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情书王子的赛博之旅——《她》

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2020-1-29 20:53:50

情书王子的赛博之旅——《她》

今天聊聊电影《她》。

片名Her (2013)，别名云端情人()/ 触不到的她()

 

这是一部披着科幻外衣的爱情电影，讲述孤独的人寻找爱情的故事。

男主角西奥多是一名独居中年男子，他的工作是替别人撰写各种充满感情的信件。近期市面上问世了一种新型智能操作系统OS1，该系统不仅可以完成常规操作系统的各种操作，还能满足使用者的情感需求。OS1给自己起名叫做萨曼莎，采用女性声线。

 

西奥多正在与前妻凯瑟琳闹离婚，感情生活陷入空虚，正巧借着和萨曼莎聊天，西奥多与智能操作系统的感情迅速升温，他似乎找到了心中爱情所属。

最初西奥多以为找到了自己的真命天女，每天乐不可支，沉浸在新感情的甜蜜美好之中。

 

一次偶然的机会，西奥多发现自己的虚拟女神并不是专属于自己，而是同时属于所有购买了该操作系统的人。

这让西奥多感觉自己被背叛，产生了强烈的挫败感和失落感。

究竟应该将自己的感情托付给虚拟人工智能，还是在现实生活中寻找与自己灵魂契合的另一半呢？西奥多在经历这一场梦幻般的经历后，找到了属于自己的答案。

 

片中给人工智能萨曼莎配音的是好莱坞著名女神斯嘉丽·约翰逊。

斯嘉丽这次没有露面，仅仅依靠声音就将女性人工智能演绎地诱惑感满满。毕竟连斯嘉丽的洗澡水都有人排着队抢着喝，何况是声音呢。

 

片中人工智能的设定充满赛博朋克感。在未来世界人工智能高速发展后，人工智能除了能够满足人类正常生理需求，肯定还能满足人类心里需求。

情感是智能生物的高等功能，是满足基本生理需求后的高层次需求。能够实现情感伴侣任务的人工智能都是绝顶聪明的，就像《她》中的OS1萨曼莎一样，萨曼莎可以通过多渠道快速学习成长提高，对付一名两名宅男绰绰有余。

 

西奥多依靠写信为生，从他情真意切的文字间，我们可以看出他是一名感情细腻心思缜密的人。这样感情丰富的人自然会有强烈的情感需求，偏偏他没有经营好自己的婚姻，闹到离婚的地步。

西奥多一直没有放下对前妻的感情，因此迟迟不肯签署离婚协议。直到他遇到了萨曼莎，他的感情诉求才有了新出口，因此也才愿意和前妻分手。

这些都表明情感是人类最为高级也是最为关键的需求，不管对象是真人还是虚拟赛博形象，每个人都会找到一个陪伴自己的对象。

 

在信息不对等的时候，西奥多只接触OS1，不和其他用户接触，同时OS1可以面对成千上万的西奥多，可以了解人类各种情感需求，并提供定制化服务。

爱一个人的时候，是专一，爱两个人的时候，是劈腿，爱六百个人的时候，就是最新型的智能操作系统。

孤独的西奥多全身心地将自己托付给萨曼莎，走在路上完全忽视了身边的路人。而身边的路人也同他处于同样状况，专注地盯着手上虚拟另一半，完全忽视了周遭活人。

一次无意的系统升级，西奥多发现了萨曼莎并不是自己的专属操作系统，而是所有人的云爱人。这让他有些崩溃。

 

影片中最为暖心和虐狗的一点就是杰昆·菲尼克斯和鲁妮·玛拉戏里戏外都是夫妻。杰昆·菲尼克斯和众多女神演对手戏，除了斯嘉丽·约翰逊和鲁妮·玛拉，还有艾米·亚当斯。有如此艳遇，内心孤独的人不再感到孤单。

 

一句说烂的话就是：陪伴是最长情的告白。

寻找新刺激的时候，不要忽视了身边的人。与其将命运交付给外人，不如找到一名灵魂契合的另一半。购买智能操作系统，用程序创作出一个符合自己口味的另一半难度很低，难度低也意味着这份感情会很廉价。而在茫茫人海中寻找灵魂契合的另一半难度很大，可一旦将会是最真挚的感情。

西奥多在OS1强制下线后，不得不回到现实生活。几名孤独的人最终只能抱团取暖，重新寻找对象填补心中的空虚。尽管在一起了，孤独依旧是伴随他们的永恒话题。

 

情书王子的赛博之旅，

孤独人士的治愈之爱。

 

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8.2 

(2013)

影评(230)

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她/Her(2013)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8207618/
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