表。 《罪恶之城》甫一诞生便圈粉无数,更是影响到了后来《地狱男爵》、《惩罚者》等作品。被称作怪才的罗伯特·罗德里格斯亦是它的忠实粉丝之一,他在成为这部漫改电影的导演后不仅邀请了好基友昆汀客串执导了一个桥段,而且为了保证影片的原汁原味,力邀原著作者弗兰克·米勒与他共同担任导演。甚至由于美国导演工会拒绝同时让两位导演出现在演职员名单上(特别是米勒此前从未做过电影导演),罗德里格斯还主动退出导演工会,把唯一的头衔让给了米勒。

本片的主创团队堪称全明星阵容,除了前面提到的三位导演,演员里还包括布鲁斯·威利斯、米基·洛克、克里夫·欧文、杰西卡·阿尔芭、本尼西奥·德尔·托罗、伊利亚·伍德、乔什·哈奈特、布莱特妮·墨菲、迈克·克拉克·邓肯等知名影星,其中因《珍珠港》和《黑鹰坠落》出名的当红小生乔什·哈奈特甚至只是在一头一尾露过短短两面。强大的演员阵容是本作成功的先决条件,尤其是三名男主演布鲁斯·威利斯、米基·洛克和克里夫·欧文无论从形象上还是演绎效果上都同漫画中的角色有着极高的匹配度,仿佛就是从原作中走出来的人物。 《罪恶之城》最突出、最鲜明的一点当属色彩设计。整个影片以黑白画面为主基调,且这种黑白色调与老电影还并不相同,而是有着极高的对比度,并以高光勾勒人物的轮廓。同时,罗德里格斯又在有限的几处点缀了一些其他颜色,比如第一个故事中的妓女歌迪便完全用的是原本的色彩,突出了她金色的秀发、蜜色的肌肤、以及鲜红的长裙;又如最后一个故事中的黄杂种,丑陋的面容、畸形的身体、加上遍体亮黄,令人极度不适,隔着屏幕就能闻到恶臭。其他又如正派人物流出的红色鲜血、告密女孩的蓝色眼珠等等,这些少而精的色彩对标示人物、刻画形象起到了重要的作用。

当然,与此相对应的是本片的故事并不复杂而花哨,尽管导演耍了一点小技巧,用一个三段式的环形结构来进行叙事,也不能掩盖其肌理上的粗犷直接。然而不得不承认,即便故事简单,《罪恶之城》也依然是一部有腔调的电影。它的独特,仿佛成为男人装酷的一种标签。 这一点同作者弗兰克·米勒所受到的来自日本漫画《带子雄狼》的影响是分不开的。《带子雄狼》是七十年代就开始在日本连载的时代剧漫画,风格硬派。主角拜一刀遭人陷害,于是带着幼子大五郎浪迹天涯、伺机复仇。这部漫画还多次翻拍成影视作品,在日本剑戟片的历史上,「拜一刀」是和「椿三十郎」、「宫本武藏」、「座头市」等人齐名的剑客。正因为米勒对这部漫画的迷恋,使得他自己的《罪恶之城》不但承袭了简练传神的画风,更是在精神气质上深得拜一刀「见神灭神、遇佛杀佛」的真传。

以这个角度来说,从《带子雄狼》到《罪恶之城》漫画、再到后者的漫改电影,它们对「硬派风格」与「暴力美学」的追求是一以贯之的。和好基友昆汀一样,罗伯特·罗德里格斯也是一位「暴力美学」的拥趸,他的出道代表作「杀人三部曲」(《杀手悲歌》、《英雄不流泪》、《墨西哥往事》)就是主打孤胆英雄复仇惩恶的故事,之后的《杀出个黎明》、《恐惧星球》、《弯刀杀戮》等影片也大多以鲜血和暴力为主要元素,可以说由他来执导本片当是绝配。 《罪恶之城》为此提供了量身定制的舞台。这是一座崩坏腐朽的城市,以洛克兄弟(哥哥是红衣主教、弟弟是参议员)为代表的黑暗势力是这里的主宰,眼中只有自己的利益,疯狂掠夺城市中的财富。大洛克依仗着主教的身份,玩弄女性、豢养杀手,小洛克则借哥哥的力量上台,纵容儿子肆意妄为、奸杀幼女。不仅上层社会如此,下层亦然,连警察机构也与妓女组织订立协议,从她们的收入里获得分成。同时,极端的腐坏和糜烂又滋生出了一批变态狂人,比如大洛克手下的食人杀手凯文,以及小洛克的儿子黄杂种,他们与政客和宗教人员一起构成了这座罪恶之城的渊薮。

与强大的邪恶势力相比,正义的力量显得太过弱小。但也正因为如此,才能凸显出三位孤胆英雄的不畏强权和过人胆识。从传统的道德标准而言,哈迪根、马弗和德怀特都不是一般意义上的「好人」,特别是马弗和德怀特,他们行为的出发点都只是为了女性复仇,而作为警官的哈迪根则是为了解救女孩,因而他们与上层的对抗既是被迫的,却又充满了一往无前的牺牲精神。马弗为歌迪报了仇,最后被绑上电椅受刑而死;哈迪根先后两次拯救南希,最后为了南希自杀身亡。从宏观上看,也许正义确实不敌邪恶,但那种孤傲强悍、凄美悲壮的英雄主义色彩反而更加引人入胜。 在这个意义上,《罪恶之城》中的「正义」虽是狭隘的,但亦是真实而动人的。以哈迪根、马弗、德怀特为代表的硬汉们无意、也无力解救整座城市,却天生是守护神,当美丽的事物受到伤害时,他们会为了「爱」挺身而出、不顾生死。所以,通过对罪恶之城的无奈、对暴力美学的渲染、对罗曼蒂克的歌颂,我们是否能够从超现实的影像背后嗅到一丝现实意味——在孤独的城市中,「爱」有多么稀缺。在冷漠的世界里,「爱」即是正义。 ♑



标签: 犯罪(2505) 漫画改编(81) 杰西卡·阿尔芭(103) 布鲁斯·威利斯(143) 昆汀·塔伦蒂诺(109) 克里夫·欧文(15) 黑马(16) 弗兰克·米勒(16) 米基·洛克(69) 罗伯特·罗德里格斯(11)

