情书王子的赛博之旅——《她》 今天聊聊电影《她》。 片名Her (2013),别名云端情人(台)/ 触不到的她(港)。 这是一部披着科幻外衣的爱情电影,讲述孤独的人寻找爱情的故事。 男主角西奥多是一名独居中年男子,他的工作是替别人撰写各种充满感情的信件。近期市面上问世了一种新型智能操作系统OS1,该系统不仅可以完成常规操作系统的各种操作,还能满足使用者的情感需求。OS1给自己起名叫做萨曼莎,采用女性声线。 西奥多正在与前妻凯瑟琳闹离婚,感情生活陷入空虚,正巧借着和萨曼莎聊天,西奥多与智能操作系统的感情迅速升温,他似乎找到了心中爱情所属。 最初西奥多以为找到了自己的真命天女,每天乐不可支,沉浸在新感情的甜蜜美好之中。 一次偶然的机会,西奥多发现自己的虚拟女神并不是专属于自己,而是同时属于所有购买了该操作系统的人。 这让西奥多感觉自己被背叛,产生了强烈的挫败感和失落感。 究竟应该将自己的感情托付给虚拟人工智能,还是在现实生活中寻找与自己灵魂契合的另一半呢?西奥多在经历这一场梦幻般的经历后,找到了属于自己的答案。 片中给人工智能萨曼莎配音的是好莱坞著名女神斯嘉丽·约翰逊。 斯嘉丽这次没有露面,仅仅依靠声音就将女性人工智能演绎地诱惑感满满。毕竟连斯嘉丽的洗澡水都有人排着队抢着喝,何况是声音呢。 片中人工智能的设定充满赛博朋克感。在未来世界人工智能高速发展后,人工智能除了能够满足人类正常生理需求,肯定还能满足人类心里需求。 情感是智能生物的高等功能,是满足基本生理需求后的高层次需求。能够实现情感伴侣任务的人工智能都是绝顶聪明的,就像《她》中的OS1萨曼莎一样,萨曼莎可以通过多渠道快速学习成长提高,对付一名两名宅男绰绰有余。 西奥多依靠写信为生,从他情真意切的文字间,我们可以看出他是一名感情细腻心思缜密的人。这样感情丰富的人自然会有强烈的情感需求,偏偏他没有经营好自己的婚姻,闹到离婚的地步。 西奥多一直没有放下对前妻的感情,因此迟迟不肯签署离婚协议。直到他遇到了萨曼莎,他的感情诉求才有了新出口,因此也才愿意和前妻分手。 这些都表明情感是人类最为高级也是最为关键的需求,不管对象是真人还是虚拟赛博形象,每个人都会找到一个陪伴自己的对象。 在信息不对等的时候,西奥多只接触OS1,不和其他用户接触,同时OS1可以面对成千上万的西奥多,可以了解人类各种情感需求,并提供定制化服务。 爱一个人的时候,是专一,爱两个人的时候,是劈腿,爱六百个人的时候,就是最新型的智能操作系统。 孤独的西奥多全身心地将自己托付给萨曼莎,走在路上完全忽视了身边的路人。而身边的路人也同他处于同样状况,专注地盯着手上虚拟另一半,完全忽视了周遭活人。 一次无意的系统升级,西奥多发现了萨曼莎并不是自己的专属操作系统,而是所有人的云爱人。这让他有些崩溃。 影片中最为暖心和虐狗的一点就是杰昆·菲尼克斯和鲁妮·玛拉戏里戏外都是夫妻。杰昆·菲尼克斯和众多女神演对手戏,除了斯嘉丽·约翰逊和鲁妮·玛拉,还有艾米·亚当斯。有如此艳遇,内心孤独的人不再感到孤单。 一句说烂的话就是:陪伴是最长情的告白。 寻找新刺激的时候,不要忽视了身边的人。与其将命运交付给外人,不如找到一名灵魂契合的另一半。购买智能操作系统,用程序创作出一个符合自己口味的另一半难度很低,难度低也意味着这份感情会很廉价。而在茫茫人海中寻找灵魂契合的另一半难度很大,可一旦将会是最真挚的感情。 西奥多在OS1强制下线后,不得不回到现实生活。几名孤独的人最终只能抱团取暖,重新寻找对象填补心中的空虚。尽管在一起了,孤独依旧是伴随他们的永恒话题。 情书王子的赛博之旅, 孤独人士的治愈之爱。 点击这里: 近期影视推荐

